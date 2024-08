Hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận năm, BHN dự chi 348 tỷ đồng trả cổ tức 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (mã BHN-HOSE).

Theo đó, BHN thông báo ngày 16/8 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng) và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 15/8.

Ngày thanh toán dự kiến vào ngày 15/10/2024. Với 231,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BHN này sẽ phải chi ra số tiền gần 348 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông của Công ty, Bộ Công thương là công ty mẹ sở hữu gần 189,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 81,79% sẽ nhận về tương ứng hơn 284 tỷ đồng. Carlsberg Breweries A/S là cổ đông lớn thứ 2 nắm giữ gần 40,2 triệu cổ phiếu dự kiến nhận về hơn 60 tỷ đồng.

Ngoài ra, Habeco sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc bầu 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, tuy nhiên nội dung chi tiết chưa được công bố.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, BHN ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.306 tỷ, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ (2.078 tỷ đồng). Sau khi trừ các loại chi phí, BHN báo lãi trước thuế đạt 221 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ (228,96 tỷ đồng) và cải thiện đáng kể so với mức lỗ 13 tỷ trong quý 1/2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BHN ghi nhận doanh thu đạt 3.613 tỷ, tăng 11% so với cùng kỳ (3.251 tỷ đồng), lãi trước thuế đạt 207,7 tỷ (cùng kỳ lãi 234 tỷ đồng), lãi sau thuế đạt gần 151 tỷ, giảm 15% so với cùng kỳ (185 tỷ đồng).

Năm 2024, BHN dự kiến doanh thu đạt khoảng 6.543 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 202 tỷ đồng, thấp hơn so với năm 2023. Như vậy, BHN đã hoàn thành 75% mục tiêu lợi nhuận.