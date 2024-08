VINACAFÉ Biên Hòa dự chi 650 tỷ trả cổ tức 2023

Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa (mã VCF-HOSE) công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Theo đó, VCF cho biết sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 250% (1 cổ phiếu được nhận 25.000 đồng/cổ phiếu).



Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 9/9/2024. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào 6/9/2024. Ngày thanh toán cổ tức vào 20/9/2024 tới.

Với 26.579.135 cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi gần 650 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Hiện, VCF chỉ có một cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Masan Beverage với tỷ lệ nắm giữ lên đến 98,79%/ vốn điều lệ (gần 26,3 triệu cổ phiếu) và đây cũng là công ty con của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (mã MCH - UPCoM).

Như vậy, Masan thông qua đơn vị này sẽ thu về khoảng 664,5 tỷ đồng tiền cổ tức từ VinaCafé Biên Hòa.

Về tình hình kinh doanh, VCF ghi nhận doanh thu thuần đạt 578,4 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước (554,6 tỷ đồng); Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 98 tỷ đồng, giảm 20% (122,06 tỷ đồng). Theo VCF, lợi nhuận quý 2 giảm 20% so với cùng kỳ là do yếu tố chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao hơn mức tăng của doanh số.



Bên cạnh đó, thu nhập thuần từ hoạt động tài chính tăng 33% do tối ưu hóa dòng tiền đầu tư.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VCF đạt 1.062 tỷ, tăng 12,5% so với cùng kỳ (994 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 187 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ (186,67 tỷ đồng).

Tính đến 30/6/2024, tổng tài sản của VCF đạt 2.828 tỷ đồng với các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn. Cụ thể: phải thu ngắn hạn ghi nhận là 848 tỷ đồng và phải thu dài hạn là 806 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Vinacafé tăng mạnh từ 2.221,7 lên 2.299,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cung tăng từ 1.603,5 tỷ lên 1.790 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 23/8, giá cổ phiếu VCF ở mốc 218.000 đồng/cổ phiếu, tăng 18% so với hồi đầu năm (184.800 đồng/cổ phiếu).