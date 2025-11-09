Huế triển khai 45 ngày cao điểm chuyển đổi thuế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Nguyễn Thuấn
09/11/2025, 08:44
Thành phố Huế tăng tốc thực hiện chuyển đổi mô hình thuế hộ kinh doanh trong 45 ngày cao điểm, với trọng tâm là tuyên truyền lợi ích, hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận hóa đơn điện tử và quy trình kê khai mới.
Từ ngày 10/11 đến 25/12, Thuế thành phố Huế triển khai kế hoạch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” trên phạm vi toàn thành phố, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 3352/QĐ-CT ngày 31/10/2025 của Cục Thuế.
Đây là hoạt động cụ thể hóa kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, đồng thời tạo tiền đề thực hiện thành công đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.
Trong 45 ngày cao điểm, Thuế thành phố Huế tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: lập, phân loại và triển khai các biện pháp quản lý hộ kinh doanh; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi hình thức nộp từ khoán sang kê khai. Công tác tuyên truyền sẽ nhấn mạnh lợi ích, nghĩa vụ của hộ kinh doanh khi chuyển đổi, đảm bảo minh bạch và công bằng trong quản lý thuế; đồng thời giới thiệu các quyền lợi khi hộ chuyển lên doanh nghiệp, hướng dẫn các bước chuẩn bị cần thiết cho quá trình này.
Đặc biệt, ngành Thuế chú trọng hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp với đặc thù từng ngành nghề, quy mô sản xuất kinh doanh; tăng cường giám sát, kiểm tra công vụ để bảo đảm hiệu quả thực hiện.
Các đơn vị thuế cơ sở được yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo hằng tuần về tiến độ triển khai kế hoạch. Trên cơ sở đó, Thuế thành phố Huế sẽ tổ chức đánh giá, khen thưởng và công khai kết quả chuyển đổi, tỷ lệ hộ kê khai, danh sách tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc này nhằm nâng cao tính minh bạch, tạo động lực thi đua và lan tỏa tinh thần hành động tích cực trong toàn ngành Thuế thành phố Huế.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: