KBSV được vinh danh tại APEA 2025 & VWAS 2025: Thương hiệu truyền cảm hứng và giải pháp tài chính tiên phong

Vừa qua, hoà chung niềm vui nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ tài chính khi liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng uy tín “Inspirational Brand” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 và “Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo” tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) 2025.

Hai giải thưởng đều đến từ diễn đàn và tổ chức uy tín hàng đầu trong và ngoài nước, được đánh giá khắt khe qua nhiều vòng bình chọn độc lập, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng tài chính dành cho những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật, chiến lược bền vững và giá trị lan tỏa sâu rộng.

Chứng khoán KB Việt Nam đã khẳng định vị thế vững chắc của mình trên thị trường tài chính nhờ chiến lược phát triển thương hiệu bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm và đầu tư vào công nghệ. Thương hiệu KBSV được định hình không chỉ qua những con số tăng trưởng, mà còn ở cách doanh nghiệp lan tỏa các giá trị minh bạch, trách nhiệm và nhân văn đến cộng đồng đầu tư.

Các thành viên KBSV tham dự tại lễ trao giải.

Hai danh hiệu “Thương hiệu truyền cảm hứng” và “Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo” được trao cùng lúc có lẽ là kết quả không hề ngẫu nhiên. Bởi trong nhiều năm qua, KBSV đã xây dựng một hệ sinh thái đầu tư bền vững, tập trung gây dựng nền tảng vững chắc cho bất cứ nhà đầu tư nào muốn gia nhập thị trường. Từ kênh cung cấp thông tin, kiến thức, đến cộng đồng trao đổi kinh nghiệm đầu tư và ứng dụng đầu tư thông minh, bảo mật, tất cả các nền tảng đều được KBSV nghiên cứu và thực hiện một cách tỉ mỉ, cân đo theo nhu cầu Nhà đầu tư Việt.

Chia sẻ về “cú đúp” giải thưởng năm nay, ông Park Kang Hyun – Tổng giám đốc KBSV cho biết: “Những giải thưởng mà KBSV đạt được chính là ‘trái ngọt’ cho hành trình mà KBSV đã bền bỉ theo đuổi – xây dựng một hệ sinh thái đầu tư bền vững, nơi mỗi khách hàng được đồng hành, học hỏi và phát triển cùng thị trường. Chúng tôi tin rằng một thương hiệu chứng khoán không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ giao dịch, mà phải trở thành người đồng hành thực thụ giúp nhà đầu tư kiến tạo tương lai tài chính vững vàng. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, lan tỏa giá trị tích cực cùng cộng đồng nhà đầu tư hướng tới một tương lai bền vững.”

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh - Giám đốc khối Marketing kiêm Trưởng phòng kinh doanh nền tảng KBSV vinh dự nhận giải thưởng "Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo".

Những ghi nhận ngày hôm nay là sự nối dài của hành trình mà KBSV đã bền bỉ vun đắp suốt nhiều năm qua. Sau ba năm liên tiếp được trao giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”, năm 2025, việc tiếp tục được công nhận ở hạng mục “Thương hiệu truyền cảm hứng” đã khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ của KBSV – từ hiệu quả và quy mô, vươn tới giá trị bền vững và những tác động ý nghĩa trong chiến lược của KBSV đối với xã hội.

Là thành viên của KB Securities (Hàn Quốc) – một trong những định chế tài chính hàng đầu châu Á – KBSV mang đến Việt Nam tầm nhìn quốc tế kết hợp cùng sự am hiểu sâu sắc thị trường bản địa. Với nền tảng vững chắc, chiến lược dài hạn và triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, KBSV đang khẳng định vị thế của một thương hiệu chứng khoán tiên phong – bền vững, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng đầu tư Việt Nam.