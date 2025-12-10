Quốc hội thông qua Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi)

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 10/12/2025
Tuấn Khang
10/12/2025, 21:05
Chiều 10/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Kết quả cho thấy 441/447 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, chiếm 93,23% tổng số đại biểu.
Trước đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).
Tiếp thu các ý kiến, Chính phủ đã thực hiện rà soát và nhận thấy dự thảo Luật được xây dựng phù hợp với Hiến pháp, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kế thừa, hoàn thiện quy định hiện hành, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế.
Theo đó, dự thảo Luật đã có các quy định điều chỉnh đến các hoạt động hàng không dân dụng có yếu tố đặc thù về hiệu lực không gian, về chủ quyền quốc gia; đảm bảo thống nhất, đồng bộ với pháp luật về biển và biên giới.
Về áp dụng pháp luật, dự thảo được chỉnh lý theo hướng các hoạt động hàng không dân dụng áp dụng theo Luật này, pháp luật liên quan và điều ước quốc tế. Trường hợp có luật hoặc nghị quyết mới của Quốc hội quy định khác với Luật Hàng không thì phải xác định rõ nội dung thực hiện theo văn bản mới hoặc theo luật hiện hành để bảo đảm minh bạch, thống nhất.
Đối với vận tải hàng không tầm thấp, dự thảo sử dụng thuật ngữ “tầm thấp” phù hợp với các đề án, chiến lược phát triển hiện nay. Luật bổ sung một điều giao Chính phủ quy định chi tiết hoạt động này, phù hợp xu thế nghiên cứu, thử nghiệm tại nhiều quốc gia phát triển.
Về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, dự thảo đã quy định cho phép ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành. Những nội dung góp ý khác sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn để bảo đảm khả thi và đồng bộ.
Về đầu tư xây dựng cảng hàng không và các công trình tại cảng, dự thảo đã được rà soát trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. Luật cho phép cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư và cho phép nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng, bảo trì, khai thác công trình lưỡng dụng tại cảng hàng không trên đất quốc phòng, an ninh mà không phải chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, bổ sung nguyên tắc bảo đảm kết nối đồng bộ trong đầu tư xây dựng cảng.
Luật cũng quy định, khi thực hiện dự án mở rộng hoặc nâng cấp công trình trên diện tích đất đã được Nhà nước cho thuê thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy định này góp phần đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình triển khai.
Về vận chuyển và bồi thường thiệt hại, dự thảo được rà soát để bảo đảm tính đặc thù của pháp luật chuyên ngành, tuân thủ nguyên tắc ưu tiên điều ước quốc tế; loại bỏ trùng lặp với Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự. Luật bổ sung trách nhiệm của người vận chuyển trong việc bảo đảm tính chính xác thông tin công bố, cũng như trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của người vận chuyển của Nhà chức trách hàng không.
Đối với an toàn và an ninh hàng không, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo theo hướng làm rõ đối tượng, nội dung phải xây dựng hệ thống quản lý an toàn hàng không; quy định cơ chế vận hành hệ thống thu thập, đánh giá, xử lý dữ liệu an toàn hàng không. Đây là các nội dung được yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phù hợp yêu cầu của ICAO.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, để phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, bảo vệ bí mật nhà nước và tuân thủ quy định của ICAO về giám sát viên hàng không, dự thảo cho phép Nhà chức trách hàng không phối hợp doanh nghiệp tổ chức đào tạo, tập huấn, tích lũy kinh nghiệm cho công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát. Giám sát viên được hưởng thù lao, chế độ theo thỏa thuận khi tham gia đào tạo nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Cán bộ, công chức.
Về Chương trình an ninh hàng không, dự thảo được chỉnh lý theo hướng giao Bộ Công an chịu trách nhiệm xây dựng Chương trình an ninh hàng không thống nhất; không quy định các chương trình riêng của người khai thác cảng, khai thác tàu bay… để phù hợp định hướng lập pháp mới.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã quy định cơ chế giao quyền chủ động sử dụng nguồn phí, lệ phí cho Nhà chức trách hàng không. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, nâng cao năng lực quản lý và phù hợp thông lệ quốc tế.
Đồng thời, dự thảo quy định về hỗ trợ hằng tháng đối với Nhà chức trách hàng không Việt Nam và Nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao, hạn chế tình trạng dịch chuyển lao động khỏi khu vực nhà nước, phù hợp mô hình quản lý hàng không tại nhiều quốc gia. Nội dung này đã được báo cáo Bộ Chính trị và sẽ tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị trước khi trình thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
Chính phủ cũng rà soát các nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều và phụ lục của các luật liên quan để đưa vào các dự án luật trình Quốc hội cùng kỳ họp, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đồng thời, toàn bộ dự thảo được rà soát kỹ lưỡng về thuật ngữ, kỹ thuật lập pháp, cấu trúc quy định.
Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã phối hợp rà soát, chỉnh lý một số nội dung nhằm bảo đảm sự đồng bộ của dự thảo Luật với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các luật liên quan khác.
06:00, 17/06/2025
TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc tháo gỡ hơn 800 dự án tồn đọng, tập trung xử lý các vướng mắc pháp lý, đất đai và tài chính công. Tỷ lệ xử lý đã đạt khoảng 80%, song thành phố tiếp tục được yêu cầu rà soát đầy đủ, đảm bảo không để thất thoát, lãng phí và sớm khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế...
Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số (10% trở lên) trong giai đoạn 2026-2030, giải pháp chiến lược là hoàn thiện thể chế và đột phá về năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)…
Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam khi đi qua địa bàn Đà Nẵng có chiều dài hơn 116 km, chạy qua 24 xã, phường của thành phố; nguồn vốn thực việc giải phóng mặt bằng sẽ được bố trí từ ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác...
Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu các địa phương cũng như các đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm chính trị, tập trung tháo gỡ khó khăn để bảo đảm dự án được triển khai theo đúng kế hoạch...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: