TP.Hồ Chí Minh sắp công bố bảng giá đất mới.

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Hồng Vinh
09/12/2025, 15:06
Thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón nhận một sự thay đổi lớn với việc công bố bảng giá đất mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Sự điều chỉnh này không chỉ nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch đất đai mà còn tạo ra một công cụ quản lý hiệu quả hơn cho thị trường.
Theo dự thảo, bảng giá đất mới sẽ giữ nguyên mức trần tại các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi, nhưng sẽ có sự điều chỉnh tăng từ 32-36% ở một số tuyến đường khác. Đáng chú ý, tại Bình Dương, giá đất theo bảng giá đất mới có mức tăng từ 50-70%. Điều này phản ánh nhu cầu và tiềm năng phát triển của từng khu vực.
Việc cập nhật bảng giá đất hàng năm thay vì 5 năm một lần như trước đây sẽ giúp phản ánh kịp thời sự biến động của thị trường. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa giá đất trong bảng và giá thị trường có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực như thất thu ngân sách và thiếu công bằng trong bồi thường giải phóng mặt bằng.
Để hài hòa lợi ích, nhiều chuyên gia cho rằng cần cho phép địa phương ban hành hệ số K linh hoạt theo từng khu vực và thời điểm. Bảng giá đất mới không chỉ là công cụ quản lý mà còn là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh trong tương lai.
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-49-2025.htm
Cư dân I-Home được nhận sổ hồng trao tay ngay trước thềm năm mới 2026, mang đến một cái Tết trọn vẹn hơn bao giờ hết. Và đồng thời cũng mở ra cho TP.HCM một mô hình Nhà nước hợp tác Doanh nghiệp giải quyết nhu cầu an sinh cho người dân.
Cuối tuần qua, tại InterContinental Halong Bay Resort, BIM Land tổ chức thành công sự kiện ra mắt tòa tháp đôi Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District. Hơn 650 khách mời, những người được trân trọng gọi tên “Friends of the House” đã cùng BIM Land chứng kiến khoảnh khắc xuất hiện đầy kiêu hãnh của một biểu tượng sống mới bên vịnh di sản.
Khi thị trường bất động sản phát triển trên quy mô rộng hơn, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và chuẩn hành nghề ngày càng khắt khe. Vì thế, không thể kỳ vọng một thị trường minh bạch nếu người môi giới không được trang bị đầy đủ năng lực chuyên môn…
Ngày 5/12 vừa qua, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 vinh dự nhận chứng nhận Công trình xanh EDGE từ IFC (tổ chức thuộc World Bank). Sự kiện có sự tham dự của đại diện IFC, chủ đầu tư dự án cùng đông đảo khách mời, đối tác và cư dân tương lai, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của dự án.
Chính thức ra mắt vào nửa cuối tháng 11, chuỗi căn hộ mẫu Masteri Park Place ghi nhận hàng trăm lượt khách hàng và nhà đầu tư đến trải nghiệm thực tế mỗi cuối tuần. Đây là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của dự án cao tầng ven sông đầu tiên sở hữu “tầm nhìn kép” tại The Global City - nơi không gian sống năng lượng được hiện thực hóa sống động.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: