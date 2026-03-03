Hà Tĩnh thu hơn 1.200 tỷ đồng từ xuất nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm

Các nhóm hàng chủ lực như thép, dăm gỗ, dệt may và máy móc thiết bị tiếp tục duy trì ổn định, góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hà Tĩnh đạt hơn 600 triệu USD. Số thu hải quan tăng mạnh, đạt trên 1.221 tỷ đồng...

Theo Chi cục Hải quan Khu vực XI, tính đến ngày 28/2, đơn vị đã mở hơn 4.000 tờ khai hải quan qua địa bàn Hà Tĩnh, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 600 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ.

Từ hoạt động xuất nhập khẩu, số thu thuế đạt hơn 1.221 tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm 2026 được giao (7.400 tỷ đồng), tăng 55% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy đà khởi động thuận lợi của hoạt động thương mại quốc tế ngay từ những tháng đầu năm.

Về cơ cấu nguồn thu, các cửa khẩu trọng điểm tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Trong đó, cảng Vũng Áng đạt số thu 1.105,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu đạt 31,1 tỷ đồng. Cảng Xuân Hải thu 803,3 triệu đồng. Phần còn lại đến từ hoạt động kiểm tra sau thông quan.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì các nhóm hàng chủ lực như thép, phôi thép, dăm gỗ, dệt may, sản phẩm điện tử, gạch ốp lát, gạo.

Ở chiều ngược lại, hàng hóa nhập khẩu chủ yếu gồm máy móc thiết bị, than, quặng sắt, phế liệu, hợp kim, dầu nhiên liệu, linh kiện ô tô, tinh bột sắn và một số mặt hàng nông sản.

Việc số lượng tờ khai tăng mạnh cùng kim ngạch và số thu ngân sách đều ghi nhận mức tăng trưởng cao phản ánh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn và khu vực lân cận đang phục hồi, mở rộng. Đặc biệt, nhóm hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp như than, quặng sắt, hợp kim, máy móc thiết bị tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách.

Tuy nhiên, với dự toán thu ngân sách năm 2026 lên tới 7.400 tỷ đồng, nhiệm vụ trong những tháng còn lại vẫn còn nhiều áp lực. Để hoàn thành mục tiêu này, Chi cục Hải quan Khu vực XI cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp.

Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cùng với đó, đơn vị tăng cường quản lý rủi ro, chống thất thu ngân sách, đặc biệt đối với các mặt hàng có thuế suất cao và kim ngạch lớn.

Công tác kiểm tra sau thông quan sẽ được nâng cao hiệu quả, kết hợp với tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Đồng thời, cơ quan hải quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, duy trì và phát triển hoạt động xuất nhập khẩu ổn định.