Khoảng 1 tỷ USD nông sản Philippines được miễn thuế đối ứng Mỹ

Nhóm nông sản vừa được Mỹ miễn thuế quan đóng vai trò then chốt đối với nông dân và các tỉnh nông nghiệp của Philippines...

Theo thông tin từ một số quan chức Philippines ngày 18/11/2025, hơn 1 tỷ USD nông sản Philippines xuất khẩu sang Mỹ sẽ không còn chịu thuế quan đối ứng nữa, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định miễn thuế quan này với nhiều mặt hàng để giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt trong nước.

Sau động thái trên của Washington, gần một nửa trong tổng kim ngạch 14,5 tỷ USD xuất khẩu của Philippines sang Mỹ được miễn thuế quan, vì nhiều mặt hàng công nghiệp của nước này, bao gồm chất bán dẫn, cũng không còn bị xếp vào nhóm hàng hóa từ các quốc gia khác đang chịu mức thuế quan cao của Mỹ.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng đối với một loạt nông sản nhập khẩu. Theo đó, chuối, dừa, xoài, ổi sấy, cà phê, trà, gia vị và một số loại phân bón của Philippines khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ sẽ được miễn thuế quan, thay vì chịu mức thuế đối ứng 19% như trước đây.

Nhà Trắng cho biết quyết định dỡ bỏ thuế quan đối ứng đối với một loạt nông sản nhập khẩu được đưa ra sau những bước tiến đáng kể trong các cuộc đàm phán về thuế đối ứng, đồng thời xét tới nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ đối với các mặt hàng này, năng lực sản xuất trong nước và một số yếu tố khác.

Theo Bộ Thương mại Philippines, nhóm nông sản này mang về hơn 1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong năm 2024, trong khi các sản phẩm công nghiệp liên quan đạt kim ngạch khoảng 5,8 tỷ USD.

“Nhóm nông sản vừa được Mỹ miễn thuế quan đóng vai trò then chốt đối với nông dân và các tỉnh nông nghiệp của Philippines. Quyết định này là một thắng lợi cho ngành nông nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Philippines”, ông Frederick Go, trợ lý đặc biệt phụ trách đầu tư và kinh tế của Tổng thống Philippines, nhận xét với tờ Nikkei Asia.

Theo ông Go, việc được miễn mức thuế 19% sẽ giúp nông sản xuất khẩu của Philippines có sức cạnh tranh hơn, tạo thêm việc làm và củng cố chuỗi cung ứng.

Philippines hiện đóng vai trò một trung tâm sản xuất chất bán dẫn, chủ yếu đảm nhiệm khâu lắp ráp, kiểm định và đóng gói. Mặt hàng này chiếm gần 1/4 kim ngạch xuất khẩu của Philippines sang Mỹ.

Tuy nhiên, những diễn biến vừa qua chưa đồng nghĩa Manila và Washington đã chốt được một thỏa thuận thương mại hoàn chỉnh, dù Mỹ vẫn là một trong những đồng minh lâu năm của Philippines.

Theo ông Go, Manila đang tiếp tục đàm phán với Mỹ về thuế quan đối với một số mặt hàng khác như quần áo, dệt may và đồ nội thất.

Philippines đã mất một phần lợi thế thương mại kể từ tháng 7, khi Mỹ áp mức thuế 19% lên phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ nước này, qua đó đưa mặt bằng thuế quan đối với nước này lên tương đương với hầu hết các nền kinh tế chủ chốt trong ASEAN. Mức thuế này cao hơn 2 điểm phần trăm so với thuế suất 17% mà ông Trump công bố trong chính sách thuế quan đối ứng dành cho Philippines hồi tháng 4.

Ông Go và bà Cristina Roque, Bộ trưởng Thương mại Philippines, đều bày tỏ sự lạc quan về tác động tích cực từ việc Mỹ miễn thuế quan đối với nền kinh tế, trong bối cảnh Philippines cần thêm động lực để vực dậy tăng trưởng sau khi GDP quý 3 chỉ tăng 4% - thấp hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích - và dư luận bức xúc sau bê bối liên quan tới quỹ phòng chống lũ lụt.

Nền kinh tế Philippines phụ thuộc lớn vào tiêu dùng nội địa, trong khi nước này không sở hữu các ngành công nghiệp chế tạo quy mô lớn như nhiều nền kinh tế đang phát triển khác. Đồng peso đã sụt xuống mức thấp kỷ lục 59,17 peso đổi 1 USD vào ngày 12/11 và giao dịch quanh 58,9 peso đổi 1 USD vào trong ngày 18/11/2025.