Xuất khẩu rau quả hướng tới mốc 10 tỷ USD trong năm 2026

Năm 2025, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt từ 8,5 - 8,6 tỷ USD, tăng gần 18% so với năm trước. Trên nền tảng tăng trưởng bền bỉ, cùng với việc hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức vận hành từ 1/1/2026, ngành rau quả đang đứng trước cơ hội hiện thực hóa mục tiêu chinh phục mốc 10 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong năm 2026...

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đã trình bày tham luận về những điểm sáng nổi bật của ngành rau quả, đồng thời phân tích các điều kiện để đạt được mục tiêu 10 tỷ USD xuất khẩu.

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU RAU QUẢ NĂM 2025 LẬP MỐC KỶ LỤC MỚI

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết tính từ đầu năm 2025 đến ngày 31/12/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu rau, quả của Việt Nam ước đạt từ 8,5 - 8,6 tỷ USD, tăng khoảng 1,3 - 1,4 tỷ USD so với năm 2024, tương đương mức tăng gần 18%. Kết quả này vượt xa dự báo ban đầu, phản ánh rõ nét đà tăng trưởng mạnh mẽ và bền bỉ của ngành rau, quả Việt Nam trong năm qua.

Trong năm 2025, Hiệp hội Rau quả Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kết nối, liên kết các doanh nghiệp hội viên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất, người nông dân và các hợp tác xã. Cách làm này góp phần hình thành và củng cố chuỗi sản xuất - tiêu thụ rau, quả ở nhiều vùng nguyên liệu.

Ông Nguyễn Thanh Bình: "Kết quả xuất khẩu rau quả năm 2025 vượt xa dự báo ban đầu".

Song song với đó, hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được đẩy mạnh. Hiệp hội đã tổ chức cho doanh nghiệp tham gia nhiều hội chợ, triển lãm quốc tế, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và khách hàng mới. Hiệu quả của các chương trình được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận thông qua số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia ngày càng tăng.

Không chỉ dừng lại ở xúc tiến thị trường, Hiệp hội còn chú trọng hướng dẫn, vận động người sản xuất và doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật trong nước cũng như các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Nhờ đó, rau quả Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại nhiều thị trường, đồng thời hạn chế các vi phạm trong hoạt động xuất khẩu.

Thành quả của ngành rau quả trong năm 2025 là kết tinh từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, bộ, ngành Trung ương và địa phương đến doanh nghiệp và người sản xuất.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò quan trọng thông qua việc chỉ đạo tái cơ cấu sản xuất, chuyển từ mô hình nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất tập trung, hiện đại, tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Cùng với đó, công tác đàm phán mở cửa thị trường cho các mặt hàng rau, quả chủ lực tiếp tục được thúc đẩy, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho xuất khẩu.

Đóng góp vào bức tranh chung còn có sự sáng tạo, chủ động của người sản xuất và tinh thần dấn thân của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, đặc biệt tại những vùng sản xuất mới còn nhiều khó khăn.

NHỮNG THÁCH THỨC CẦN SỚM KHẮC PHỤC

Bên cạnh những kết quả tích cực, ngành rau quả vẫn đối mặt với không ít thách thức. Chất lượng sản phẩm chưa thật sự ổn định, tỷ lệ đồng nhất còn thấp; vẫn tồn tại tình trạng dư lượng chất cấm trên một số sản phẩm. Hệ thống truy xuất nguồn gốc chưa hoàn chỉnh; công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cũng như hoạt động kiểm nghiệm, giám định, cấp chứng nhận còn bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả xuất khẩu.

Đặc biệt, tại thị trường Trung Quốc, mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong nước chưa thật sự bền vững, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy khi thị trường biến động.

Tuy nhiên, từ nền tảng tăng trưởng hai con số nhiều năm liên tiếp, trong bối cảnh Việt Nam nằm trong nhóm 25 quốc gia có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới, Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định xuất khẩu rau, quả năm 2026 có thể đạt mốc 10 tỷ USD.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hiệp hội kiến nghị tập trung nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc có khả năng kết nối quốc tế; chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, giám định, cấp chứng nhận nhằm bảo đảm thông quan nhanh và giữ vững uy tín hàng hóa Việt Nam.

Đồng thời, cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh rau, quả Việt Nam và xúc tiến thương mại cả về tần suất, quy mô lẫn hình thức. Hiệp hội cũng đề xuất xây dựng Quỹ nghiên cứu và phát triển ngành, hướng tới ứng dụng công nghệ mới trong khâu sau thu hoạch, bảo quản và kéo dài thời gian lưu trữ sản phẩm.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, cho biết kể từ ngày 1/1/2026, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Đây là nền tảng số phục vụ ghi nhận, quản lý và tra cứu thông tin nguồn gốc các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và lưu thông trên thị trường.

Thông qua hệ thống này, người tiêu dùng có thể kiểm tra thông tin sản phẩm minh bạch, trong khi cơ quan quản lý có cơ sở theo dõi, thống kê và truy vết khi cần thiết. Bộ trưởng kỳ vọng hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ ngành rau quả đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2026.

Với đà tăng trưởng hiện nay và sự vào cuộc đồng bộ của các bên, mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu rau quả không chỉ là kỳ vọng mà đang dần trở thành một đích đến khả thi của ngành trong năm mới.