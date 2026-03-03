Thứ Ba, 03/03/2026

Trang chủ Thị trường

Hà Tĩnh thu hơn 1.200 tỷ đồng từ xuất nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm

Nguyễn Thuấn

03/03/2026, 23:09

Các nhóm hàng chủ lực như thép, dăm gỗ, dệt may và máy móc thiết bị tiếp tục duy trì ổn định, góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hà Tĩnh đạt hơn 600 triệu USD. Số thu hải quan tăng mạnh, đạt trên 1.221 tỷ đồng...

Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại cảng Vũng Áng những tháng đầu năm 2026 tăng nhịp so với cùng kỳ. Ảnh: Văn Đức.
Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại cảng Vũng Áng những tháng đầu năm 2026 tăng nhịp so với cùng kỳ. Ảnh: Văn Đức.

Theo Chi cục Hải quan Khu vực XI, tính đến ngày 28/2, đơn vị đã mở hơn 4.000 tờ khai hải quan qua địa bàn Hà Tĩnh, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 600 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ.

Từ hoạt động xuất nhập khẩu, số thu thuế đạt hơn 1.221 tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm 2026 được giao (7.400 tỷ đồng), tăng 55% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy đà khởi động thuận lợi của hoạt động thương mại quốc tế ngay từ những tháng đầu năm.

Về cơ cấu nguồn thu, các cửa khẩu trọng điểm tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Trong đó, cảng Vũng Áng đạt số thu 1.105,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu đạt 31,1 tỷ đồng. Cảng Xuân Hải thu 803,3 triệu đồng. Phần còn lại đến từ hoạt động kiểm tra sau thông quan.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì các nhóm hàng chủ lực như thép, phôi thép, dăm gỗ, dệt may, sản phẩm điện tử, gạch ốp lát, gạo.

Ở chiều ngược lại, hàng hóa nhập khẩu chủ yếu gồm máy móc thiết bị, than, quặng sắt, phế liệu, hợp kim, dầu nhiên liệu, linh kiện ô tô, tinh bột sắn và một số mặt hàng nông sản.

Việc số lượng tờ khai tăng mạnh cùng kim ngạch và số thu ngân sách đều ghi nhận mức tăng trưởng cao phản ánh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn và khu vực lân cận đang phục hồi, mở rộng. Đặc biệt, nhóm hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp như than, quặng sắt, hợp kim, máy móc thiết bị tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách.

Tuy nhiên, với dự toán thu ngân sách năm 2026 lên tới 7.400 tỷ đồng, nhiệm vụ trong những tháng còn lại vẫn còn nhiều áp lực. Để hoàn thành mục tiêu này, Chi cục Hải quan Khu vực XI cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp.

Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cùng với đó, đơn vị tăng cường quản lý rủi ro, chống thất thu ngân sách, đặc biệt đối với các mặt hàng có thuế suất cao và kim ngạch lớn.

Công tác kiểm tra sau thông quan sẽ được nâng cao hiệu quả, kết hợp với tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Đồng thời, cơ quan hải quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, duy trì và phát triển hoạt động xuất nhập khẩu ổn định.

Xuất khẩu Thanh Hóa đạt 1,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

14:56, 02/03/2026

14:56, 02/03/2026

Xuất khẩu Thanh Hóa đạt 1,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Kinh tế Nghệ An 2025: GRDP tăng ấn tượng, xuất khẩu bứt phá 4,4 tỷ USD

13:46, 26/11/2025

13:46, 26/11/2025

Kinh tế Nghệ An 2025: GRDP tăng ấn tượng, xuất khẩu bứt phá 4,4 tỷ USD

Cảng Vũng Áng Chi cục Hải quan Khu vực XI Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hoạt động xuất nhập khẩu Hà Tĩnh kim ngạch xuất nhập khẩu 2026

Siết chặt kiểm soát thị trường xăng dầu nội địa trước áp lực xung đột Trung Đông

Siết chặt kiểm soát thị trường xăng dầu nội địa trước áp lực xung đột Trung Đông

Trước những xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông gây áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, trục lợi nhằm ổn định thị trường xăng dầu nội địa...

Trồng lúa theo chuẩn mới: Tăng thu nhập, giảm phát thải, nâng giá trị hạt gạo

Trồng lúa theo chuẩn mới: Tăng thu nhập, giảm phát thải, nâng giá trị hạt gạo

Ngành lúa gạo đang chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao giá trị và giảm phát thải. Với quy trình canh tác chuẩn, cơ giới hóa và cơ chế tài chính carbon, nông dân có thể giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị...

Xung đột Trung Đông leo thang đe dọa chuỗi cung ứng thủy sản Việt Nam

Xung đột Trung Đông leo thang đe dọa chuỗi cung ứng thủy sản Việt Nam

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Trung Đông đang nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng đáng chú ý của thủy sản Việt Nam. Năm 2025, xuất khẩu thủy sản sang khu vực này đạt 401 triệu USD, tăng 9,6% so với năm 2024...

UOB: Xung đột Iran leo thang, song giá dầu vẫn trong vùng kiểm soát, vàng hướng mốc 6.000 USD/ounce

UOB: Xung đột Iran leo thang, song giá dầu vẫn trong vùng kiểm soát, vàng hướng mốc 6.000 USD/ounce

Căng thẳng leo thang tại Iran và khu vực Trung Đông đang tạo cú sốc ngắn hạn lên thị trường toàn cầu, đẩy giá dầu và vàng tăng mạnh. Tuy nhiên, theo UOB, rủi ro giá dầu chạm mốc 100 USD/thùng vẫn chưa hiện hữu trong khi vàng dự báo hướng tới 6.000 USD/ounce vào đầu năm 2027…

Cần một cuộc cách mạng về tư duy quản lý chất lượng thực phẩm

Cần một cuộc cách mạng về tư duy quản lý chất lượng thực phẩm

Việc Chính phủ quyết định lùi thời điểm thi hành Nghị định 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP từ 4/2/2026 đến ngày 15/4/2026 đã tạm thời giải tỏa áp lực cho cộng đồng doanh nghiệp...

