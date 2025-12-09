Hà Nội: Đầu tư 299 tỷ đồng xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Hoàng Bách
09/12/2025, 16:04
Tổng mức đầu tư thực hiện dự án xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Đống Đa là 299 tỷ đồng. Quy mô công trình gồm xây mới 3 khối nhà chính cao 5 tầng và 1 tầng hầm; 3 nhà bảo vệ; cổng khánh tiết (cổng số 1) - mặt phố Nam Đồng; 2 cổng phụ (cổng số 2, số 3) mặt phố Xã Đàn 2…
Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn. Dự án sẽ được xây dựng với cơ sở vật chất đầu tư mới, đồng bộ, quy mô khang trang để tăng khả năng tiếp nhận học sinh, bảo đảm nhu cầu cần thiết cho việc giảng dạy, học tập, đáp ứng mục tiêu phát triển chất lượng giáo dục của nhà trường - hướng đến công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Theo đó, trên diện tích đất hiện trạng là 9.298,7m2 (diện tích đất xây dựng khoảng 3.274,9m2), UBND phường Đống Đa đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, khảo sát xây dựng; tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị trúng thầu vào ngày 15/10/2025, khẩn trương thi công dự án bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ.
Tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 299 tỷ đồng, bao gồm: giải phóng mặt bằng các hộ dân đang sinh sống trong khuôn viên trường; xây dựng mới khối nhà học, khối nhà hiệu bộ bảo đảm quy mô học sinh theo quy hoạch mạng lưới trường học được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm đầy đủ các phòng học chính, phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng hiệu bộ, phòng phụ trợ đáp ứng các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định hiện hành. Các hạng mục phụ trợ gồm: xây dựng nhà thường trực, cổng, tường rào, hạ tầng kỹ thuật, sân vườn cảnh quan…
Quy mô công trình gồm 3 khối nhà chính cao 5 tầng và 1 tầng hầm; 3 nhà bảo vệ; cổng khánh tiết (cổng số 1) - mặt phố Nam Đồng; 2 cổng phụ (cổng số 2, số 3) mặt phố Xã Đàn 2.
Thời gian thực hiện từ ngày 15/10/2025 đến 8/5/2027, phấn đấu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 5/2027. Sau khi hoàn thành, Trường THPT Lê Quý Đôn dự kiến giảm tải cho một số trường trên địa bàn thành phố hiện đang quá tải. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường Đống Đa nói riêng và thành phố nói chung.
Dự án "Giải phóng mặt bằng các hộ dân đang sinh sống trong khuôn viên trường và đầu tư xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn" được HĐND quận Đống Đa (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 12/4/2024 và UBND quận Đống Đa (cũ) phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 23-9-2024.
Thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón nhận một sự thay đổi lớn với việc công bố bảng giá đất mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Sự điều chỉnh này không chỉ nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch đất đai mà còn tạo ra một công cụ quản lý hiệu quả hơn cho thị trường.
Cư dân I-Home được nhận sổ hồng trao tay ngay trước thềm năm mới 2026, mang đến một cái Tết trọn vẹn hơn bao giờ hết. Và đồng thời cũng mở ra cho TP.HCM một mô hình Nhà nước hợp tác Doanh nghiệp giải quyết nhu cầu an sinh cho người dân.
Cuối tuần qua, tại InterContinental Halong Bay Resort, BIM Land tổ chức thành công sự kiện ra mắt tòa tháp đôi Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District. Hơn 650 khách mời, những người được trân trọng gọi tên “Friends of the House” đã cùng BIM Land chứng kiến khoảnh khắc xuất hiện đầy kiêu hãnh của một biểu tượng sống mới bên vịnh di sản.
Khi thị trường bất động sản phát triển trên quy mô rộng hơn, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và chuẩn hành nghề ngày càng khắt khe. Vì thế, không thể kỳ vọng một thị trường minh bạch nếu người môi giới không được trang bị đầy đủ năng lực chuyên môn…
Ngày 5/12 vừa qua, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 vinh dự nhận chứng nhận Công trình xanh EDGE từ IFC (tổ chức thuộc World Bank). Sự kiện có sự tham dự của đại diện IFC, chủ đầu tư dự án cùng đông đảo khách mời, đối tác và cư dân tương lai, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của dự án.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: