23 cổ phiếu dự kiến hút mạnh dòng tiền sau khi nâng hạng vào tháng 9/2026

Việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi có thể giúp Việt Nam thu hút khoảng 1,5 tỷ USD từ dòng vốn thụ động của các quỹ ETF...

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán năm 2026 trong đó nhấn mạnh sẽ là một năm thuận lợi nhờ cải cách thị trường vốn và tăng trưởng kinh tế GDP.

Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình cải cách thị trường vốn với nhiều bước đột phá quan trọng, bao gồm: Đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản giao dịch, giải quyết vướng mắc về cơ chế ký quỹ trước giao dịch (prefunding), mở rộng khả năng tiếp cận của các công ty môi giới toàn cầu.

Nghị định 245/2025 tiếp tục củng cố khung pháp lý, trong đó cấm áp dụng trần sở hữu nước ngoài thấp hơn quy định pháp luật, đồng thời đặt nền móng cho cơ chế bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến có thể triển khai từ nửa cuối năm 2026.

Đáng chú ý, việc mở rộng khả năng tiếp cận của các công ty môi giới toàn cầu thông qua hệ thống Straight-Through Processing (STP) giúp tự động hóa quy trình thanh toán và giao dịch chứng khoán, giảm thiểu can thiệp thủ công, cho phép rút ngắn chu kỳ thanh toán, đồng thời tinh giản mạnh mẽ hoạt động vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với tỷ lệ tín dụng/GDP ở mức khoảng 140%, theo SSI Research, Việt Nam cần cấp thiết phát triển thị trường vốn theo chiều sâu nhằm giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và huy động vốn dài hạn cho hạ tầng và đổi mới sáng tạo. Các cải cách này hướng tới tăng cường hội nhập hệ thống tài chính và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

SSI Research duy trì ước tính việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi có thể giúp Việt Nam thu hút khoảng 1,5 tỷ USD từ dòng vốn thụ động của các quỹ ETF. 23 cổ phiếu dự kiến sẽ hút tiền như VIC nhiều nhất 217 triệu USD, tiếp theo là HPG, VHM, FPT, MCH, VJC, MSN, VRE, VNM, SSI, STB...

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong giai đoạn 2026–2030, được hỗ trợ bởi cải cách cơ cấu, dòng vốn FDI mạnh mẽ và đẩy nhanh đầu tư hạ tầng. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững của thị trường cổ phiếu.

Mục tiêu VN-Index cho năm 2026 được SSI Research nâng lên 1.920 điểm. Hiện tại, chỉ số đang giao dịch ở mức P/E 2025 khoảng 14,5 lần, tương đương các thị trường trong khu vực, nhưng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 vượt trội hơn (14,5% so với 11,5% trung bình khu vực). Điều này đưa hệ số PEG của VN-Index về mức hấp dẫn 0,96 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khu vực là 1,44 lần.

Sang năm 2026, P/E dự phóng ở mức khoảng 12,7 lần, vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử 10 năm là 14 lần, qua đó củng cố sức hấp dẫn về mặt định giá của thị trường.

Các nhóm ngành được đánh giá triển vọng tích cực như Ngân hàng. Ngân hàng được kỳ vọng duy trì tăng trưởng ổn định, với lợi nhuận dự phóng tăng khoảng 16%, nhờ sự phục hồi của thị trường bất động sản và nhu cầu tín dụng duy trì bền vững. Ưu tiên các ngân hàng có triển vọng tăng trưởng tốt đi kèm mức định giá hấp dẫn.

Dự báo lợi nhuận trước thuế các ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu sẽ tăng 16% vào năm 2026 được thúc đẩy bởi nhiều động lực khác nhau. Trong đó NIM dần hồi phục tăng 6 điểm cơ bản so với cùng kỳ so với -18 điểm cơ bản vào năm 2025 nhờ mức tăng trưởng tín dụng ổn định 17,6% và việc tăng lãi suất cho vay với từng nhóm khách hàng.

Tiêu dùng phục hồi: Nhóm cổ phiếu tiêu dùng được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, được thúc đẩy bởi mở rộng mạng lưới cửa hàng, gia tăng thị phần và chính sách hỗ trợ, trong đó đáng chú ý là việc nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế áp dụng từ tháng 1/2026.

Bất động sản và đầu tư công được hưởng lợi từ hoạt động xây dựng sôi động và chi tiêu hạ tầng tăng mạnh. Ưu tiên nhóm vật liệu xây dựng hơn nhóm xây dựng nhờ mức định giá hấp dẫn hơn. Trong khi đó, nhóm công ty bất động sản có thể đối mặt với tăng trưởng lợi nhuận chậm hơn trong năm 2026 và phù hợp hơn với việc giao dịch ngắn hạn.

Nhóm hưởng lợi chính sách như phân bón và xăng dầu được hỗ trợ bởi cơ chế khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào hoặc nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Công nghệ thông tin có thể ghi nhận sự phục hồi trong năm 2026 sau một năm 2025 trầm lắng, với mặt bằng định giá hiện tại thấp đang tạo ra điểm vào hấp dẫn.