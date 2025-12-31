Thứ Tư, 31/12/2025

Giới giàu châu Á chuộng cất tài sản ở Thụy Sỹ

Bình Minh

31/12/2025, 13:28

Thụy Sỹ từ lâu đã được biết đến như một địa chỉ cất giữ an toàn cho tài sản của giới nhà giàu trên toàn thế giới...

Một góc Thụy Sỹ - Ảnh: Bloomberg.
Một góc Thụy Sỹ - Ảnh: Bloomberg.

Trong những năm gần đây, xu hướng này càng trở nên rõ rệt hơn khi ngày càng nhiều gia đình giàu có và cá nhân siêu giàu từ châu Á chuyển hướng cất giữ tài sản của họ tại quốc gia này.

Sự gia tăng đột biến trong các yêu cầu và giới thiệu từ khu vực châu Á đã thúc đẩy các ngân hàng phục vụ tư nhân giàu có ở Thụy Sỹ mở rộng đội ngũ tập trung phục vụ khách châu Á ngay tại nước này.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, các nhà băng Thụy Sỹ tiết lộ rằng các văn phòng gia đình và các cá nhân siêu giàu từ châu Á đang trong xu hướng chuyển tài sản tới Thụy Sỹ, tìm kiếm mối quan hệ trực tiếp và một nơi trú ẩn an toàn cho các tài sản, bao gồm cả vàng vật chất trong các hầm chứa. Khách hàng mong muốn các khoản đầu tư của họ được ghi nhận và giữ tại Thụy Sỹ một cách hợp pháp, ngay cả khi họ sống và làm việc ở nơi khác.

Xu hướng này phản ánh rằng Thụy Sỹ vẫn đang giữ vững vị thế là nơi trú ẩn hàng đầu thế giới bất chấp những dự báo về sự suy giảm địa vị này do áp lực quốc tế đối với hoạt động cất giữ tài sản ở nước ngoài và các yêu cầu về giảm bí mật trong hệ thống ngân hàng.

Năm 2024, Thụy Sỹ vẫn là trung tâm hàng đầu cho tài sản nước ngoài, với 2,74 nghìn tỷ USD tài sản đang được quản lý tại nước này - theo dữ liệu của công ty Boston Consulting Group. Các trung tâm đối thủ như Hồng Kông, Singapore và Dubai đã phát triển nhanh hơn trong những năm gần đây. Hồng Kông có 2,65 nghìn tỷ USD tài sản được quản lý vào năm ngoái, trong khi Singapore có 1,92 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, hai trung tâm châu Á này đã trở thành những nguồn khách hàng mới quan trọng cho các ngân hàng tư nhân Thụy Sỹ, và nhiều tài sản cất giữ ở đó cuối cùng lại chảy về Thụy Sỹ.

Số lượng tiền gửi ở Thụy Sỹ của cư dân Hồng Kông và Singapore đã tăng mạnh trong những năm gần đây, theo dữ liệu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) và Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB).

Phần lớn khách hàng châu Á vẫn tiếp tục giữ tài sản tại châu Á, nhưng tỷ lệ quan tâm đến Thụy Sỹ đang tăng lên - theo ông Omar Shokur, Giám đốc điều hành bộ phận khách hàng tư nhân châu Á tại ngân hàng Lombard Odier, cho biết. Ông nói: "Trước đây, rất ít khách hàng châu Á yêu cầu gửi tài sản tại Thụy Sỹ. Giờ đây, ngày càng nhiều người hỏi liệu họ có thể gửi tại Thụy Sỹ hay không. Đây là một xu hướng đang nổi lên”.

Sự chuyển dịch này đang dần phá vỡ thói quen duy trì trong một thập kỷ qua, khi sự gần gũi và tiện lợi đã khiến Hồng Kông và Singapore trở thành các trung tâm tự nhiên cho tài sản châu Á. Nhiều ngân hàng Thụy Sỹ đã mở rộng tại châu Á trong hai đến ba thập kỷ qua để phục vụ tại chỗ số lượng ngày càng tăng của người giàu trong khu vực, giữ vai trò tiên phong về mô hình ngân hàng tư nhân tại đây. Tuy nhiên, các ngân hàng cho biết một số chính trị trên khắp khu vực như việc áp đặt luật an ninh quốc gia mới nghiêm ngặt tại Hồng Kông vào năm 2019, tiếp theo là chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, đã làm gia tăng lo ngại của giới giàu châu Á về an ninh tài sản của họ.

Ông Christian Cappelli, trưởng bộ phận châu Á tại ngân hàng Julius Baer ở Zurich, cho biết mối quan tâm khách hàng châu Á đối với việc cất tài sản ở Thụy Sỹ hồi năm 2010 là "rất nhỏ". "Tại thời điểm đó, không có lợi ích gì khi làm như vậy. Việc cất tài sản tại một nơi như Singapore cũng tốt không kém”, ông nói.

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ năm 2019. "Khách hàng ngày càng cảm thấy rằng về mặt địa chính trị, mọi thứ trở nên khó đoán hơn, và do đó, việc có tài sản cất ở các khu vực pháp lý khác nhau là quan trọng”, ông Cappelli nói.

Ông Christian Frie, trưởng bộ phận kinh doanh châu Á-Thái Bình Dương tại Thụy Sỹ của ngân hàng LGT Private Banking, cho biết Thụy Sỹ đã trở thành nơi cất tài sản được nhiều khách hàng châu Á lựa chọn. "Hầu hết khách hàng châu Á mà chúng tôi thấy đều phân bổ khoảng 10-15% tài sản ngoài khu vực của họ vào Thụy Sỹ, và trong một số trường hợp, con số còn lớn hơn. Khi họ chọn một nơi ngoài châu Á, họ có xu hướng chọn Thụy Sỹ”, ông Frie nói.

Một sếp ngân hàng phục vụ tư nhân Thụy Sỹ khác cho biết các quy tắc thuế không cư trú của Anh đã làm giảm sức hấp dẫn của nước này đối với khách hàng châu Á. "Thụy Sỹ đang hưởng lợi từ điều đó”, người này nói.

Từ khóa:

giới giàu thế giới Thụy Sỹ

