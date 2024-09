Viettel Post dự chi 183 tỷ đồng trả cổ tức năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel - Viettel Post (mã VTP-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023.

Cụ thể: VTP đã công bố triển khai phương án chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 15% bằng tiền (1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng). Theo đó, VTP sẽ chốt danh sách cổ đông và thanh toán dự kiến trong tháng 9-10/2024. Như vậy, với gần 122 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến chi trả gần 183 tỷ đồng

Tính đến cuối quý 2/2024, cơ cấu cổ đông của Viettel Post ghi nhận Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là cổ đông lớn nhất nắm hơn 74 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 60,84% vốn VTP, qua đó sẽ nhận về 111 tỷ đồng cổ tức.

Mới đây, VTP bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Thanh Nam đã có đơn xin từ nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 vì lý do cá nhân, ngày có hiệu lực bổ nhiệm bắt đầu từ 26/8/2024.

Được biết, VCSC tiếp tục duy trì khuyến nghị "phù hợp thị trường" và giảm 4% giá mục tiêu đối với VTP xuống 69.000 đồng/cổ phiếu.

VCSC cho biết giảm giá mục tiêu chủ yếu do VCSC giảm 4% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2033 (chủ yếu do lần lượt giảm 2%/3%/4%/4%/4% dự báo các năm 2024/25/26/27/28). VCSC giảm dự báo lợi nhuận năm 2024 do chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) nửa đầu năm 2024 cao hơn dự kiến và giảm dự báo lợi nhuận giai đoạn 2025-2033 do VCSC giảm giả định biên lợi nhuận gộp của mảng dịch vụ để phản ánh chi phí thuê ngoài liên quan đến phí thuê đất của một tổ hợp chia chọn mới tại TP. HCM.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ giảm 6% YoY do biên lợi nhuận gộp của mảng dịch vụ giảm so với cùng kỳ năm trước (do chi phí khấu hao và chi phí thuê ngoài tăng) và lợi nhuận của mảng thương mại giảm do thu hẹp quy mô mảng kinh doanh thương mại.

Đồng thời, VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 8% trong giai đoạn 2023-2026 do lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ của VTP (mạng lưới bưu cục toàn quốc, chất lượng dịch vụ chuyển phát vượt trội, và sự hỗ trợ từ công ty mẹ - Tập đoàn Viettel) sẽ giúp công ty hưởng lợi từ đà tăng trưởng nhanh chóng của thương mại điện tử tại Việt Nam và các giải pháp tiết kiệm chi phí của VTP.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/9, giá cổ phiếu VTP dừng ở mốc 73.600 đồng/cổ phiếu.