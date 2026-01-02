Thứ Sáu, 02/01/2026

Trang chủ Kinh tế số

Tài sản của loạt tỷ phú tiền điện tử sụt giảm hàng tỷ USD trong năm 2025

Hạ Chi

02/01/2026, 08:53

Những người giàu có nhất trên thị trường tiền điện tử cũng đã chứng kiến tài sản “bốc hơi” hàng tỷ USD trong năm 2025 đầy biến động…

Tài sản của ông Changpeng Zhao đã giảm khoảng 5%, tương đương 50,9 tỷ USD, theo Bloomberg - Ảnh minh hoạ.
Tài sản của ông Changpeng Zhao đã giảm khoảng 5%, tương đương 50,9 tỷ USD, theo Bloomberg - Ảnh minh hoạ.

Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg được công bố mới đây, ông Michael Saylor, Chủ tịch điều hành Strategy, đã mất khoảng 2,6 tỷ USD trong vòng 12 tháng, khiến giá trị tài sản ròng của ông giảm xuống còn 3,8 tỷ USD. 

Bloomberg cho biết chiến lược dùng Bitcoin làm tài sản dự trữ của Strategy từng mang lại lợi nhuận rất lớn cho công ty cho đến đầu tháng 10, thời điểm Bitcoin thiết lập mức giá cao nhất từ trước tới nay. 

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều sau khi giá Bitcoin sụt giảm sâu, kéo theo cổ phiếu Strategy mất hơn một nửa giá trị. Hệ quả là tài sản ròng của ông Michael Saylor giảm gần 6 tỷ USD so với mức đỉnh trước đó.

Hai nhà đồng sáng lập sàn Gemini - Cameron và Tyler Winklevoss hay Changpeng Zhao, cựu Giám đốc điều hành Binance, cũng đã chứng kiến tài sản ròng "bốc hơi", chịu thiệt hại nặng nề sau cú lao dốc của thị trường vào tháng 10.

Theo Bloomberg, kể từ đầu năm, tài sản của ông Changpeng Zhao đã giảm khoảng 5%, tương đương 50,9 tỷ USD. Trong khi khối tài sản của anh em nhà Winklevoss sụt tới 59% so với cùng kỳ.

Bloomberg cho biết chiến lược dùng Bitcoin làm tài sản dự trữ của Strategy từng mang lại lợi nhuận rất lớn cho đến đầu tháng 10, thời điểm Bitcoin thiết lập mức giá cao nhất từ trước tới nay. 

Trái ngược với xu hướng chung, ông Jeremy Allaire, Giám đốc điều hành Circle, lại là tỷ phú tiền điện tử hiếm hoi ghi nhận tài sản tăng lên. Kể từ ngày 4/6, giá trị tài sản ròng của ông được cho là đã tăng khoảng 149%, trong bối cảnh chính phủ Mỹ thông qua Đạo luật GENIUS, văn bản pháp lý đầu tiên của Mỹ xây dựng khung quản lý toàn diện cho hoạt động thanh toán bằng stablecoin.

Tính từ đầu năm 2025, giá Bitcoin đã giảm khoảng 7%. Sau khi vượt mốc 126.000 USD vào tháng 10, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã quay đầu giảm mạnh, giao dịch quanh mức 80.000 USD vào cuối tháng 11 – một cú điều chỉnh đủ để làm thay đổi nhanh chóng giá trị tài sản của nhiều tỷ phú tiền điện tử.

