Lãi tăng gần 72%, Chứng khoán VNDirect dự chi 761 tỷ trả cổ tức 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, VNDirect thông báo ngày 11/9 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là 25/9. Với hơn 1,52 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VND sẽ chi 761 tỷ đồng để trả cổ tức cho đợt này.

Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A đang sở hữu hơn 393 triệu cổ phiếu và dự kiến được nhận 196 tỷ đồng; bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT được nhận gần 18 tỷ đồng.

Trước đó, HOSE đã chấp thuận cho VNDirect phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Số lượng phát hành tổng cộng là 304,5 triệu cổ phiếu, ngày thay đổi có hiệu lực là 22/8.

Cụ thể, hơn 294 triệu cổ phiếu dạng tự do chuyển nhượng sẽ có thể giao dịch từ ngày 4/9. Phần còn lại, 9,5 triệu cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng, có thể giao dịch từ ngày 14/7/2025. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của VNDirect sẽ tăng lên từ 12.178 tỷ đồng lên gần 15.223 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét, VND ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 962 tỷ đồng, tăng 71,4% so với cùng kỳ (561,16 tỷ đồng). Theo giải trình từ phía VND, lợi nhuận tăng mạnh do chi phí lãi vay giảm mạnh với tỷ lệ giảm 61%, tương ứng với mức giảm 490 tỷ đồng khi lãi suất đi vay giảm mạnh so với sáu tháng đầu năm 2023;



Doanh thu ròng từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL đạt 806 tỷ đồng, giảm 6,5% (tương ứng mức giảm 56 tỳ đồng) so với sáu tháng đầu năm 2023 do lãi suất Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu tổ chức tín dụng và Trái phiếu doanh nghiệp giảm;

Mặt khác, chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài sàn tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay là 81,8 tỷ tăng 76,4 tỷ so với cùng kỳ năm trước;



Doanh thu lãi từ cho vay và phải thu đạt 615 tỷ đồng, tăng 17,6% (mức tăng là 92 tỷ đồng) do quy mô cho vay ký quỹ tăng và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 410 tỷ đồng, tăng 17,5% (mức tăng là 61 tỷ đồng) so với cùng kỷ năm trước;

Ngoài ra, chi phí quản lý sáu tháng đầu năm 2024 đạt 232,8 tỷ đồng, tăng 67 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.