Mexico tăng thuế quan với hàng Trung Quốc từ ngày 1/1/2026

Theo chính sách được Quốc hội Mexico thông qua vào đầu tháng 12/2025, Mexico sẽ áp thuế quan mới với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia châu Á, bao gồm Trung Quốc, kể từ ngày 1/1/2026.

Động thái này được cho là đưa Mexico xích lại gần Mỹ hơn, trong bối cảnh hai nước láng giềng cùng dựng thêm rào cản đáng kể với hàng hóa Trung Quốc.

Trong đăng tải trên Công báo Liên bang Mexico, Chính phủ Mexico cho biết chính sách điều chỉnh thuế quan mới, với thuế suất trong khoảng 5%-50%. Văn bản này điều chỉnh 1.463 dòng thuế, trong đó 9 dòng liên quan ô tô và phụ tùng.

“Với các biện pháp thuế quan mới, Mexico đặt mục tiêu thu thêm hơn 70 tỷ peso (khoảng 3,9 tỷ USD) tiền thuế quan. Trong khi đó, tác động lên lạm phát là không đáng kể”, Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard cho biết.

Biện pháp mới sẽ nâng thuế quan với hàng nhập khẩu từ các nước chưa có hiệp định thương mại tự do với Mexico, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia. Trong đó, Trung Quốc được dự báo chịu tác động mạnh nhất. Thuế quan mới áp dụng cho hàng nghìn mặt hàng, từ ô tô, phụ tùng ô tô, dệt may, quần áo, nhựa đến thép.

Động thái trên vấp phải sự phản đối mạnh từ Trung Quốc và một số nhóm doanh nghiệp tại Mexico do lo ngại chi phí tăng. Tuy nhiên, Tổng thống Claudia Sheinbaum cùng các quan chức Mexico khẳng định thuế quan nhằm hỗ trợ sản xuất nội địa, thu hẹp mất cân đối thương mại và không nhắm vào riêng quốc gia nào.

“Sự điều chỉnh thuế quan này chủ yếu nhằm bảo vệ gần 350.000 việc làm ở các lĩnh vực nhạy cảm như giày dép, dệt may, may mặc, thép và ô tô, đồng thời thúc đẩy tái công nghiệp hóa theo hướng chủ chủ, bền vững và bao trùm", Bộ Kinh tế Mexico nêu rõ trong thông cáo ngày 30/12.

Theo ước tính của Chính phủ Mexico, thuế quan mới dự kiến mang lại cho ngân sách nước này thêm khoảng 3,76 tỷ USD năm 2026, trong bối cảnh Mexico đang tìm cách thu hẹp thâm hụt tài khóa.

Nhiều nhà phân tích chính trị - thương mại cho rằng biện pháp thương mại mới của Mexico chủ yếu tác động tới hàng hóa Trung Quốc, nhằm xoa dịu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước kỳ rà soát của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) sắp tới.

Một động lực khác là các cuộc đàm phán đang diễn ra với Washington, đối tác thương mại quan trọng nhất của Mexico. Nước này được cho là đang muốn mở rộng dư địa để giảm thêm các mức thuế quan còn lại mà Mỹ đang áp đặt lên Mexico. Chính quyền ông Trump lâu nay cho rằng Trung Quốc tận dụng Mexico như một “cửa ngõ” để đưa hàng hóa vào vào thị trường Mỹ.

Cùng với đó, căng thẳng giữa hai nước vẫn âm ỉ khi vào đầu tháng này, ông Trump dọa áp thêm thuế quan 5% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico vào Mỹ nếu quốc gia này này không xả lượng nước mà chính quyền ông cho rằng Mexico còn thiếu theo Hiệp ước chia sẻ nước năm 1944 giữa hai nước.

Tuy nhiên, những người phản đối cảnh báo rằng các rào cản thương mại mới làm gia tăng rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy chi phí lên trong bối cảnh tăng trưởng của Mexico đang chậm lại.