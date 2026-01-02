Lạng Sơn đón đoàn du khách quốc tế “xông đất” đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - điểm giao thoa quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn đã đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên “xông đất” trong năm mới. Hơn 40 du khách Trung Quốc là những vị khách đầu tiên làm thủ tục nhập cảnh vào Lạng Sơn trong không khí trang trọng, thân thiện và ấm áp, mở ra một mùa du lịch mới với nhiều kỳ vọng khởi sắc...

Những bó hoa tươi, những nụ cười rạng rỡ và lời chào mừng nồng hậu của đại diện ngành du lịch, lực lượng biên phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn cùng doanh nghiệp lữ hành đã tạo nên khoảnh khắc đầu xuân đầy cảm xúc. Không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ, sự kiện còn là thông điệp chào năm mới mà Lạng Sơn gửi tới du khách trong và ngoài nước: sẵn sàng mở cửa, sẵn sàng đón bạn bằng tất cả sự chân thành.

KHỞI ĐỘNG NĂM MỚI BẰNG MỘT THÔNG ĐIỆP MỞ

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn khẳng định: việc tổ chức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trong năm mới không chỉ mang tính biểu trưng mà còn là hoạt động mở màn cho chuỗi xúc tiến, quảng bá du lịch xuyên suốt năm 2026.

Ông Hoàng Xuân Thuận: "Lạng Sơn xác định du lịch biên giới là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch".

Lạng Sơn xác định du lịch biên giới là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch. Theo ông Thuận, tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm đặc trưng để mỗi hành trình đến với Lạng Sơn đều mang lại những cảm xúc tích cực và dấu ấn khó quên.

Năm 2025 ngành du lịch địa phương ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với tổng lượng khách đạt 4,44 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 305 nghìn lượt, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 4.500 tỷ đồng. Ông Lưu Bá Mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Theo ông Lưu Bá Mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, những kết quả này phản ánh nỗ lực đồng bộ của tỉnh trong cải thiện môi trường du lịch, đổi mới hoạt động xúc tiến quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ. Thời gian tới, Lạng Sơn sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch biên giới với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), mở rộng các chương trình du lịch ngắn ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách qua lại bằng giấy thông hành.

Lễ đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên “xông đất” trong năm mới tại Lạng Sơn.

"Với hơn 231 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc và hệ thống cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sắt, Lạng Sơn sở hữu lợi thế đặc biệt để phát triển du lịch biên giới. Những năm gần đây, tỉnh không chỉ khai thác lợi thế địa lý mà còn chú trọng xây dựng các sản phẩm phù hợp xu hướng du lịch ngắn ngày, linh hoạt và trải nghiệm sâu", ông Lưu Bá Mạc khẳng định.

TĂNG TRƯỞNG VÀ NIỀM TIN TỪ DU KHÁCH

Không chỉ thể hiện bằng những con số, niềm tin vào điểm đến còn được đo bằng cảm xúc của du khách. Bà Vệ Tuyết Phương, đến từ Hải Khẩu (Hải Nam, Trung Quốc), đại diện đoàn khách “xông đất” năm 2026 chia sẻ: bà và các thành viên trong đoàn thực sự bất ngờ trước sự chu đáo, thân thiện ngay từ khâu đón tiếp.

“Thủ tục nhập cảnh nhanh gọn, không khí chào đón rất ấm áp. Chúng tôi cảm nhận rõ sự hiếu khách và gần gũi của người dân Lạng Sơn. Đây là một khởi đầu năm mới rất đáng nhớ của tôi”, bà Phương nhấn mạnh, đồng thời cho biết Lạng Sơn mang vẻ đẹp vừa quen thuộc vừa mới mẻ, đủ yên bình để nghỉ ngơi nhưng cũng đủ chiều sâu văn hóa để khám phá.

Du khách Vệ Tuyết Phương: "Đây là một khởi đầu năm mới rất đáng nhớ của tôi".

Trong hành trình đầu năm, đoàn khách đã tham quan nhiều điểm đến tiêu biểu như Đền Mẫu Đồng Đăng, Ga Đồng Đăng, Cột cờ Phai Vệ, động Tam Thanh, Nhà thờ Cửa Nam và Tượng đài Hoàng Văn Thụ - mỗi điểm đến là một lát cắt văn hóa, lịch sử về vùng đất biên cương giàu truyền thống và đang chuyển mình mạnh mẽ.

Chương trình du lịch 2 ngày 1 đêm dành cho khách sử dụng giấy thông hành, triển khai từ năm 2025, đã mở ra một dòng khách mới với thông điệp “Một bước qua biên - Ngàn trải nghiệm mới”, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác du lịch qua biên giới giữa Lạng Sơn và Quảng Tây.

Năm 2025, du lịch Lạng Sơn không chỉ tăng trưởng về lượng mà còn nâng cao về chất. Tỉnh vinh dự nhận 2 giải thưởng du lịch ASEAN; Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”; Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn chính thức được công nhận.

Tặng hoa cho những du khách đầu tiên "xông đất" Lạng Sơn trong năm mới 2026.

Đằng sau những danh hiệu ấy là câu chuyện của cộng đồng, nơi người dân – đặc biệt là phụ nữ – đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ bản sắc và làm du lịch bằng sự tử tế, niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương.

Lễ đón đoàn khách “xông đất” đầu năm 2026 không chỉ là một nghi thức đầu xuân mà còn là “tiếng pháo lệnh" cho một năm du lịch mới của Lạng Sơn, nơi mỗi du khách được trân trọng như những vị khách quý. Khi những bước chân đầu tiên của năm mới đã in dấu nơi cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn đang bước vào mùa du lịch khởi sắc, nơi mỗi hành trình không chỉ là chuyến đi mà còn là cuộc gặp gỡ của cảm xúc, văn hóa và tình người, trở thành một điểm đến thân thiện, an toàn và giàu chiều sâu nhân văn giữa miền biên cương Tổ quốc.