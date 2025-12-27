Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, vượt 31% dự toán

Đến ngày 24/12/2025, thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, vượt 31% so với dự toán được giao. Riêng chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP đạt 163.482 tỷ đồng, cùng với hơn 10.460 tỷ đồng chi tặng quà người dân dịp Quốc khánh…

Trao đổi với báo chí chiều ngày 26/12, Bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết dự kiến đến 31/12/2025, hệ thống Kho bạc sẽ hoàn thành toàn bộ 12 đề án và chính sách theo chương trình công tác của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính. Đồng thời, Kho bạc cũng hoàn thành 33 đề án, nhiệm vụ trọng tâm và đang tiếp tục triển khai 3 đề án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trong công tác tổ chức thu ngân sách nhà nước, tính đến 24/12/2025, tổng lũy kế thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, bằng 131% so với dự toán năm 2025 được giao. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, bằng 132,7% dự toán năm

Kho bạc Nhà nước cũng đã thực hiện chi trả kinh phí tặng quà người dân nhân dịp Quốc khánh ngày 2/9 với tổng số tiền hơn 10.460 tỷ đồng, đạt 96,89% so với dự toán được giao.

Liên quan đến việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP về tinh gọn bộ máy, tổng số tiền chi trả theo nghị định này của Kho bạc nhà nước đạt 163.482 tỷ đồng cho 117.073 người.

Công tác điều hành ngân quỹ nhà nước cũng tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, minh bạch, an toàn và hiệu quả. Qua đó, Kho bạc đã sử dụng nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi để nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền 12.424 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, Kho bạc Nhà nước đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho ngân sách nhà nước. Tính đến ngày 25/12/2025, tổng khối lượng trái phiếu phát hành đạt 349.509 tỷ đồng với kỳ hạn bình quân 9,78 năm và lãi suất bình quân 3,21%/năm.

Ngoài ra, bám sát Nghị quyết 57-NQ/TW, Kho bạc đẩy mạnh chuyển đổi số, chỉ trong hơn một tháng (từ tháng 2-3/2025), hệ thống đã hoàn thành việc nâng cấp 12 chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu phục vụ công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính, từ ngày 15/3/2025, hệ thống Kho bạc triển khai mô hình 2 cấp gồm Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước khu vực.

Tiếp đó, từ nngày 01/7/2025, Kho bạc Nhà nước tiếp tục sắp xếp 20 Kho bạc khu vực, điều chỉnh địa bàn quản lý phù hợp việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Kết quả, toàn hệ thống giảm từ 1.047 xuống còn 582 đầu mối.

Trong năm 2026, Kho bạc sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh các mục tiêu trong Chiến lược phát triển đến năm 2030, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp và yêu cầu của và Nghị quyết 57-NQ/TW.

“Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước sẽ trình ban hành các thông tư mới để thay thế những văn bản hiện hành trong lĩnh vực kế toán nhà nước và nghiệp vụ Kho bạc, bảo đảm phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước năm 2025”, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cho biết.