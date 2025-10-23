Cục Thuế mở giai đoạn “thử nghiệm thực hành” cho hộ kinh doanh sau khi xoá bỏ thuế khoán

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương thức kê khai sau khi xóa bỏ thuế khoán, ngành Thuế dự định triển khai giai đoạn “thử nghiệm thực hành” từ nay đến cuối năm 2025. Điều này giúp người nộp thuế làm quen với quy trình mới, giảm sai sót và bảo đảm việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi…
Sáng ngày 23/10, tại một sự kiện của một doanh nghiệp về tặng phần mềm cho hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán”, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết trong bối cảnh hàng hóa, dịch vụ không chỉ gói gọn trong phạm vi truyền thống mà đã mở rộng sang thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo Nghị quyết 68-NQ/TW là bước tiến cần thiết nhằm hiện đại hóa quản lý thuế và hướng tới hệ thống công bằng, minh bạch cũng như tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
Theo đại diện Cục Thuế, kết quả khảo sát bước đầu cho thấy 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử. Trong đó, hơn 18.500 hộ khoán chủ động chuyển sang kê khai và khoảng 133.000 hộ đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
Mặc dù vậy, tâm lý e ngại vẫn không tránh khỏi bởi không ít hộ lo lắng rằng việc thay đổi doanh thu, hàng tồn kho, hóa đơn hay quy trình thanh tra kiểm tra sẽ phức tạp hơn.
"Tất cả vấn này này cơ quan thuế đã chuẩn bị đầy đủ các kịch bản triển khai, phân nhóm đối tượng để có hình thức tuyên truyền và hỗ trợ phù hợp, giúp người nộp thuế chuyển đổi dễ dàng hơn”, ông Mai Sơn nhấn mạnh
“Trong quý 4/2025, Cục Thuế dự kiến nâng cấp ứng dụng eTax Mobile cùng các nền tảng hỗ trợ khác, tiến tới hệ sinh thái thuế điện tử thông minh. Một trong những điểm mới đáng chú ý là tích hợp chức năng tự động tổng hợp dữ liệu doanh thu từ hóa đơn điện tử và các nguồn liên quan, từ đó tạo sẵn tờ khai gợi ý giúp hộ kinh doanh chỉ cần kiểm tra và xác nhận thông tin.
Giải pháp này sẽ giúp người nộp thuế giảm sai sót khi chuyển đổi khỏi cơ chế thuế khoán, đồng thời nâng cao tính chủ động và minh bạch trong quá trình kê khai.”
Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết với mục tiêu trọng tâm là để hộ kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế dễ dàng, không cần thuê nhân viên kế toán mà vẫn bảo đảm minh bạch, chính xác, ngành thuế đã tập trung hoàn thiện đồng bộ chính sách, đơn giản hóa chế độ kế toán và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cũng như tăng cường tuyên truyền.
Theo đó, ngành thuế đang hoàn thiện khung pháp lý theo ba hướng: sửa đổi Luật Quản lý thuế, xây dựng chính sách quản lý riêng cho nhóm hộ kinh doanh, và phát triển chế độ kế toán đơn giản gắn với công nghệ số.
Cụ thể, với hộ có doanh thu trong khoảng từ 200–300 triệu đồng/năm, cơ quan thuế sẽ áp dụng chế độ kế toán tối giản. Trong khi những hộ có quy mô lớn hơn được khuyến khích chuyển lên doanh nghiệp để được hưởng chính sách ưu đãi, miễn, giảm, giãn thuế tương tự doanh nghiệp, ông Mai Sơn cho biết.
Song song, cơ quan thuế tiếp tục rà soát để cắt giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục và chi phí tuân thủ, chuẩn hóa biểu mẫu và chuyển đổi tối đa sang hình thức điện tử.
Đại diện Cục Thuế cho biết từ nay đến hết năm 2025, toàn ngành Thuế sẽ triển khai giai đoạn “thử nghiệm thực hành”, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế điện tử, làm quen với quy trình mới trước khi chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Trong thời gian này, người nộp thuế sẽ được thao tác thử trên nền tảng điện tử, nhận hướng dẫn chi tiết và phản hồi trực tiếp với cơ quan thuế.
“Chúng tôi muốn người dân yên tâm rằng ngành Thuế sẽ đồng hành, hỗ trợ và đảm bảo không ai bị xử phạt vì nhầm lẫn trong giai đoạn chuyển đổi. Nếu có sai sót, cơ quan thuế sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn để khắc phục” ông Mai Sơn khẳng định.
Theo đại diện Cục Thuế, phản hồi của hộ kinh doanh trong giai đoạn thử nghiệm chính là cơ sở nền tảng để hoàn thiện quy trình và kỹ thuật, khắc phục vướng mắc và bảo đảm việc bỏ thuế khoán được triển khai thuận lợi, thống nhất trên toàn quốc.
Trong phiên họp thường kỳ tháng 10/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm. Báo cáo cho thấy nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Theo báo cáo của Chi cục Hải quan khu vực X, từ đầu năm đến giữa tháng 10/2025, thu ngân sách tại chi cục này đạt hơn 91% chỉ tiêu…
Trong quý III/2025, Chi cục Hải quan khu vực III xử lý 691.249 tờ khai hải quan với tỷ lệ tờ khai luồng xanh chiếm gần 70% tổng số tờ khai, phản ánh hiệu quả của công tác cải cách thủ tục và quản lý rủi ro trong quá trình thông quan hàng hóa. Luồng đỏ chỉ chiếm 2,2%...
Thuế Thanh Hóa vừa công khai danh sách 205 doanh nghiệp và người nộp thuế nợ ngân sách của hai đợt công khai trong tháng 10/2025 gần 400 tỷ đồng, tập trung ở nhóm doanh nghiệp xây dựng, bất động sản, vật liệu xây dựng và khoáng sản. Ngành thuế tỉnh đang lên kế hoạch cưỡng chế...
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát có đường cần được phân định rõ ràng, tránh áp dụng chung cho các sản phẩm nước ép trái cây. Nếu không tách biệt nhóm sản phẩm này, chính sách thuế có thể làm giảm tiêu thụ đồ uống có lợi cho sức khỏe…
