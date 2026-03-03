VN-Index lao dốc mạnh 2 phiên, đà giảm vẫn chưa dừng?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/3/2026

Kết phiên 3/3, VN-Index giảm 32,96 điểm, tương đương 1,79% xuống mốc 1.813,14 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 1,01 điểm, tương đương 0,39% lên 260,01 điểm

Thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ chịu áp lực điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục giảm điểm do ảnh hưởng từ đà giảm của nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ chịu áp lực điều chỉnh khi quán tính giảm ở nhiều nhóm cổ phiếu vẫn còn. Chỉ số có thể sẽ lui về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm.

Nhà đầu tư tiếp tục gia tăng tỷ trọng tiền mặt để quản trị rủi ro cho danh mục nếu đang có tỷ trọng tổng cao hoặc sử dụng margin”.

Biến động giá của VN-Index lỏng lẻo và tâm lý thị trường nhìn chung kém tích cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm gần 33 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,813.14 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 10/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bất động sản dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Du lịch giải trí,… Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí, Hóa chất, Tiện ích tăng mạnh do tác động ngắn hạn từ chiến tranh tại Iran. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, HNX và UPCOM. Biến động giá của VN-Index lỏng lẻo và tâm lý thị trường nhìn chung kém tích cực; nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá quanh 1.900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá quanh 1.900 điểm, tiếp tục chịu áp lực kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý quanh 1.800 điểm, cũng như đường xu hướng nối các vùng giá thấp tháng 12/2025 và tháng 02/2026. Có thể VN-Index sẽ phục hồi nhẹ trở lại ở vùng hỗ trợ này sau khi chịu áp lực giảm mạnh trong hai phiên liên tiếp. Nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo đối với nhiều cổ phiếu đã chịu áp lực giảm mạnh nếu có.

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran có nguy cơ lan thành xung đột khu vực rộng lớn hơn. Khả năng xảy ra tình trạng hỗn loạn kéo dài, nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng tại trung tâm năng lượng của thế giới đang thúc đẩy nhà đầu tư, chuyển sang các danh mục an toàn, sang các nhóm ngành, doanh nghiệp có lợi thế trong bối cảnh hiện nay. Nhà đầu tư nên quản trị rủi ro, chấp nhận áp lực hiện nay và tiếp tục cơ cấu danh mục. Chỉ nên ưu tiên nắm giữ theo xu hướng các doanh nghiệp chất lượng trong các ngành tăng trưởng hơn so với thị trường chung, đã được cập nhật theo tương quan các nhóm ngành. Các ngành phục vụ, sản xuất nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, thương mại tiếp tục gia tăng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể giảm sâu hơn về 1.750 - 1.760 trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 33 điểm (-1,8%), đóng cửa tại mức 1.813,1 điểm. Chỉ số tiếp tục giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay với áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm Vingroup (VIC và VHM). Trong khi đó, các nhóm ngành như Dầu khí, Hóa chất và Vận tải tiếp tục duy trì lực tăng mạnh.

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến của VN-Index trong phiên hôm nay. VN-Index đã quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.800 - 1.810, tương đương MA50 ngày và tạm thời đóng cửa trên hỗ trợ nói trên. Mặc dù vậy, với áp lực bán mạnh duy trì tại các nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng và Bất động sản đặc biệt là nhóm Vingroup, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục quay lại kiểm định vùng hỗ trợ nêu trên. Trong trường hợp chỉ số đóng cửa dưới mức 1.800, VN-Index có thể giảm sâu hơn về quanh MA100 ngày, tương đương 1.750 - 1.760 trong ngắn hạn. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư không nên mở mua mới tại vùng này và theo dõi diễn biến chỉ số tại hỗ trợ 1.800 - 1.810 trong phiên tới”.

Thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi trong phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường có thể xảy ra tình trạng phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho nên các nhà đầu tư vẫn có thể chú ý vào xu hướng ở từng nhóm cổ phiếu để tìm kiếm cơ hội, nhưng cũng cần quản trị rủi ro. Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục đi ngang quanh đường trung bình 20 phiên với khối lượng thấp trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cơ cấu lại danh mục và vẫn có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-50% danh mục. Đồng thời, các nhà đầu tư nên chú ý vào xu hướng ở từng nhóm cổ phiếu để tạo ra danh mục thích nghi ở giai đoạn hiện tại, nhưng cần hạn chế mua đuổi nhóm dầu khí trong ngắn hạn”.

Với diễn biến này, vùng hỗ trợ ở 1.800 có thể sẽ được kiểm định lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến marubozu giảm mạnh cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế áp đảo trên thị trường trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

Ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI đều đang tiếp tục hướng xuống giống như hôm qua, phản ánh áp lực giảm điểm của chỉ số. Mặc dù vậy, chỉ báo đang tạm thời dừng chân tại vùng hỗ trợ "mềm" quanh đường MA20, và trong trường hợp kiểm định không thành công mức hỗ trợ này thì các nhịp điều chỉnh giảm sẽ tiếp diễn với hỗ trợ tiếp theo là vùng đáy cũ gần nhất quanh 1.750 điểm.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung đã hướng xuống và đóng cửa ở bên dưới dải Bollinger Band. Cùng với đó, đường tín hiệu RSI đã chạm vào vùng quá bán nhưng chưa phát đi tín hiệu đảo chiều cho thấy áp lực của bên bán vẫn chưa suy giảm. Với diễn biến này, vùng hỗ trợ ở 1.800 có thể sẽ được kiểm định lại ở phiên tiếp theo trước khi có tín hiệu mới.

Thị trường tiếp tục ghi nhận một phiên giảm điểm mạnh khi tình hình bất ổn địa chính trị vẫn đang leo thang ở Trung Đông. Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư rà soát lại danh mục theo hướng hiện thực hóa lợi nhuận đối với những mã đang chịu áp lực bán mạnh, duy trì tỷ trọng ở những mã giữ vững đà tăng, và có thể tìm kiếm cổ phiếu có tín hiệu củng cố nền giá/vùng hỗ trợ quan trọng để giải ngân khi thị trường cho tín hiệu cân bằng trở lại”.

Áp lực cung vẫn chiếm ưu thế rõ rệt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục trải qua phiên điều chỉnh mạnh với thanh khoản duy trì ở mức cao, cho thấy áp lực cung vẫn chiếm ưu thế rõ rệt.

Diễn biến suy yếu hiện tại đang đưa chỉ số lùi về kiểm định vùng 1.780 – 1.800 điểm – khu vực hỗ trợ quan trọng của xu hướng tăng ngắn hạn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.