Huế tăng tốc xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp vùng biên giới A Lưới

Thứ Ba, 11/11/2025
Nhằm tạo điều kiện học tập ổn định cho học sinh miền núi, thành phố Huế đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới. Đây không chỉ là công trình giáo dục, mà còn là bước đi chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực vùng biên giới, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng...
Ngày 10/11, Đoàn công tác thành phố Huế do Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung dẫn đầu đã đến kiểm tra tiến độ thi công hai điểm trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 3 và A Lưới 4.
Theo báo cáo, tại điểm trường A Lưới 3, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, các hạng mục chính như khối nhà ăn, ký túc xá học sinh và khu hành chính đang được triển khai khẩn trương. Trong khi đó, ở A Lưới 4, các đơn vị đang tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để sớm thi công giai đoạn 1.
Do ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua, tuyến đường vào khu vực thi công A Lưới 4 bị hư hỏng nặng, cầu Cư Xo bị xói lở, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu. Dù vậy, các nhà thầu vẫn duy trì tiến độ, áp dụng hình thức “vừa thiết kế, vừa thi công” để rút ngắn thời gian, song vẫn còn vướng mắc trong khâu nghiệm thu khối lượng. Các đơn vị cam kết bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và đề nghị thành phố hỗ trợ thêm nguồn lực để khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, các dự án trường nội trú liên cấp là công trình trọng điểm của ngành giáo dục địa phương, có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh vùng biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục miền núi. Ông Bình cho biết, Huế đang triển khai theo mô hình “xây dựng trường trước, ban hành quy chế hoạt động sau” nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.
“Thành phố cam kết bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và sẽ tích cực đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh miền núi trong thời gian tới,” ông Bình nói. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thường xuyên rà soát, báo cáo khó khăn, vướng mắc theo cơ chế hàng tuần để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm tiến độ các hạng mục theo đúng kế hoạch.
Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung khẳng định Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy xác định đây là công trình trọng điểm phục vụ sự nghiệp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Trung yêu cầu UBND thành phố tổ chức thực hiện quyết liệt, duy trì cơ chế chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên báo cáo tiến độ hàng tháng với Ban Thường vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh, các công trình đã khởi công phải hoàn thành trước ngày 30/7/2026, coi đây là mệnh lệnh hành động, tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, tham nhũng, lãng phí.
Đối với công trình cầu Cư Xo, Bí thư thống nhất chủ trương xây dựng cầu mới bằng nguồn vốn khắc phục bão lũ, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách, bảo đảm an toàn giao thông và dân sinh cho khu vực. Ông cũng giao UBND thành phố xây dựng cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy quản lý các trường sau khi hoàn thành, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân.
Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Huế lưu ý, việc nâng cấp và sửa chữa các cơ sở giáo dục khác (ngoài 5 trường xây mới) phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của học sinh và địa phương, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, hình thức.
