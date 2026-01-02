Xuất khẩu rau quả hướng tới mốc 10 tỷ USD trong năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 02/01/2026
Chu Khôi
02/01/2026, 08:52
Năm 2025, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt từ 8,5 - 8,6 tỷ USD, tăng gần 18% so với năm trước. Trên nền tảng tăng trưởng bền bỉ, cùng với việc hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức vận hành từ 1/1/2026, ngành rau quả đang đứng trước cơ hội hiện thực hóa mục tiêu chinh phục mốc 10 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong năm 2026...
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đã trình bày tham luận về những điểm sáng nổi bật của ngành rau quả, đồng thời phân tích các điều kiện để đạt được mục tiêu 10 tỷ USD xuất khẩu.
Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết tính từ đầu năm 2025 đến ngày 31/12/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu rau, quả của Việt Nam ước đạt từ 8,5 - 8,6 tỷ USD, tăng khoảng 1,3 - 1,4 tỷ USD so với năm 2024, tương đương mức tăng gần 18%. Kết quả này vượt xa dự báo ban đầu, phản ánh rõ nét đà tăng trưởng mạnh mẽ và bền bỉ của ngành rau, quả Việt Nam trong năm qua.
Trong năm 2025, Hiệp hội Rau quả Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kết nối, liên kết các doanh nghiệp hội viên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất, người nông dân và các hợp tác xã. Cách làm này góp phần hình thành và củng cố chuỗi sản xuất - tiêu thụ rau, quả ở nhiều vùng nguyên liệu.
Song song với đó, hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được đẩy mạnh. Hiệp hội đã tổ chức cho doanh nghiệp tham gia nhiều hội chợ, triển lãm quốc tế, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và khách hàng mới. Hiệu quả của các chương trình được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận thông qua số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia ngày càng tăng.
Không chỉ dừng lại ở xúc tiến thị trường, Hiệp hội còn chú trọng hướng dẫn, vận động người sản xuất và doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật trong nước cũng như các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Nhờ đó, rau quả Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại nhiều thị trường, đồng thời hạn chế các vi phạm trong hoạt động xuất khẩu.
Thành quả của ngành rau quả trong năm 2025 là kết tinh từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, bộ, ngành Trung ương và địa phương đến doanh nghiệp và người sản xuất.
Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò quan trọng thông qua việc chỉ đạo tái cơ cấu sản xuất, chuyển từ mô hình nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất tập trung, hiện đại, tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Cùng với đó, công tác đàm phán mở cửa thị trường cho các mặt hàng rau, quả chủ lực tiếp tục được thúc đẩy, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho xuất khẩu.
Đóng góp vào bức tranh chung còn có sự sáng tạo, chủ động của người sản xuất và tinh thần dấn thân của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, đặc biệt tại những vùng sản xuất mới còn nhiều khó khăn.
Bên cạnh những kết quả tích cực, ngành rau quả vẫn đối mặt với không ít thách thức. Chất lượng sản phẩm chưa thật sự ổn định, tỷ lệ đồng nhất còn thấp; vẫn tồn tại tình trạng dư lượng chất cấm trên một số sản phẩm. Hệ thống truy xuất nguồn gốc chưa hoàn chỉnh; công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cũng như hoạt động kiểm nghiệm, giám định, cấp chứng nhận còn bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả xuất khẩu.
Đặc biệt, tại thị trường Trung Quốc, mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong nước chưa thật sự bền vững, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy khi thị trường biến động.
Tuy nhiên, từ nền tảng tăng trưởng hai con số nhiều năm liên tiếp, trong bối cảnh Việt Nam nằm trong nhóm 25 quốc gia có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới, Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định xuất khẩu rau, quả năm 2026 có thể đạt mốc 10 tỷ USD.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hiệp hội kiến nghị tập trung nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc có khả năng kết nối quốc tế; chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, giám định, cấp chứng nhận nhằm bảo đảm thông quan nhanh và giữ vững uy tín hàng hóa Việt Nam.
Đồng thời, cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh rau, quả Việt Nam và xúc tiến thương mại cả về tần suất, quy mô lẫn hình thức. Hiệp hội cũng đề xuất xây dựng Quỹ nghiên cứu và phát triển ngành, hướng tới ứng dụng công nghệ mới trong khâu sau thu hoạch, bảo quản và kéo dài thời gian lưu trữ sản phẩm.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, cho biết kể từ ngày 1/1/2026, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Đây là nền tảng số phục vụ ghi nhận, quản lý và tra cứu thông tin nguồn gốc các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và lưu thông trên thị trường.
Thông qua hệ thống này, người tiêu dùng có thể kiểm tra thông tin sản phẩm minh bạch, trong khi cơ quan quản lý có cơ sở theo dõi, thống kê và truy vết khi cần thiết. Bộ trưởng kỳ vọng hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ ngành rau quả đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2026.
Với đà tăng trưởng hiện nay và sự vào cuộc đồng bộ của các bên, mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu rau quả không chỉ là kỳ vọng mà đang dần trở thành một đích đến khả thi của ngành trong năm mới.
15:10, 22/12/2025
Ngày 31/12/2025, Bộ Thương mại Pakistan đã có văn bản chính thức cho phép miễn trừ các quy định hiện hành và chấp thuận cho các container hàng hóa của Việt Nam bị kẹt tại cảng Karachi được tái xuất sang các cảng biển khác..
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế đến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển “tam nông”, nhằm đưa ngành phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới...
Trước những biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 278 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 89 đồng/lít. Tương tự, các mặt hàng dầu cũng có mức giảm từ 2 đồng/lít – 37 đồng/kg…
Sau năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, Nghệ An xác định công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục là hai trụ cột then chốt trong năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng cao hơn, gắn với yêu cầu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...
Trước thực trạng gian lận thương mại trên môi trường số ngày càng tinh vi, Luật Thương mại điện tử 2025 cùng giải pháp siết chặt xác thực pháp lý và ứng dụng công nghệ chặn vi phạm từ gốc được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự thị trường, bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thương hiệu xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: