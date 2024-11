PHR sắp chi 700 tỷ trả cổ tức năm 2023

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2023.

Theo đó, ngày 16/12 tới đây PHR sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận về 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2024.

Như vậy với gần 135,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, cao su Phước Hoà sẽ chi khoảng 706 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2023, PHR ghi nhận doanh thu đạt 1.351 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế cả năm giảm 29% về mức 661 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế giảm 29% so với cùng kỳ chủ yếu là do thu nhập khác giảm 354,758 tỷ đồng. Trong năm 2022, Công ty ghi nhận 698,300 tỷ đồng từ khoản tiền thu do đền bù, hỗ trợ thiệt hại do thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III khi bàn giao đất để thực hiện dự án; Trong khi đó, năm 2023 Công ty chỉ ghi nhận 283,654 tỷ đồng, thấp hơn 414,646 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/223, tổng tài sản giảm 172.76 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là giảm các khoản đầu tư tài chính ngẳn hạn (tiền gửi kỳ hạn) để chi trả cổ tức và các khoản nợ ngắn hạn khác. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm so với năm 2022 do các khoản thu nhập hỗ trợ, bồi thường từ bàn giao đất thực hiện dự án VSIP III giảm so với cùng kỳ.

Cũng tại ngày 31/12/2023, Nợ phải trả giảm 547,78 tỷ đồng chủ yếu do giảm vay dài hạn và chi trả cổ tức năm 2022. Đáng chú ý, việc chênh lệch của tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Được biết, PHR đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng 2024 với doanh thu tăng 13% YoY lên 1,0 nghìn tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giảm 50% YoY xuống 236 tỷ đồng. Mức giảm lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2024 YoY chủ yếu là do thu nhập khác từ thanh lý cây cao su và bồi thường đất không đáng kể, một phần được bù đắp bởi doanh thu và biên lợi nhuận gộp cao hơn so với cùng kỳ từ mảng cao su và gỗ do giá bán cao su trung bình tăng.

Theo nhận định từ VCSC thì VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 của VCSC là 340 tỷ đồng (-45% YoY), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

VCSC cho biết, doanh thu của mảng cao su và gỗ tăng 44% YoY đạt 945 tỷ đồng trong 9 tháng 2024, chủ yếu nhờ giá bán cao su trung bình tăng mạnh so với cùng kỳ. Giá cao su của PHR đạt khoảng 50 triệu đồng/tấn vào tháng 9/2024, so với giá bán trung bình năm 2023 là 35 triệu đồng/tấn.

Tổng thu nhập tài chính, lợi nhuận ròng từ các công ty liên kết và thu nhập khác ròng trong 9 tháng 2024 đạt 178 tỷ đồng (-62% YoY), hoàn thành 58% dự báo cả năm của VCSC. VCSC dự báo PHR sẽ ghi nhận thu nhập bồi thường khoảng 58 tỷ đồng (so với không ghi nhận khoản thu nhập tương tự trong 9 tháng2024) trong quý 4/2024 từ VSIP III (PHR được hưởng 20% lợi nhuận thu được từ việc bán đất tại VSIP III như một phần của khoản bồi thường đất cao su của công ty).

Tính đến nay, PHR đã ghi nhận khoản bồi thường cho khoảng 44 ha đất bán được tại VSIP III (trong số khoảng 80 ha đã bán trong giai đoạn 2022-2023).

Chốt phiên ngày 15/11, giá cổ phiếu này giảm về 55.100 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hoá doanh nghiệp đạt gần 7.500 tỷ đồng.