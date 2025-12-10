Cơ hội nhận giải thưởng 3 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm tại HDBank trong mùa lễ hội cuối năm

Thị trường tiết kiệm những ngày cuối năm đang nóng và hấp dẫn hơn bao giờ hết khi người dân săn tìm kênh gửi tiền vừa an toàn, vừa có cơ hội “bật” tài lộc đón Tết Nguyên đán.

Hoà nhịp không khí ấy, HDBank khiến cả thị trường bất ngờ khi tung ra một cú hích mạnh: Chỉ với 50 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng đã có thể trúng ngay giải thưởng trị giá… 3 tỷ đồng trong chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú”.

Tâm điểm của chương trình ngay lập tức thu hút sự chú ý: Giải đặc biệt trị giá lên tới 3 tỷ đồng - lớn nhất từ trước tới nay, cùng loạt giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Đây không chỉ là sức hút nổi bật nhất trên thị trường hiện nay, mà còn là một cơ hội vàng để người dân biến giấc mơ đổi đời thành hiện thực chỉ từ một khoản tiền gửi tiết kiệm thông minh.

Với thông điệp mạnh mẽ “Tiết kiệm hôm nay - Vận may tỷ phú”, HDBank đã biến hành động gửi tiền quen thuộc thành một đường đua may mắn đầy hấp dẫn, chứng minh cho cam kết “Lợi ích cao nhất” mà ngân hàng này luôn theo đuổi.

KHI TIẾT KIỆM LÀ MỘT HÀNH TRÌNH “SĂN” QUÀ HIỆU

“Tiết kiệm Tỷ phú” thực sự bùng nổ không chỉ nằm ở giải thưởng 3 tỷ đồng. HDBank đã thiết kế một “dải ngân hà” quà tặng giá trị. Không cần chờ đến kỳ quay cuối, khách hàng tham gia có cơ hội nhận ngay những món quà công nghệ đúng gu của người dùng hiện đại.

Ba kỳ đầu tiên (dự kiến 12/12/2025, 9/1/2026, 12/2/2026) bao gồm:

3 giải đặc biệt: Xe SH 125i ;

3 giải nhất: Smart Tivi QLED Samsung 4K85 inch;

9 giải nhì: Robot hút bụi tự động DreameL30S Ultra ;

15 giải ba: Máy lọc không khí LG PuriCareAero Furniture ;

60 giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 5 triệu đồng;

150 giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 2 triệu đồng .

Kỳ quay số đặc biệt (dự kiến 12/3/2026):

1 giải đặc biệt: Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng;

1 giải nhất: Sổ tiết kiệm 500 triệu đồng;

3 giải nhì: Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch ;

5 giải ba: Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side;

10 giải tư: Máy rửa bát Bosch;

30 giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng;

50 giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng.

Có thể thấy, với số lượng quà “khổng lồ”, xác suất trúng giải thưởng là rất cao. Kỳ quay số đặc biệt tìm ra chủ nhân của 3 tỷ đồng vào ngày 12/3/2026, hoạt động gửi tiền hứa hẹn sẽ còn sôi động và bất ngờ cho đến quý 1 năm sau.

VÉ VÀO CỔNG “CÂU LẠC BỘ TỶ PHÚ”: ĐIỀU KIỆN CỰC DỄ VỚI ĐẶC QUYỀN X2 CHO NGƯỜI DÙNG ONLINE

Ngưỡng giải thưởng cao kỷ lục nhưng điều kiện tham gia lại vô cùng hợp lý. Chỉ với 50 triệu đồng tiền gửi, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, khách hàng đã chính thức nhận được mã số dự thưởng để tham gia vào đường đua may mắn.

Đặc biệt, HDBank dành tặng 1 mã dự thưởng bổ sung cho khách hàng mới khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình.

Điều này mở ra cơ hội cho đại đa số khách hàng. Khoản tiền nhàn rỗi của họ không chỉ sinh lời an toàn với lãi suất hấp dẫn, mà còn tự động nhận thêm một vé chinh phục cơ hội trở thành tỷ phú.

Ngoài ra, thúc đẩy xu hướng giao dịch số, HDBank mang đến một lợi thế vượt trội cho những người gửi tiết kiệm online, khi mở sổ qua ứng dụng HDBank hoặc Đi HDBank, khách hàng sẽ được nhân đôi số lượng mã dự thưởng. Cùng một số tiền, người dùng “hệ số” có cơ hội chiến thắng cao gấp 2 lần và lãi suất ưu đãi hơn gửi tại quầy.

Trong bối cảnh người dân đang tìm kiếm các giải pháp tài chính an toàn và hiệu quả, HDBank đã mang đến một cú hích đầy hứng khởi, biến hoạt động gửi tiết kiệm quen thuộc trở nên sôi động và hấp dẫn hơn gấp bội.

* Mở sổ tiết kiệm 50 triệu đồng tại quầy hoặc gửi online qua App HDBank/Đi HDBank trước ngày 28/02/2026 để trở thành chủ nhân của Giải đặc biệt 3 tỷ đồng! Chi tiết chương trình và thể lệ vui lòng truy cập www.hdbank.com.vn, gọi Hotline 19006060 hoặc tới hơn 370 điểm giao dịch của HDBank trên toàn quốc.