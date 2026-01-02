Thứ Sáu, 02/01/2026

Trang chủ Kinh tế số

Ngân hàng trung ương Ấn Độ kêu gọi ưu tiên CBDC thay vì stablecoin

Bạch Dương

02/01/2026, 08:54

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ khẳng định CBDC có toàn bộ lợi ích mà stablecoin hứa hẹn, từ hiệu quả, khả năng lập trình cho tới thanh toán tức thì, nhưng đi kèm với mức độ tin cậy và an toàn cao hơn, nhờ được bảo chứng trực tiếp bởi ngân hàng trung ương...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) mới đây đã bày tỏ quan điểm ủng hộ phát triển tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), thay vì dựa vào các stablecoin do khu vực tư nhân phát hành, vì lo ngại rủi ro tiềm ẩn với ổn dịnh tài chính và chủ quyền tiền tệ, theo CoinTelegraph. 

Cho đến nay, trên thế giới mới chỉ có ba quốc gia triển khai chính thức CBDC, trong khi phần lớn các nền kinh tế khác vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm hoặc phát triển công nghệ.

Trong Báo cáo Ổn định Tài chính được công bố mới đây, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ nhấn mạnh CBDC có vai trò quan trọng để duy trì “tính toàn vẹn của hệ thống tài chính”. 

“Do đó, RBI ủng hộ mạnh mẽ quan điểm các quốc gia nên ưu tiên tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương thay vì các stablecoin do tư nhân phát hành, nhằm duy trì niềm tin vào tiền tệ, bảo đảm ổn định tài chính và xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán thế hệ mới, nhanh hơn, rẻ hơn và an toàn hơn”, báo cáo nêu rõ.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng cảnh báo sự phổ biến của stablecoin có thể mở ra những rủi ro mới đối với ổn định tài chính, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Vì vậy, ngân hàng trung ương của Ấn Độ cho rằng các cơ quan quản lý cần “đánh giá một cách thận trọng các rủi ro đi kèm và xây dựng các phản ứng chính sách phù hợp với đặc thù của từng hệ thống tài chính”.

Lập trường này phần nào phản ánh cách tiếp cận thận trọng của Ấn Độ đối với tiền điện tử nói chung. 

Trong Khảo sát Kinh tế giai đoạn 2025–2026, Chính phủ Ấn Độ cho biết đang cân nhắc khung pháp lý dành cho stablecoin, trong khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ tiếp tục giữ quan điểm dè dặt đối với tài sản tiền số.

Theo các nhà quan sát, với vai trò định hình chính sách tiền tệ và khuôn khổ quản lý, các ngân hàng trung ương, trong đó có Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, sẽ tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong việc quyết định cách tiền điện tử và các hình thức tiền số mới được chấp nhận và quản lý tại mỗi quốc gia.

CBDC hiện vẫn là chủ đề gây nhiều tranh luận. Các ý kiến phản biện lo ngại việc triển khai CBDC có thể xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, đồng thời làm suy yếu hệ thống tài chính hiện hữu nếu người dân trở thành khách hàng trực tiếp của ngân hàng trung ương. Ngược lại, những người ủng hộ cho rằng CBDC có thể nâng cao hiệu quả thanh toán, giảm chi phí giao dịch và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho các nhóm người dân chưa được phục vụ đầy đủ.

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ khẳng định CBDC có toàn bộ những lợi ích mà stablecoin hứa hẹn, từ hiệu quả, khả năng lập trình cho tới thanh toán tức thì, nhưng đi kèm với mức độ tin cậy và an toàn cao hơn, nhờ được bảo chứng trực tiếp bởi ngân hàng trung ương.

“RBI duy trì lập trường thận trọng đối với các tài sản tiền điện tử, bao gồm cả stablecoin, đồng thời ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mang tính chủ quyền, nhằm bảo vệ chủ quyền tiền tệ trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và bảo đảm ổn định tài chính lâu dài”, báo cáo nhấn mạnh.

Hiện nay, nhiều tổ chức tài chính tại Mỹ, châu Âu và châu Á ngày càng chú ý đến stablecoin, nhờ khả năng chuyển tiền nhanh hơn và chi phí thấp hơn so với các hệ thống thanh toán truyền thống. Theo dữ liệu từ DefiLlama, vốn hóa thị trường stablecoin đã tăng mạnh trong năm 2025, từ khoảng 205 tỷ USD đầu năm lên 307 tỷ USD vào cuối năm.

Tuy nhiên, số lượng CBDC chính thức đi vào hoạt động vẫn còn rất hạn chế. Theo Viện nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương (Mỹ), hiện mới chỉ có ba quốc gia triển khai CBDC ở quy mô toàn quốc. Trình theo dõi CBDC của tổ chức này cho thấy 49 quốc gia khác đang trong giai đoạn thí điểm, 20 quốc gia đang phát triển công nghệ và 36 quốc gia vẫn dừng ở mức nghiên cứu.

Từ khóa:

cbdc khảo sát kinh tế 2025-2026 khung pháp lý stablecoin kinh tế số Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ rủi ro tài chính stablecoin tài sản tiền điện tử tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương

