Huế – Cộng hoà Pháp hợp tác du lịch, giáo dục và kinh tế đô thị

Mở rộng quan hệ với thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp), Huế kỳ vọng đẩy mạnh giao lưu văn hóa, liên kết du lịch và chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị, qua đó tạo thêm không gian phát triển mới cho kinh tế địa phương...

Chiều 8/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác thành phố Cergy do ông Moussa Diarra, Phó Thị trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế, làm Trưởng đoàn. Cuộc tiếp diễn ra trong thời điểm Huế đang tập trung phát triển mô hình đô thị trực thuộc Trung ương, với nhu cầu đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm thu hút thêm nguồn lực, kinh nghiệm và thị trường mới trong lĩnh vực dịch vụ – du lịch.

Tại buổi làm việc, ông Moussa Diarra bày tỏ ấn tượng sâu sắc với cảnh quan, văn hóa và môi trường sống của Huế – những yếu tố quan trọng tạo nên sức hút cho ngành du lịch và dịch vụ đô thị. Ông chia sẻ sự cảm thông sau đợt mưa lũ vừa qua và thay mặt thành phố Cergy trao khoản hỗ trợ khẩn cấp 25.000 Euro để góp phần giúp Huế khắc phục thiệt hại, thể hiện tinh thần đồng hành trong những thời điểm khó khăn.

Thành phố Cergy trao tặng khoản hỗ trợ khẩn cấp 25.000 Euro cho thành phố Huế để khắc phục những thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt tài chính mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn giữa hai thành phố. Sự hỗ trợ này cũng là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Huế và Cergy, được xây dựng và phát triển qua nhiều năm.

Trong những năm qua, Huế và Cergy đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và nghề thủ công truyền thống. Đây là nền tảng quan trọng để hai thành phố bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, tập trung vào các lĩnh vực có giá trị kinh tế cao và phù hợp với định hướng tăng trưởng bền vững. Ông Moussa Diarra nhấn mạnh mong muốn tái ký thỏa thuận hợp tác mới, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, nhằm tăng lượng khách và tạo hiệu ứng lan tỏa đối với các ngành kinh tế liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những hỗ trợ thiết thực từ Cergy và khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương luôn được gìn giữ và phát triển. Ông nhấn mạnh rằng Huế đang tập trung vào phát triển kinh tế dịch vụ, trong đó du lịch – văn hóa, giáo dục – đào tạo và đô thị bền vững là những trụ cột chính tạo động lực tăng trưởng mới.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng quà lưu niệm cho ông Moussa Diarra, Phó Thị trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế thành phố Cergy.

Huế mong muốn cùng Cergy triển khai các nội dung hợp tác ở mức độ sâu hơn và hiệu quả hơn. Cụ thể, hai bên sẽ thúc đẩy các chương trình xúc tiến chung, tổ chức đoàn khảo sát, kết nối doanh nghiệp lữ hành hai chiều nhằm mở rộng thị trường khách du lịch từ Pháp và châu Âu. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo cũng được xác định là điểm tựa quan trọng thông qua chương trình trao đổi sinh viên, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục và đào tạo kỹ năng dịch vụ chất lượng cao.

Ở góc độ phát triển đô thị, Huế bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với Cergy trong quy hoạch không gian xanh, chuyển đổi sinh thái, quản lý giao thông và xây dựng các mô hình đô thị hiện đại, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng bền vững trên nền tảng đô thị di sản. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết Huế sẵn sàng cùng Cergy xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của mỗi địa phương.

Việc tăng cường hợp tác giữa Huế và Cergy được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đồng thời tạo thêm động lực giúp Huế mở rộng không gian phát triển kinh tế dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi đô thị theo hướng xanh và bền vững. Những nỗ lực này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Huế trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.