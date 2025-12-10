Cá nhân gom ròng gần 950 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng tổng hợp 162 tỷ đồng, nhưng mua ròng khớp lệnh tới 949.1 tỷ đồng.

Sau nhiều phiên nâng đỡ chỉ số ngay cả khi thị trường chìm trong sắc đỏ, nhóm cổ phiếu họ Vin hôm nay đã chính thức lao dốc. VIC và VPL đóng cửa trong trạng thái giảm kịch sàn, VHM mất 3,72% và VRE giảm 6,25%. Riêng nhóm này đã kéo VN-Index giảm tới 27 điểm.

Cộng thêm tác động từ GEE, VRE, SAB, FPT, chỉ số chung chốt phiên mất 28,19 điểm, lùi về 1.718,98 điểm. Tuy vậy, tâm lý nhà đầu tư lại trở nên nhẹ nhõm hơn khi thị trường “hãm lại” để tái tạo động lực, cơ hội cho các cổ phiếu đã điều chỉnh sâu hồi phục.

Nhóm ngân hàng đồng loạt trở lại sắc xanh: VCB, CTG, BID tăng lần lượt 0,34%, 0,8% và 0,67%; nhiều mã khác như MBB, HDB tăng mạnh hơn. Trong nhóm chứng khoán, TCB và SSI cũng ghi nhận mức tăng tốt bên cạnh HCM và VCI. Ở nhóm nguyên vật liệu, hàng không và tiêu dùng, một số cổ phiếu hút dòng tiền trở lại như HPG, VNM, DGC, REE.

Ngược lại, bất động sản chịu ảnh hưởng mạnh từ “cú sập” của họ Vin, với KDH, SSH, PDR giảm sâu; BCM, NVL, DXG đứng giá. Công nghệ thông tin ghi nhận FPT tiếp tục giảm hơn 2,3%; nhóm bán lẻ như MWG, PNJ, FRT vẫn chưa có tín hiệu hồi phục.

Các nhóm đầu tư công, dầu khí và năng lượng tiếp tục chìm trong sắc đỏ dù biên độ giảm đã thu hẹp. Điểm đáng lo ngại là thanh khoản toàn thị trường vẫn thấp.

Giá trị khớp lệnh trên ba sàn đạt 20.600 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng nhẹ 367 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 421.7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, HPG, VJC, VNM, TCB, CTG, MWG, PVD, SAB, SSI.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, STB, VCB, VHM, MSN, GEX, BID, VSC, VPL.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 162.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 949.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, VHM, HDB, VJC, FPT, MSN, STB, VRE, GEE, CII.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: MBB, HAH, GEX, SHB, HPG, VPI, SAB, POW, FTS.

Tự doanh mua ròng 18.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 93.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIC, MBB, VCB, FPT, VIX, VCG, VCI, PVD, STB, SSI. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VHM, VRE, VNM, MSN, HPG, E1VFVN30, MWG, TCB, VIB, TLG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 510.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 433.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có VJC, MBB, HPG, HDB, FPT, VHM, SSI, CTG, MWG, GEE. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có VIC, GEX, STB, VCB, HAH, SHB, EIB, BID, VPI, BAF.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 5.042,4 tỷ đồng, tăng +33,3% so với phiên liền trước và đóng góp 23,6% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 8 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 1.240 tỷ đồng được nhà đầu tư cá nhân bán thỏa thuận cho Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Thiết bị điện, Hàng không, Lâm sản và chế biến gỗ, Dược phẩm, Dịch vụ giải trí, trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Phần mềm.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và duy trì ở nhóm vốn hóa lớn VN30.