Khách hàng trúng vàng từ chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký”

Thứ Năm, 11/12/2025
P.V
11/12/2025, 08:00
Những ngày cuối năm trở nên rộn ràng tại Vikki Bank khi liên tiếp xuất hiện khách hàng bất ngờ nhận được… thông báo trúng vàng. Có người chỉ gửi 20 triệu đồng theo thói quen tích lũy nhưng lại sở hữu phần thưởng lớn đúng thời điểm giá vàng đang tăng mạnh.
Cô N.T.Y kể lại: “Tôi cứ tưởng điện thoại báo nhầm. Không ngờ là thật!”.
Còn cô P.T.S thú thật: “Nhận giải xong, tôi gửi thêm một sổ luôn, biết đâu lại may mắn tiếp!”.
Những khoảnh khắc này lan tỏa cho chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký”, khiến mùa tiết kiệm cuối năm trở nên hào hứng và ấm áp hơn bao giờ hết.
Chương trình kéo dài đến 10/2/2026 với cơ chế cực kỳ đơn giản: Gửi từ 20 triệu đồng; Kỳ hạn từ 1 tháng; Nhận mã dự thưởng tham gia quay số hằng ngày.
Giải thưởng đa dạng từ vàng, tiền mặt đến hàng ngàn quà tặng; đặc biệt là giải 10 lượng vàng cuối chương trình. Mỗi buổi quay số đều livestream công khai, minh bạch và đầy hồi hộp.
Dù gửi online hay tại quầy, khách hàng đều được cấp mã dự thưởng và hưởng trọn tiện ích của ứng dụng Vikki: Theo dõi sổ, nhắc đáo hạn, quản lý dòng tiền dễ dàng chỉ bằng vài thao tác.
Khi nhiều kênh đầu tư biến động, vàng luôn là tài sản hấp dẫn và ổn định. Việc kết hợp tiết kiệm sinh lời với cơ hội trúng vàng giúp khách hàng vừa bảo toàn vốn, vừa nhận thưởng may mắn mỗi ngày.
Chỉ cần 20 triệu đồng cũng đủ để may mắn và đó chính là lý do những câu chuyện trúng vàng đầu chương trình đang khiến chương trình sôi động ngay từ những ngày đầu tiên.
VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số hoạt động chăm sóc khách hàng khi được Tạp chí Global Banking and Finance Review (Vương quốc Anh) bình chọn và trao tặng giải thưởng “Trung tâm Dịch vụ khách hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam 2025” (Best Digital Transformation for Contact Center - Vietnam 2025).
Trong cuộc họp chính sách vừa kết thúc, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không chỉ chia rẽ quanh việc có nên giảm lãi suất hay không, mà còn phát tín hiệu về một con đường khó khăn hơn cho việc tiếp tục nới lỏng trong thời thời gian tới...
Giá vàng giao ngay tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/12), sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có động thái cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay...
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) thông báo chốt quyền chi trả gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng vào ngày 19/12/2025 - khi cả nước khởi công và khánh thành 245 dự án lớn với tổng mức đầu tư hơn 1,34 triệu tỷ đồng, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: