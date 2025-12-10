Giá vàng tăng vượt 4.200 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng

Phiên này, động lực thúc đẩy giá vàng chủ yếu là sự tăng giá của bạc - kim loại quý đang được hỗ trợ mạnh mẽ bởi dự báo về sự khan hiếm nguồn cung trong những năm tới...

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (9/12), tái lập mốc 4.200 USD/oz, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Đồng USD tăng giá và động thái bán ròng của quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust khiến đà tăng của giá vàng bị hạn chế.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tăng 17,6 USD/oz, tương đương tăng 0,42%, đạt 4.209,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 tăng 0,4%, chốt ở mức 4.236,2 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 2,52 USD/oz, tương đương tăng hơn 4,3%, đạt 60,72 USD/oz, cao nhất mọi thời đại.

Không có nhiều thông tin kinh tế Mỹ được công bố trong ngày thứ Ba và mối quan tâm của nhà đầu tư tiếp tục hướng tới cuộc họp của Fed. Ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới đã khởi động cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2025 vào ngày thứ Ba và sẽ kết thúc cuộc họp vào chiều ngày thứ Tư theo giờ địa phương, với một tuyên bố của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) và một cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Một báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng công việc cần tuyển dụng trong tháng 10 tăng 12.000 vị trí, đạt con số 7,67 triệu công việc, vượt qua dự báo của giới phân tích là 7,15 triệu công việc. Dữ liệu này cho thấy sự vững vàng của thị trường lao động và có thể làm suy yếu khả năng Fed cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang giữ tỷ lệ đặt cược gần 90% Fed sẽ hạ lãi suất vào ngày thứ Tư, với mức giảm 0,25 điểm phần trăm.

Phiên này, động lực thúc đẩy giá vàng chủ yếu là sự tăng giá của bạc - kim loại quý đang được hỗ trợ mạnh mẽ bởi dự báo về sự khan hiếm nguồn cung trong những năm tới.

“Mọi người đang tin rằng nhu cầu bạc cho công nghiệp sẽ mạnh trong những năm tới. Đó là lý do vì sao bạc đang được mua nhiều”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index and Forex.com nhận định với hãng tin Reuters.

Năm nay, giá bạc đã tăng hơn gấp đôi do nguồn cung thắt chặt, lượng bạc tồn trữ toàn cầu giảm, kỳ vọng Fed hạ lãi suất, và việc Mỹ gần đây đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng.

“Diễn biến giá vàng phiên này có sự ảnh hưởng lớn từ việc giá bạc tăng mạnh và kỳ vọng rằng Fed sắp giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm”, chiến lược gia cấp cao Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định. Ông cho rằng giới đầu tư vàng không bị chi phối bởi dữ liệu việc làm tốt hơn dự báo mà Bộ Lao động Mỹ được công bố, đồng thời dự báo giá bạc có thể vượt 70 USD/oz trong nửa đầu năm 2026 và giá vàng sẽ trên đà đạt 5.000 USD/oz.

Trong một báo cáo công bố ngày thứ Ba, Viện Bạc - một tổ chức hiệp hội của ngành công nghiệp bạc - nhận định rằng các lĩnh vực gồm năng lượng mặt trời, ô tô điện và hạ tầng cho ô tô điện, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thúc đẩy nhu cầu bạc trong thời gian từ nay đến năm 2030.

“Bản chất của giá kim loại là biến động, nhưng trừ phi sự thiếu hụt nguồn cung được giải quyết, giá bạc sẽ chỉ có tăng”, nhà quản lý danh mục Maria Smirnova của công ty Sprott Asset Management nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới giao ngay trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Mức tăng của giá vàng trong phiên này bị hạn chế phần nào bởi phiên phục hồi thứ hai liên tiếp của đồng USD. Chỉ số Dollar

Index tăng gần 0,2%, đóng cửa ở mức hơn 99,2 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng bán ròng phiên thứ hai liên tiếp, với lượng bán ròng 1,1 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn khoảng 1.048 tấn vàng.

Lúc 6h25 sáng nay (10/12) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,1 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.209,3 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 133,9 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.142 đồng (mua vào) và 26.412 đồng (bán ra), tăng 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.