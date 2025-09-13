Thứ Bảy, 13/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Kết luận số 191-KL/TW: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Hà Lê

13/09/2025, 10:24

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 191-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Kết luận số 191 nêu rõ: Tại phiên họp ngày 12/9/2025, sau khi nghe Báo cáo số 456-BC/VPTW, ngày 11/9/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, đánh giá cao các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở, chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra.2. Yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương khẩn trương: Tiếp thu kết luận của Bộ Chính trị, Tổ Công tác của Bộ Chính trị để hoàn thiện các dự thảo văn kiện và triển khai tổ chức tốt đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo kế hoạch (hoàn thành trong tháng 10/2025); trong chương trình đại hội, cần dành thời gian thoả đáng để đóng góp ý kiến về nội dung các dự thảo văn kiện của đảng bộ và văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng (chia tổ thảo luận, tạo điều kiện để nhiều đại biểu tham gia ý kiến); tập trung rà soát, nâng cao chất lượng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, căn cứ Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cụ thể hoá các nhiệm vụ, lộ trình hoàn thành để tổ chức triển khai thực hiện được ngay sau đại hội; tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương hình thức. Đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo khí thế và niềm tin trước đại hội. Các đảng bộ căn cứ Kết luận số 179-KL/TW, ngày 25/7/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiến hành triệu tập đại hội theo quy định, phù hợp với điều kiện và tình hình mới.

Giao Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu điều phối lịch tổ chức đại hội của các đảng bộ phù hợp với phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự chỉ đạo theo đúng kế hoạch đề ra.

3. Giao Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định nhân sự cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và danh sách đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng.

4. Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng rà soát, triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị, phục vụ tổ chức Đại hội đúng kế hoạch; tham mưu, rà soát, bổ sung các định hướng mới, tiếp thu ý kiến của đại hội các cấp để hoàn thiện Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lấy ý kiến đại biểu Quốc hội và nhân dân theo kế hoạch; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội.

5. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng và đưa nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

