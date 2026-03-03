Thứ Ba, 03/03/2026

Trang chủ Thị trường

Siết chặt kiểm soát thị trường xăng dầu nội địa trước áp lực xung đột Trung Đông

Song Hà

03/03/2026, 23:04

Trước những xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông gây áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, trục lợi nhằm ổn định thị trường xăng dầu nội địa...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 3/3/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành công văn số 544 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Động thái này đưa ra trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh quốc tế đang có nhiều diễn biến khó lường, đặc biệt là các xung đột tại Trung Đông đã tác động trực tiếp đến giá cả và nguồn cung năng lượng thế giới.

Để chủ động phòng ngừa rủi ro và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm.

Lực lượng chức năng được yêu cầu phải bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến cung cầu và giá bán thực tế. Nhiệm vụ trọng tâm là phát hiện bất thường, kịp thời nhận diện các dấu hiệu khan hiếm hàng hóa giả tạo, tăng giá bất hợp lý hoặc tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Đẩy mạnh thanh tra các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu để ngăn chặn hành vi găm hàng, bán không đúng giá niêm yết. Việc kiểm tra phải bảo đảm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng.

Đối với những vụ việc có tính chất nghiêm trọng hoặc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải báo cáo ngay và phối hợp với các lực lượng liên quan để xử lý triệt để theo đúng pháp luật.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý sẽ làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan quản lý thị trường các cấp cùng công chức phụ trách địa bàn nếu để xảy ra sai phạm mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Việc quyết liệt thực hiện các biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trước những sóng gió từ thị trường năng lượng quốc tế.

Từ khóa:

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Cục Quản lý và Phát triển thị trường giá xăng dầu kiểm soát kinh doanh xăng dầu ngăn chặn găm hàng Ổn định kinh tế vĩ mô thanh tra doanh nghiệp xăng dầu tình hình chính trị Trung Đông

Chủ đề:

Biến động giá xăng dầu Xung đột ở Iran

