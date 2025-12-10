Quốc hội thông qua Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi)

Chiều 10/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Kết quả cho thấy 441/447 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, chiếm 93,23% tổng số đại biểu.

Trước đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT, VẬN TẢI TẦM THẤP VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Tiếp thu các ý kiến, Chính phủ đã thực hiện rà soát và nhận thấy dự thảo Luật được xây dựng phù hợp với Hiến pháp, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kế thừa, hoàn thiện quy định hiện hành, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế.

Theo đó, dự thảo Luật đã có các quy định điều chỉnh đến các hoạt động hàng không dân dụng có yếu tố đặc thù về hiệu lực không gian, về chủ quyền quốc gia; đảm bảo thống nhất, đồng bộ với pháp luật về biển và biên giới.

Về áp dụng pháp luật, dự thảo được chỉnh lý theo hướng các hoạt động hàng không dân dụng áp dụng theo Luật này, pháp luật liên quan và điều ước quốc tế. Trường hợp có luật hoặc nghị quyết mới của Quốc hội quy định khác với Luật Hàng không thì phải xác định rõ nội dung thực hiện theo văn bản mới hoặc theo luật hiện hành để bảo đảm minh bạch, thống nhất.

Đối với vận tải hàng không tầm thấp, dự thảo sử dụng thuật ngữ “tầm thấp” phù hợp với các đề án, chiến lược phát triển hiện nay. Luật bổ sung một điều giao Chính phủ quy định chi tiết hoạt động này, phù hợp xu thế nghiên cứu, thử nghiệm tại nhiều quốc gia phát triển.

Về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, dự thảo đã quy định cho phép ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành. Những nội dung góp ý khác sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn để bảo đảm khả thi và đồng bộ.

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐẦU TƯ, CƠ CHẾ GIÁ, PHÍ, VẬN CHUYỂN AN TOÀN – AN NINH HÀNG KHÔNG

Về đầu tư xây dựng cảng hàng không và các công trình tại cảng, dự thảo đã được rà soát trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. Luật cho phép cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư và cho phép nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng, bảo trì, khai thác công trình lưỡng dụng tại cảng hàng không trên đất quốc phòng, an ninh mà không phải chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, bổ sung nguyên tắc bảo đảm kết nối đồng bộ trong đầu tư xây dựng cảng.

Luật cũng quy định, khi thực hiện dự án mở rộng hoặc nâng cấp công trình trên diện tích đất đã được Nhà nước cho thuê thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy định này góp phần đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình triển khai.

Về vận chuyển và bồi thường thiệt hại, dự thảo được rà soát để bảo đảm tính đặc thù của pháp luật chuyên ngành, tuân thủ nguyên tắc ưu tiên điều ước quốc tế; loại bỏ trùng lặp với Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự. Luật bổ sung trách nhiệm của người vận chuyển trong việc bảo đảm tính chính xác thông tin công bố, cũng như trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của người vận chuyển của Nhà chức trách hàng không.

Đối với an toàn và an ninh hàng không, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo theo hướng làm rõ đối tượng, nội dung phải xây dựng hệ thống quản lý an toàn hàng không; quy định cơ chế vận hành hệ thống thu thập, đánh giá, xử lý dữ liệu an toàn hàng không. Đây là các nội dung được yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phù hợp yêu cầu của ICAO.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, để phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, bảo vệ bí mật nhà nước và tuân thủ quy định của ICAO về giám sát viên hàng không, dự thảo cho phép Nhà chức trách hàng không phối hợp doanh nghiệp tổ chức đào tạo, tập huấn, tích lũy kinh nghiệm cho công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát. Giám sát viên được hưởng thù lao, chế độ theo thỏa thuận khi tham gia đào tạo nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Cán bộ, công chức.

Về Chương trình an ninh hàng không, dự thảo được chỉnh lý theo hướng giao Bộ Công an chịu trách nhiệm xây dựng Chương trình an ninh hàng không thống nhất; không quy định các chương trình riêng của người khai thác cảng, khai thác tàu bay… để phù hợp định hướng lập pháp mới.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã quy định cơ chế giao quyền chủ động sử dụng nguồn phí, lệ phí cho Nhà chức trách hàng không. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, nâng cao năng lực quản lý và phù hợp thông lệ quốc tế.

Đồng thời, dự thảo quy định về hỗ trợ hằng tháng đối với Nhà chức trách hàng không Việt Nam và Nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao, hạn chế tình trạng dịch chuyển lao động khỏi khu vực nhà nước, phù hợp mô hình quản lý hàng không tại nhiều quốc gia. Nội dung này đã được báo cáo Bộ Chính trị và sẽ tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị trước khi trình thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Chính phủ cũng rà soát các nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều và phụ lục của các luật liên quan để đưa vào các dự án luật trình Quốc hội cùng kỳ họp, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đồng thời, toàn bộ dự thảo được rà soát kỹ lưỡng về thuật ngữ, kỹ thuật lập pháp, cấu trúc quy định.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã phối hợp rà soát, chỉnh lý một số nội dung nhằm bảo đảm sự đồng bộ của dự thảo Luật với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các luật liên quan khác.