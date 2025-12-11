Giá vàng tăng mạnh sau khi Fed hạ lãi suất, giá bạc lập kỷ lục mới

Giá vàng giao ngay tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/12), sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có động thái cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay...

Cùng với đó, giá bạc thiết lập mức cao nhất mọi thời đại và đồng USD giảm giá mạnh.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 20,3 USD/oz, tương đương tăng 0,5%, đạt 4.229,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 giảm 0,3%, chốt phiên ở mức 4.224,7 USD/oz.

Trong một động thái không nằm ngoài dự báo, Fed hạ lãi suất quỹ liên bang 0,25 điểm phần trăm về vùng 3,5-3,75%. Đây là lần giảm lãi suất thứ ba của Fed trong năm nay, sau các đợt giảm vào tháng 9 và tháng 10, và là lần giảm thứ năm của chu kỳ hạ lãi suất này kể từ khi bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới phát tín hiệu có thể tạm dừng việc hạ lãi suất trong một thời gian cho tới khi thu thập được những tín hiệu rõ ràng hơn về đường đi của thị trường lao động và lạm phát.

Dù Fed ngầm cứng rắn như vậy, kết quả của cuộc họp lần này của Fed vẫn gây áp lực mất giá mạnh lên đồng USD, qua đó hỗ trợ thị trường kim loại quý.

Không chỉ giá vàng tăng, giá bạc cũng đội thêm 1,9% trong phiên này, đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy 61,87 USD/oz.

“Các nhà giao dịch vàng phấn khởi với kết quả cuộc họp Fed ngày hôm nay. Giá vàng đã đạt mức cao của phiên sau khi vượt qua được một quãng chốt lời trong phiên”, nhà giao dịch kim loại quý Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Trước khi Fed đưa ra tuyên bố lãi suất, giá vàng có lúc giảm còn 4.181 USD/oz. Sau đó, giá vàng có lúc đạt gần 4.240 USD/oz.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm gần 0,6%, đóng cửa dưới mức 98,7 điểm.

Ngoài việc Fed hạ lãi suất, USD còn đương đầu với áp lực giảm đến từ khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất trong năm 2026.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde ngày 10/12 nói rằng cơ quan này có thể nâng dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực eurozone trong cuộc họp tuần tới. Thị trường hiện cho rằng ECB sẽ không giảm lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới, và có thể sẽ giữ nguyên lãi suất một thời gian nữa cho tới khi tiến hành tăng lãi suất trong năm 2026.

Dù vậy, mức giảm của đồng USD có vẻ được hạn chế nhờ dự báo lãi suất mà Fed vừa cập nhật. Đây là dự báo “biểu đồ dấu chấm” dot-plot, được cập nhật hàng quý, gồm nhận định của các thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) về mức lãi suất trong thời gian tới.

Nói chung, cho thấy đại đa số các nhà hoạch định chính sách của Fed vẫn cho rằng Fed cần hạ lãi suất trong năm tới, nhưng có sự chia rẽ lớn về mức giảm bao nhiêu là phù hợp. Một nhóm lớn các quan chức phản đối giảm thêm lãi suất, và có 3 vị cho rằng chỉ nên giảm thêm lãi suất một lần trong 2026.

Tại buổi họp báo sau cuộc họp Fed, Chủ tịch Jerome Powell nói rằng chính sách của Fed đã đạt tới trạng thái tốt để ứng phó với những gì có thể diễn ra trong nền kinh tế trong thời gian tới. Ông không đưa ra một định hướng cụ thể nào về việc có giảm thêm lãi suất hay không trong thời gian tới.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Ông Powell đã phải cân bằng giữa các luồng quan điểm trái ngược trong Fed, cố gắng để đi đến một quyết định giảm lãi suất trong lần họp này. Các thị trường đã tăng điểm khi cuộc họp báo của ông ấy diễn ra, nhưng không rõ giá vàng tới đây có lập được những đỉnh cao mới hay không”, ông Wong nói thêm.

Về giá bạc, kim loại quý này đã tăng 113% trong năm nay, được hỗ trợ bởi các yếu tố bao gồm nhu cầu bạc cho công nghiệp tăng cao, lượng tồn trữ giảm, và việc Mỹ đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng.

“Theo quan điểm của chúng tôi, sự tăng trưởng vượt trội của giá bạc phản ánh dòng tiền đầu cơ chảy vào một tài sản dễ mua hơn sau khi giá vàng có sự điều chỉnh gần đây. Ngoài yếu tố đầu cơ, giá bạc còn đang hưởng lợi từ sự thắt chặt nguồn cung bạc vật chất”, một báo cáo của công ty SP Angel nhận định.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên này, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức gần 1.048 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ.

Lúc 6h10 sáng nay (11/12) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,2 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.229,7 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 134,6 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.142 đồng (mua vào) và 26.412 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.