Khó khăn trong hoạt động kinh doanh, CCL xin lùi thời gian chi trả cổ tức 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CCL-HOSE) thông báo về việc gia hạn ngày chi trả cổ tức năm 2023.

Theo đó, công ty đã có thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc gia hạn ngày chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng), từ ngày 25/11 như đã thông báo trước đó sang ngày 25/1/2025 do gặp khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn công nợ phải thu không kịp tiến độ kế hoạch đã đề ra để chi trả cổ tức năm 2023 như thông báo.

Với 59.581.418 cổ phiếu đang lưu hành, CCL phải chi hơn 29,79 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2023.

Do đó, để giúp công ty không bị ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh từ nay đến cuối năm cũng như đảm bảo cam kết chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông, công ty xin được phép gia hạn ngày thanh toán cổ tức năm 2023 đến ngày 24/01/2025.

Kết thúc quý 3/2024, doanh thu thuần của công ty đạt 79 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận gộp cũng giảm 31%, đạt 29,6 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 34%, đạt gần 20 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 13,2 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, CCL báo lãi đạt 39,37 tỷ đồng, hoàn thành 65,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Theo giải trình từ phía công ty là do thị trường kinh doanh bất động còn khó khăn, doanh thu kinh doanh bất động sản quý 3 thực hiện 56,59 tỷ đông giảm 52,2% so cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 17,42% so cùng kỳ. Lợi nhuận khác giảm do các khoản thuế chậm nộp của năm 2023 phải thực hiện nộp năm 2024. Do vậy, từ các nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 43,58% so với cùng kỳ.

Mới đây, công ty đính chính số liệu sai lệch báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại BCTC quý 3/2024. Cụ thể: liên quan đến báo cáo tài chính quý 3/2024 của CCL, mục III của phần Lưu chuyển tiền tệ đã có sự sai sót ở nội dung thứ 2, theo đó: Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chủ doanh nghiệp đã phát hành là 46,1 tỷ đồng. Trên thực tế nội dung này không có khoản chi.

Tương tự ở nội dung thứ 3 và 4 của mục III phần Lưu chuyển tiền tệ đưa ra các số liệu: Tiền thu từ đi vay 26,3 tỷ đồng và Tiền chi trả nợ gốc vay là âm 107,4 tỷ đồng. Trên thực tế, các con số này lần lượt là 130 và 165 tỷ đồng. Những thông tin này đã được CCL gửi Công văn đính chính đến Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Tính đến ngày 30/9/2024, CCL có tổng nguồn vốn đạt hơn 1.178 tỷ đồng - trong đó vốn chủ sở hữu ở mức 721 tỷ đồng; nợ phải trả trên 457 tỷ đồng - trong đó nợ ngắn hạn phải trả chiếm 66% với 285,7 tỷ đồng; 251,4 tỷ đồng hàng tồn kho; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 46 tỷ lên hơn 77 tỷ đồng.