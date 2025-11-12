Mỹ và Thụy Sỹ sắp đạt thỏa thuận thương mại

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
An Huy
12/11/2025, 14:06
Mỹ và Thụy Sỹ đang tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận thương mại nhằm giảm thuế quan từ mức 39% mà Tổng thống Donald Trump đã áp lên quốc gia châu Âu này vào tháng 8...
Đầu tuần, ông Trump xác nhận với báo giới rằng các quan chức Nhà Trắng đang "làm việc để đạt được một thỏa thuận nhằm giảm bớt mức thuế này”. Ông cho biết chưa xác định con số cụ thể, nhưng chính quyền của ông đang nỗ lực để hỗ trợ Thụy Sỹ.
"Chúng tôi đã đánh thuế Thụy Sỹ rất nặng. Nhưng chúng tôi muốn Thụy Sỹ tiếp tục thành công”, ông nói thêm, nhấn mạnh rằng Thụy Sỹ là một "đồng minh rất tốt."
Theo hãng tin CNBC, giới thạo tin nói rằng mức thuế đối với hàng xuất khẩu của Thụy Sỹ có thể được giảm xuống còn 15%, tương đương với mức thuế đã áp dụng với hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU) khi vào Mỹ.
Hãng tin Bloomberg cho biết thỏa thuận có thể được hoàn tất trong vài tuần tới. Một phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Thụy Sỹ cho biết Bộ trưởng Guy Parmelin đang thường xuyên liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền tại Mỹ, bao gồm cả Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.
Thuế suất 39% đối với Thụy Sỹ là một trong những mức cao nhất trong chương trình thuế quan đối ứng mà Tổng thống Trump đưa ra năm nay, với lý do ông không hài lòng với sự mất cân bằng thương mại với Thụy Sỹ và nhiều đối tác thương mại khác của Mỹ.
Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Thụy Sỹ năm ngoái lên tới 38,5 tỷ USD.
Trong khi đó, Chính phủ Thụy Sỹ cho rằng mối quan hệ thương mại giữa hai nước là "tương đối cân bằng”, trong đó Mỹ có thặng dư xuất khẩu dịch vụ và Thụy Sỹ có thặng dư xuất khẩu hàng hóa. Nước này cũng chỉ ra rằng hơn 99% hàng hóa của Mỹ có thể nhập khẩu vào Thụy Sỹ mà không phải chịu thuế.
Việc Mỹ áp thuế quan mạnh tay đã gây ra sự lo ngại tại Thụy Sỹ, quốc gia có các mặt hàng xuất khẩu chủ lực bao gồm đồng hồ, trang sức, máy móc, chocolate, hàng điện tử và các sản phẩm hóa chất và dược phẩm. Dưới sức ép thuế quan, Chính phủ Thụy Sỹ hồi trung tuần tháng 10 cắt giảm dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 về mức 0,9%, từ mức 1,2% đưa ra trong lần dự báo trước. Dự báo tăng trưởng 2025 được giữ nguyên ở mức 1,3%.
Sau khi có tin thuế quan Mỹ có thể sắp giảm, giá cổ phiếu của các công ty Thụy Sỹ như Swatch Group và Richemont đã tăng trong phiên giao dịch ngày 11/11 . Thời gian qua, các doanh nghiệp Thụy Sỹ nổi tiếng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về thiệt hại mà thuế quan gây ra. CEO của hãng đồng hồ xa xỉ Thụy Sỹ Breitling gọi mức thuế 39% là "kinh khủng" đối với nước này.
Ngoài thuế quan, lĩnh vực xuất khẩu của Thụy Sỹ còn gặp khó khăn do đồng franc mạnh. Khuynh hướng tăng giá của franc đến từ việc đồng tiền này được giới đầu tư toàn cầu coi là một “hầm trú ẩn” mỗi khi có sự bất định về kinh tế và tài chính. Trong 10 tháng đầu năm nay, đồng franc đã tăng giá hơn 12%, khiến hàng hóa của Thụy Sỹ trở nên đắt đỏ hơn ở nước ngoài và gây áp lực giảm phát trong nước.
Để ứng phó với sự tăng giá của đồng nội tệ, Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) đang cân nhắc khả năng hạ lãi suất về ngưỡng âm, từ mức 0% hiện nay.
