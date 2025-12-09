Thứ Ba, 09/12/2025

Hà Nội: Đầu tư 299 tỷ đồng xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn

Hoàng Bách

09/12/2025, 16:04

Tổng mức đầu tư thực hiện dự án xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Đống Đa là 299 tỷ đồng. Quy mô công trình gồm xây mới 3 khối nhà chính cao 5 tầng và 1 tầng hầm; 3 nhà bảo vệ; cổng khánh tiết (cổng số 1) - mặt phố Nam Đồng; 2 cổng phụ (cổng số 2, số 3) mặt phố Xã Đàn 2…

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: MP
Các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: MP

Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn. Dự án sẽ được xây dựng với cơ sở vật chất đầu tư mới, đồng bộ, quy mô khang trang để tăng khả năng tiếp nhận học sinh, bảo đảm nhu cầu cần thiết cho việc giảng dạy, học tập, đáp ứng mục tiêu phát triển chất lượng giáo dục của nhà trường - hướng đến công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Theo đó, trên diện tích đất hiện trạng là 9.298,7m2 (diện tích đất xây dựng khoảng 3.274,9m2), UBND phường Đống Đa đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, khảo sát xây dựng; tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị trúng thầu vào ngày 15/10/2025, khẩn trương thi công dự án bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ.

Tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 299 tỷ đồng, bao gồm: giải phóng mặt bằng các hộ dân đang sinh sống trong khuôn viên trường; xây dựng mới khối nhà học, khối nhà hiệu bộ bảo đảm quy mô học sinh theo quy hoạch mạng lưới trường học được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm đầy đủ các phòng học chính, phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng hiệu bộ, phòng phụ trợ đáp ứng các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định hiện hành. Các hạng mục phụ trợ gồm: xây dựng nhà thường trực, cổng, tường rào, hạ tầng kỹ thuật, sân vườn cảnh quan…

Quy mô công trình gồm 3 khối nhà chính cao 5 tầng và 1 tầng hầm; 3 nhà bảo vệ; cổng khánh tiết (cổng số 1) - mặt phố Nam Đồng; 2 cổng phụ (cổng số 2, số 3) mặt phố Xã Đàn 2.

Thời gian thực hiện từ ngày 15/10/2025 đến 8/5/2027, phấn đấu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 5/2027. Sau khi hoàn thành, Trường THPT Lê Quý Đôn dự kiến giảm tải cho một số trường trên địa bàn thành phố hiện đang quá tải. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường Đống Đa nói riêng và thành phố nói chung.

Dự án "Giải phóng mặt bằng các hộ dân đang sinh sống trong khuôn viên trường và đầu tư xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn" được HĐND quận Đống Đa (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 12/4/2024 và UBND quận Đống Đa (cũ) phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 23-9-2024.

