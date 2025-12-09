TP.Hồ Chí Minh sắp công bố bảng giá đất mới.

Thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón nhận một sự thay đổi lớn với việc công bố bảng giá đất mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Sự điều chỉnh này không chỉ nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch đất đai mà còn tạo ra một công cụ quản lý hiệu quả hơn cho thị trường.

Theo dự thảo, bảng giá đất mới sẽ giữ nguyên mức trần tại các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi, nhưng sẽ có sự điều chỉnh tăng từ 32-36% ở một số tuyến đường khác. Đáng chú ý, tại Bình Dương, giá đất theo bảng giá đất mới có mức tăng từ 50-70%. Điều này phản ánh nhu cầu và tiềm năng phát triển của từng khu vực.

Việc cập nhật bảng giá đất hàng năm thay vì 5 năm một lần như trước đây sẽ giúp phản ánh kịp thời sự biến động của thị trường. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa giá đất trong bảng và giá thị trường có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực như thất thu ngân sách và thiếu công bằng trong bồi thường giải phóng mặt bằng.

Để hài hòa lợi ích, nhiều chuyên gia cho rằng cần cho phép địa phương ban hành hệ số K linh hoạt theo từng khu vực và thời điểm. Bảng giá đất mới không chỉ là công cụ quản lý mà còn là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh trong tương lai.

