Cơ hội nhận giải thưởng 3 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm tại HDBank trong mùa lễ hội cuối năm

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 10/12/2025
Khánh Huyền
10/12/2025, 20:53
Thị trường tiết kiệm những ngày cuối năm đang nóng và hấp dẫn hơn bao giờ hết khi người dân săn tìm kênh gửi tiền vừa an toàn, vừa có cơ hội “bật” tài lộc đón Tết Nguyên đán.
Hoà nhịp không khí ấy, HDBank khiến cả thị trường bất ngờ khi tung ra một cú hích mạnh: Chỉ với 50 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng đã có thể trúng ngay giải thưởng trị giá… 3 tỷ đồng trong chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú”.
Tâm điểm của chương trình ngay lập tức thu hút sự chú ý: Giải đặc biệt trị giá lên tới 3 tỷ đồng - lớn nhất từ trước tới nay, cùng loạt giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Đây không chỉ là sức hút nổi bật nhất trên thị trường hiện nay, mà còn là một cơ hội vàng để người dân biến giấc mơ đổi đời thành hiện thực chỉ từ một khoản tiền gửi tiết kiệm thông minh.
Với thông điệp mạnh mẽ “Tiết kiệm hôm nay - Vận may tỷ phú”, HDBank đã biến hành động gửi tiền quen thuộc thành một đường đua may mắn đầy hấp dẫn, chứng minh cho cam kết “Lợi ích cao nhất” mà ngân hàng này luôn theo đuổi.
“Tiết kiệm Tỷ phú” thực sự bùng nổ không chỉ nằm ở giải thưởng 3 tỷ đồng. HDBank đã thiết kế một “dải ngân hà” quà tặng giá trị. Không cần chờ đến kỳ quay cuối, khách hàng tham gia có cơ hội nhận ngay những món quà công nghệ đúng gu của người dùng hiện đại.
Ba kỳ đầu tiên (dự kiến 12/12/2025, 9/1/2026, 12/2/2026) bao gồm:
3 giải đặc biệt: Xe SH 125i ;
3 giải nhất: Smart Tivi QLED Samsung 4K85 inch;
9 giải nhì: Robot hút bụi tự động DreameL30S Ultra ;
15 giải ba: Máy lọc không khí LG PuriCareAero Furniture ;
60 giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 5 triệu đồng;
150 giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 2 triệu đồng .
Kỳ quay số đặc biệt (dự kiến 12/3/2026):
1 giải đặc biệt: Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng;
1 giải nhất: Sổ tiết kiệm 500 triệu đồng;
3 giải nhì: Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch ;
5 giải ba: Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side;
10 giải tư: Máy rửa bát Bosch;
30 giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng;
50 giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng.
Có thể thấy, với số lượng quà “khổng lồ”, xác suất trúng giải thưởng là rất cao. Kỳ quay số đặc biệt tìm ra chủ nhân của 3 tỷ đồng vào ngày 12/3/2026, hoạt động gửi tiền hứa hẹn sẽ còn sôi động và bất ngờ cho đến quý 1 năm sau.
Ngưỡng giải thưởng cao kỷ lục nhưng điều kiện tham gia lại vô cùng hợp lý. Chỉ với 50 triệu đồng tiền gửi, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, khách hàng đã chính thức nhận được mã số dự thưởng để tham gia vào đường đua may mắn.
Đặc biệt, HDBank dành tặng 1 mã dự thưởng bổ sung cho khách hàng mới khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình.
Điều này mở ra cơ hội cho đại đa số khách hàng. Khoản tiền nhàn rỗi của họ không chỉ sinh lời an toàn với lãi suất hấp dẫn, mà còn tự động nhận thêm một vé chinh phục cơ hội trở thành tỷ phú.
Ngoài ra, thúc đẩy xu hướng giao dịch số, HDBank mang đến một lợi thế vượt trội cho những người gửi tiết kiệm online, khi mở sổ qua ứng dụng HDBank hoặc Đi HDBank, khách hàng sẽ được nhân đôi số lượng mã dự thưởng. Cùng một số tiền, người dùng “hệ số” có cơ hội chiến thắng cao gấp 2 lần và lãi suất ưu đãi hơn gửi tại quầy.
Trong bối cảnh người dân đang tìm kiếm các giải pháp tài chính an toàn và hiệu quả, HDBank đã mang đến một cú hích đầy hứng khởi, biến hoạt động gửi tiết kiệm quen thuộc trở nên sôi động và hấp dẫn hơn gấp bội.
* Mở sổ tiết kiệm 50 triệu đồng tại quầy hoặc gửi online qua App HDBank/Đi HDBank trước ngày 28/02/2026 để trở thành chủ nhân của Giải đặc biệt 3 tỷ đồng! Chi tiết chương trình và thể lệ vui lòng truy cập www.hdbank.com.vn, gọi Hotline 19006060 hoặc tới hơn 370 điểm giao dịch của HDBank trên toàn quốc.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) thông báo chốt quyền chi trả gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng vào ngày 19/12/2025 - khi cả nước khởi công và khánh thành 245 dự án lớn với tổng mức đầu tư hơn 1,34 triệu tỷ đồng, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Theo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ được tự xác định doanh thu hàng năm để kê khai và nộp thuế. Quy định mới này giúp đơn giản hóa thủ tục; tạo thuận lợi cho quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế…
Loạt giải thưởng tại “Mastercard Customer Forum 2025” một lần nữa cho thấy chiến lược thẻ tín dụng của VPBank đang đi đúng hướng: mở rộng quy mô khách hàng, nâng cấp trải nghiệm và liên tục đổi mới công nghệ để tạo giá trị thực chất cho người dùng.
Theo Nghị quyết số 397/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu tất cả các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội lớn cùng cơ quan báo chí, truyền hình ký cam kết không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: