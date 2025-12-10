Khám phá 3 tầng nghệ thuật độc đáo tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 10/12/2025
Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ là một dự án nghỉ dưỡng cao cấp, mà còn là mô hình "đảo nghệ thuật ngoài trời" tiên phong tại Đông Nam Á, nơi nghệ thuật hòa quyện hài hòa với thiên nhiên để tạo nên trải nghiệm sống động và bền vững.
Nằm nép mình bên hồ Núi Cốc thơ mộng, 108 dinh thự tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đã biến toàn bộ không gian hồ - núi - rừng - đảo thành một tác phẩm nghệ thuật sống động, nơi thiên nhiên và sự sáng tạo của con người hòa quyện hoàn hảo.
Tại đây, nghệ thuật không dừng lại ở những bức tranh treo tường hay tượng điêu khắc rời rạc, mà hiện hữu theo nhiều “lớp” khác nhau – từ quy hoạch không gian, văn hóa bản địa đến chăm sóc sức khỏe. Mỗi lớp nghệ thuật chính là một chương riêng biệt, mời gọi du khách chậm rãi khám phá, cảm nhận và tái tạo chính mình.
Bản thân địa hình Hồ Núi Cốc đã là một tuyệt tác với ba lớp phông nền trải dài đầy mê hoặc: Mặt nước lấp lánh như gương, triền núi xanh mướt dịu dàng, và đường chân trời mờ xa thăm thẳm. Flamingo Holdings không can thiệp vào cảnh quan ấy mà lặng lẽ tiếp nối, nâng niu và hoàn thiện những nét phác thảo mà thiên nhiên đã để lại.
108 dinh thự được sắp đặt theo từng cung bậc địa hình, xếp tầng nhẹ nhàng như những nốt nhạc trên một bản giao hưởng núi đồi. Không tường rào, không ranh giới cứng nhắc, mỗi dinh thự là một tác phẩm kiến trúc độc bản được bao bọc bởi thiên nhiên, mở ra tầm nhìn trọn vẹn về ba hòn đảo – nơi ba chương nghệ thuật lặng lẽ hòa quyện, phô diễn vẻ đẹp riêng mà vẫn thuộc về một tổng thể hoàn mỹ.
Điểm nhấn tinh tế nằm ở Đảo Kết nối văn hóa – sinh thái. Nhìn từ trên cao, đảo hiện lên như một bông hoa trà vừa hé nở giữa lòng hồ, với những nếp gấp địa hình mềm mại, đường dạo bộ uyển chuyển ôm lấy từng đường cong cánh hoa.
Toàn bộ hình thái đảo, từ bờ vịnh đến cao độ, được xử lý như một tác phẩm điêu khắc khổng lồ, tạo nên sự gắn kết tự nhiên và sâu sắc giữa văn hóa và sinh thái. Với diện tích rộng gần 1,5 ha, đảo nghệ thuật ngoài trời đầu tiên của Đông Nam Á đang hình thành – nơi những tác phẩm điêu khắc quy mô lớn từ các nghệ sĩ danh tiếng được giám tuyển tỉ mỉ, tạo nên một dòng chảy nghệ thuật liền mạch.
Giữa lòng đảo Nghệ thuật đương đại, Tea Gallery lặng lẽ hiện diện như một lời tri ân sâu sắc dành cho vùng đất chè Thái Nguyên. Ở đó, trà không chỉ để uống mà còn để cảm, để kết nối.
Không gian thưởng trà là nơi thời gian như ngừng trôi. Du khách ngồi xuống giữa thiên nhiên rộng mở, mộc mạc hòa cùng hơi thở của hồ và núi rừng. Mỗi ngụm trà tan ra trên đầu lưỡi là sự giao thoa dịu nhẹ của hương gió, ánh nắng và âm thanh tự nhiên.
Tiếp nối là không gian trưng bày những dòng trà thượng hạng của Thái Nguyên, những bộ ấm chén cổ kính, dụng cụ pha chế tinh xảo cùng tranh ảnh và tư liệu quý được sắp đặt tỉ mỉ, tạo nên một bảo tàng lưu giữ di sản đầy sức sống.
Và cuối cùng, không gian thiền trà mang đến sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tại đây, nghệ thuật pha – thưởng – chiêm nghiệm trà hóa thành nghi thức thiêng để tìm lại sự cân bằng sâu lắng giữa nhịp sống đương đại và hơi thở của thiên nhiên.
Tại Flamingo Maison 108, đỉnh cao của nghệ thuật chăm sóc sức khỏe hội tụ tại Maison Wellness Center – trung tâm chăm sóc sức khoẻ và tái tạo hàng đầu Đông Nam Á. Công trình này là một tác phẩm nghệ thuật toàn diện từ kiến trúc, cảnh quan đến trải nghiệm.
Được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành về y học tích hợp, chống lão hóa, tâm lý và dinh dưỡng tế bào, mỗi khách hàng đều nhận liệu trình “may đo” riêng: Ngủ sâu, phục hồi năng lượng, detox chuyên sâu, tái tạo bằng âm thanh hay tắm rừng.
Các liệu trình tại đây được bản địa hoá sâu sắc, sử dụng nguyên liệu thuần Việt từ lá chè xanh Thái Nguyên giàu EGCG chống oxy hoá, gừng gió Tây Bắc, sả chanh vùng hồ Núi Cốc, muối khoáng cổ Đại Từ, cùng thảo dược của dân tộc thiểu số, tất cả được kết hợp theo thể trạng và nhịp sống của người Việt hiện đại – vừa giải nhiệt, cân bằng âm dương, vừa phục hồi năng lượng.
Maison Wellness Center còn ứng dụng nhiều trường phái trị liệu hiện đại từ phương Tây, kết hợp hệ thống thiết bị chẩn đoán và theo dõi sức khỏe chuyên sâu để “may đo” phác đồ trị liệu riêng cho từng khách hàng.
Không gian Maison Wellness Center được thiết kế như một dòng chảy liền mạch với ba khu vực đan xen: thủy trị liệu dịu nhẹ mở đầu bằng nước khoáng, hồ ngâm lạnh; nhiệt trị liệu tiếp nối bằng sauna đá muối, xông khô thảo mộc và giường đá nóng tinh tế; cuối cùng là trị liệu công nghệ cao. Ba giai đoạn hòa quyện thành một chu trình khoa học khép kín, nhẹ nhàng dẫn dắt cơ thể thanh lọc sâu, tái cân bằng năng lượng và trở về trạng thái khỏe mạnh thuần khiết nhất – như vừa được tái sinh từ chính hơi thở của đất trời.
Có thể nói, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ là một khu nghỉ dưỡng, mà là một bản hòa ca nghệ thuật đa tầng, đủ chiều sâu để nuôi dưỡng tinh thần và tạo giá trị bền vững cho vùng Hồ Núi Cốc. Trong tương lai, chính những tầng nghệ thuật tinh tế ấy sẽ âm thầm trở thành nguồn lực giá trị, thu hút những vị khách thượng lưu, kéo dài thời gian trải nghiệm và mở ra không gian khai thác linh hoạt cho lưu trú, dịch vụ cũng như bất động sản nghỉ dưỡng.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: