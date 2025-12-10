Hải Phòng: Nhiều dự án chưa có trạm quan trắc môi trường tự động

Tại Hải Phòng vẫn còn một số dự án, cơ sở xử lý môi trường chưa thực hiện lắp đặt trạm quan trắc tự động theo quy định…

Ngày 9/12/2025, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều dự án xử lý chất thải, khu đô thị, cụm công nghiệp không lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động về nước thải, khí thải theo quy định của pháp luật khiến cơ quan có thẩm quyền không thể giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý sự cố ô nhiễm môi trường.

Theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, toàn thành phố hiện có 86 cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thực hiện lắp đặt 95 trạm quan trắc tự động nước thải, 101 trạm quan trắc tự động khí thải. Tuy nhiên, vẫn còn 4 cơ sở đã hoạt động nhưng chưa lắp 9 trạm quan trắc môi trường tự động nước thải, 5 cơ sở đang triển khai đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu đô thị, cụm công nghiệp chưa đặt 5 trạm quan trắc môi trường tự động về khí thải.

CƠ SỞ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG KHÔNG CÓ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Cụ thể, một trong số những doanh nghiệp này là Nhà máy xử lý rác thải tại xã Việt Hồng (nay là xã Lai Khê, Hải Phòng) thuộc quyền quản lý của Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương có 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt với công suất thiết kế xử lý 240 tấn/ngày. Ngoài hệ thống lò đốt, nhà máy còn có khu đổ xỉ thải và khu tập kết, bãi chứa rác chờ xử lý. Điều đáng chú ý là khu tập kết, bãi chứa rác chờ xử lý lại nằm ngay cạnh sông Rạng, khu vực sản xuất nông nghiệp xã Lai Khê.

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nhà máy phải lắp đặt 4 trạm quan trắc môi trường tự động nước thải kết nối với sở Nông nghiệp và Môi trường để cơ quan chức năng quản lý, giám sát hoạt động xả nước thải ra môi trường. Tuy nhiên, đến nay, Nhà máy xử lý rác thải này vẫn chưa được lắp đặt 4 trạm quan trắc môi trường tự động về nước thải theo quy định.

Theo quy định, các cơ sở có lưu lượng xả thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như khu cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động về nước thải hoặc khí thải. Ảnh minh họa

Cũng trên địa bàn xã Lai Khê, năm 2007, tỉnh Hải Dương (trước đây) đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón vi sinh, được đầu tư bằng vốn ODA của Tây Ban Nha và ngân sách địa phương. Nhà máy có công nghệ chính là đốt rác thu hồi năng lượng, kết hợp với công nghệ chế biến phân vi sinh, tái chế nhựa, dầu, khí gas. Công suất thiết kế xử lý tối đa 200 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày.

Nhà máy được tỉnh Hải Dương trước đây giao cho Công ty cổ phần môi trường APT Seraphin Hải Dương quản lý, vận hành, thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt các địa bàn huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, Cẩm Giảng, Gia Lộc, Tứ Kỳ (thuộc tỉnh Hải Dương trước đây).

Theo quy định, Nhà máy phải lắp đặt 2 trạm quan trắc môi trường tự động nước thải để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát chất lượng nước xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có trạm quan trắc môi trường tự động nước thải nào được lắp đặt.

Quần đảo Cát Bà nằm trong hệ sinh thái đa dạng Vườn quốc gia Cát Bà, được quy hoạch là khu du lịch sinh thái biển cấp quốc gia. Nhằm bảo vệ hệ sinh thái đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch, Hải Phòng đã đầu tư các Nhà máy xử lý nước thải Tùng Dinh 1, Tùng Dinh 2 để xử lý nước thải sinh hoạt tại thị trấn Cát Bà (trước đây) trước khi xả thải ra biển. Tuy nhiên, đến nay các nhà máy xử lý nước thải này vẫn chưa được lắp đặt các Trạm quan trắc môi trường tự động về xả nước thải ra môi trường.

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ CŨNG CHƯA LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC

Dự án khu đô thị ven sông Lạch Tray (dự án Waterfront City) nằm trên địa bàn quận Lê Chân cũ (nay là phường An Biên) có diện tích gần 25 ha được triển khai từ năm 2011 do Công ty TNHH Agape Việt Nam làm chủ đầu tư. Mặc dù đã đi vào hoạt động từ năm 2016 nhưng đến nay dự án khu đô thị kinh doanh hạ tầng đô thị mới nằm ven sông Lạch Tray vẫn chưa có trạm quan trắc môi trường nước thải tự động nào được lắp đặt.

Tương tự, một số dự án kinh doanh hạ tầng khu đô thị có quy mô lớn triển khai tại đặc khu Cát Hải hay các phường Hải An, Thủy Nguyên, Ngô Quyền cũng chưa lắp đặt thiết bị quan trắc tự động nước thải kết nối về Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hải Phòng.

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận dự án cụm công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên (nay là xã Vĩnh Thuận) triển khai từ năm 2023 do Công ty cổ phần công nghiệp Dũng Tiến làm chủ đầu tư vẫn chưa được lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tự động về khí thải.

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, các cơ sở có lưu lượng xả thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như khu cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động về nước thải hoặc khí thải.

Các trạm này truyền dữ liệu trực tiếp, tự động, liên tục về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Cơ quan chức năng giám sát, thu thập dữ liệu, kịp thời đưa ra các cảnh báo tự động khi phát hiện các chỉ số ô nhiễm môi trường vượt ngưỡng cho phép, giúp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, chủ nguồn phát thải xử lý nhanh sự cố môi trường.