Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro các trụ ép chỉ số?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/12/2025

Kết phiên 10/12, VN-Index giảm 28,19 điểm, tương đương 1,61% xuống mốc 1.718,98 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,66 điểm, tương đương 0,26% xuống 256,48 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có tính chi phối điểm số thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Chỉ số sẽ cần thêm thời gian tích lũy trước khi quay trở lại xu hướng tích cực hơn trong ngắn hạn.

Đối với các vị thế ngắn hạn đang có trong danh mục, nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro nếu giá cổ phiếu vi phạm các ngưỡng trailing stop.

Nhà đầu tư chỉ thực hiện mua lướt sóng T+ trên các vị thế đang nắm giữ ở các thời điểm thị trường rung lắc mạnh trong phiên.”.

Khả năng VN-Index sẽ tiếp tục giảm xuống vùng 1.700 – 1.710

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm mạnh ngay từ khi mở cửa phiên sáng và đóng cửa cuối ngày ở mốc 1.718,98 điểm, giảm hơn 28 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bất động sản giảm mạnh nhất hơn 5%. Sau chuỗi ngày tăng điểm, nhóm cổ phiếu Vin đã trải qua phiên điều chỉnh mạnh. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng nhẹ trên sàn HNX. Dù phiên giảm điểm hôm nay có thanh khoản thấp, tuy nhiên không thể bỏ qua khả năng VN-Index sẽ tiếp tục giảm xuống vùng 1.700 – 1.710. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.600 điểm - 1.650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau phiên giảm điểm, chịu áp lực bán mạnh ở vùng đỉnh cũ tháng 10/2025. Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên hôm nay. Áp lực chính tác động lên chỉ số VN-Index là nhóm cổ phiếu Vingroup giảm mạnh sau giai đoạn tăng giá, trong khi một số mã lại phục hồi tốt. Kết phiên VN-Index giảm 28,19 điểm (-1,69%) về mức 1.718,98 điểm, chịu áp lực bán ở kháng cự mạnh 1.750 điểm, kiểm định lại hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Trong khi VN30 giảm 26,04 điểm (-1,32%) về mức 1.946,98 điểm, chịu áp lực bán ở kháng cự 2.000 điểm.

Độ rộng trên HOSE tiêu cực với 188 mã giảm giá. Chịu áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu VinGroup, GEX, các mã đã tăng mạnh sau thông tin thoái vốn, bất động sản...; 121 mã tăng giá, phục hồi ở nhóm ngân hàng, điện, chứng khoán, một số mã tăng khá đột biến... và 44 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -42,3% so với phiên trước. Thể hiện thị trường phân hóa, áp lực bán giảm ở nhiều mã, nhưng mức độ phục hồi cũng kém tích cực. Khối ngoại tiếp tục bán ròng, qui mô giảm với giá trị -355,7 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F1512 kết phiên ở mức 1.935,0 điểm, giảm -1,78% so với phiên trước. Chênh lệch âm mở rộng lên -11,98 điểm so với VN30. Các kỳ hạn xa hơn 41I1G1000, 41I1G3000, 41I1G6000 chênh lệch âm mở rộng từ -14,98 điểm đến -17,98 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm -14,6% so với phiên trước, ở mức trung bình. Cho thấy các trader vẫn tăng cường các vị thế đầu cơ trong phiên, kém lạc quan về xu hướng ngắn hạn của VN30. Ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 chịu áp lực bán với hỗ trợ gần nhất quanh 1.920 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn VN30F2512 là 38.882, tăng các vị thế nắm giữ.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tạo đỉnh trong vùng 1.760 điểm - 1.800 điểm, đạt vùng giá mục tiêu kỳ vọng của năm 2025 như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo chiến lược tháng 12/2025. Hỗ trợ gần nhất của VN-Index là quanh 1.700 điểm. Chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.600 điểm - 1.650 điểm. Khi với những áp lực hiện tại, nhất là VIC đang trong giai đoạn điều chỉnh, tích lũy sau khi phát hành cổ phiếu, quá trình điều chỉnh, tích lũy của VIC có thể kéo dài cho đến khi cổ phiếu thưởng về tài khoản.

Trong bản tin trước, chúng tôi đã nhận định, thận trọng đánh giá diễn biến của thị trường, diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành khác, trong trường hợp VIC cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh đến chỉ số VN-Index bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy. Thị trường cũng đã điều chỉnh mạnh trong phiên hôm nay, quá trình này dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi nhóm cổ phiếu Vingoup tạo vùng cân bằng. Tuy nhiên những thời điểm giảm mạnh là những cơ hội tốt để xem xét, đánh giá và tích lũy những cổ phiếu chất lượng dựa trên 03 yếu tố kỳ vọng trong năm 2026: (1) GDP 2026 mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên qua duy trì tăng trưởng tín dụng và đẩy mạnh đầu tư công. (2) Thị trường được nâng hạng và khối ngoại mua ròng trở lại sau khi bán ròng liên tiếp. (3) Nâng cung hàng hóa chất lượng cao thông qua thoái vốn, IPO ...

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục giảm và hỗ trợ tiếp theo của chỉ số là tại mức 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 28.2 điểm (-1.6%), đóng cửa ở mức 1,719 điểm. Lực bán tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu nhóm Vingroup khiến chỉ số giảm điểm mạnh ngay từ đầu phiên sáng và duy trì trong suốt cả phiên giao dịch hôm nay.

Chúng tôi cho rằng áp lực bán đối với nhóm cổ phiếu Vingroup sẽ tiếp diễn sau 1 quá trình tăng điểm dài trong 6 tháng vừa qua. Về kỹ thuật, chỉ số cũng đóng cửa dưới hỗ trợ tại MA10 ngày trong phiên hôm nay. Mặc dù vậy, một số yếu tố tích cực có thể hạn chế đà giảm của chỉ số, bao gồm (1) dòng tiền có dấu hiệu quay lại và nâng đỡ nhóm Ngân hàng và (2) thanh khoản thị trường hôm nay giảm mạnh cho thấy chưa có tâm lý bán tháo diễn ra trên toàn thị trường.

Trong các phiên tới, chúng tôi cho rằng VN-Index tiếp tục giảm và hỗ trợ tiếp theo của chỉ số là tại mức 1.700. Nhà đầu tư cần quan sát diễn biến của VN-Index tại hỗ trợ này và tạm thời chưa nên giải ngân ở thời điểm hiện tại”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và có thể sẽ kiểm định lại mức hỗ trợ ngắn hạn 1.708 điểm trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và chỉ số có thể sẽ kiểm định lại mức hỗ trợ ngắn hạn 1.708 điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng, điểm tích cực là độ rộng thị trường không quá tiêu cực và đà giảm chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu Vingroup. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm nhưng vẫn trong vùng lạc quan cho thấy các nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức tăng xuống trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức 40-50% danh mục và hạn chế mua mới trong giai đoạn này”.

Chỉ số VN-Index có khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giằng co rung lắc

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ marubozu giảm hơn 28,18 điểm dưới áp lực bán mạnh đến cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng xuống nhẹ, phản ánh khả năng cao thị trường sẽ có những rung lắc trong những phiên tới. Tuy nhiên MACD histogram vẫn đang dương nên chỉ số có khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giằng co rung lắc để kiểm định cung - cầu quanh vùng hỗ trợ gần nhất là đường MA20, tương đương vùng 1.680 - 1.700.

Trên khung đồ thị giờ,các chỉ báo RSI và MACD đều tiếp tục hướng xuống cho thấy áp lực điều chỉnh đang tiếp diễn và chưa có tín hiệu dừng lại. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo và mốc hỗ trợ gần nhất là quanh 1700 điểm (tương đương vùng 0.618 của đường Fibonacci thoái lui).

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch giảm sâu 28.19 điểm. Mức giảm mạnh này phần lớn do áp lực bán mạnh đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như Vingroup (đóng góp hơn 22 điểm), tuy nhiên ở các nhóm ngành không có sự thay đổi nhiều cho thấy áp lực bán vẫn không có xảy ra ở nhiều nhóm ngành. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, cụ thể là tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có phản ứng kịp thời, đồng thời rà soát danh mục và kiên quyết cơ cấu lại, đặc biệt đối với các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ. Đi cùng với việc bảo toàn sức mua, nhà đầu tư cũng có thể lọc tìm những cổ phiếu đã tạo đáy trước so với chỉ số chung và đang ở trạng thái "từ chối giảm thêm" để có thể sẵn sàng giải ngân và tận dụng thời điểm thị trường xuất hiện nhịp hồi phục cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn. Một số nhóm ngành đáng chú ý trong phiên hôm nay bao gồm: ngân hàng, chứng khoán và thép”.

VN-Index tiếp đà giảm điểm trước ảnh hưởng tiêu cực từ một số mã vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp đà giảm điểm trước ảnh hưởng tiêu cực từ một số mã vốn hóa lớn. Các chỉ báo động lượng tiếp tục hạ nhiệt từ vùng quá mua trong khi xu hướng Tăng ngắn hạn vẫn duy trì với hỗ trợ quan trọng xác định quanh vùng 1.690 – 1.700”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.