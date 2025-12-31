Thứ Tư, 31/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Mexico tăng thuế quan với hàng Trung Quốc từ ngày 1/1/2026

Đức Anh

31/12/2025, 09:57

Biện pháp mới sẽ nâng thuế quan với hàng nhập khẩu từ các nước chưa có hiệp định thương mại tự do với Mexico, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia...

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum - Ảnh: AP
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum - Ảnh: AP

Theo chính sách được Quốc hội Mexico thông qua vào đầu tháng 12/2025, Mexico sẽ áp thuế quan mới với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia châu Á, bao gồm Trung Quốc, kể từ ngày 1/1/2026.

Động thái này được cho là đưa Mexico xích lại gần Mỹ hơn, trong bối cảnh hai nước láng giềng cùng dựng thêm rào cản đáng kể với hàng hóa Trung Quốc.

Trong đăng tải trên Công báo Liên bang Mexico, Chính phủ Mexico cho biết chính sách điều chỉnh thuế quan mới, với thuế suất trong khoảng 5%-50%. Văn bản này điều chỉnh 1.463 dòng thuế, trong đó 9 dòng liên quan ô tô và phụ tùng.

“Với các biện pháp thuế quan mới, Mexico đặt mục tiêu thu thêm hơn 70 tỷ peso (khoảng 3,9 tỷ USD) tiền thuế quan. Trong khi đó, tác động lên lạm phát là không đáng kể”, Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard cho biết.

Biện pháp mới sẽ nâng thuế quan với hàng nhập khẩu từ các nước chưa có hiệp định thương mại tự do với Mexico, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia. Trong đó, Trung Quốc được dự báo chịu tác động mạnh nhất. Thuế quan mới áp dụng cho hàng nghìn mặt hàng, từ ô tô, phụ tùng ô tô, dệt may, quần áo, nhựa đến thép.

Động thái trên vấp phải sự phản đối mạnh từ Trung Quốc và một số nhóm doanh nghiệp tại Mexico do lo ngại chi phí tăng. Tuy nhiên, Tổng thống Claudia Sheinbaum cùng các quan chức Mexico khẳng định thuế quan nhằm hỗ trợ sản xuất nội địa, thu hẹp mất cân đối thương mại và không nhắm vào riêng quốc gia nào.

“Sự điều chỉnh thuế quan này chủ yếu nhằm bảo vệ gần 350.000 việc làm ở các lĩnh vực nhạy cảm như giày dép, dệt may, may mặc, thép và ô tô, đồng thời thúc đẩy tái công nghiệp hóa theo hướng chủ chủ, bền vững và bao trùm", Bộ Kinh tế Mexico nêu rõ trong thông cáo ngày 30/12.

Theo ước tính của Chính phủ Mexico, thuế quan mới dự kiến mang lại cho ngân sách nước này thêm khoảng 3,76 tỷ USD năm 2026, trong bối cảnh Mexico đang tìm cách thu hẹp thâm hụt tài khóa.

Nhiều nhà phân tích chính trị - thương mại cho rằng biện pháp thương mại mới của Mexico chủ yếu tác động tới hàng hóa Trung Quốc, nhằm xoa dịu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước kỳ rà soát của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) sắp tới.

Một động lực khác là các cuộc đàm phán đang diễn ra với Washington, đối tác thương mại quan trọng nhất của Mexico. Nước này được cho là đang muốn mở rộng dư địa để giảm thêm các mức thuế quan còn lại mà Mỹ đang áp đặt lên Mexico. Chính quyền ông Trump lâu nay cho rằng  Trung Quốc tận dụng Mexico như một “cửa ngõ” để đưa hàng hóa vào vào thị trường Mỹ.

Cùng với đó, căng thẳng giữa hai nước vẫn âm ỉ khi vào đầu tháng này, ông Trump dọa áp thêm thuế quan 5% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico vào Mỹ nếu quốc gia này này không xả lượng nước mà chính quyền ông cho rằng Mexico còn thiếu theo Hiệp ước chia sẻ nước năm 1944 giữa hai nước.

Tuy nhiên, những người phản đối cảnh báo rằng các rào cản thương mại mới làm gia tăng rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy chi phí lên trong bối cảnh tăng trưởng của Mexico đang chậm lại.

Tổng thống Trump dọa áp thêm thuế quan lên hàng hóa Mexico

09:56, 09/12/2025

Tổng thống Trump dọa áp thêm thuế quan lên hàng hóa Mexico

Thuế quan xe tải của Mỹ có thể gây thiệt hại lớn cho Mexico

10:44, 08/10/2025

Thuế quan xe tải của Mỹ có thể gây thiệt hại lớn cho Mexico

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

07:49, 29/09/2025

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Từ khóa:

hàng nhập khẩu Trung Quốc Mexico thế giới thuế quan Mexico Trung Quốc

Đọc thêm

Mexico đang hưởng lợi từ thuế quan Mỹ

Mexico đang hưởng lợi từ thuế quan Mỹ

Có một điều ít ai ngờ tới là Mexico đang trở thành một trong những quốc gia hưởng lợi lớn từ chính sách thuế quan của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump...

Đồng USD sắp hoàn tất năm giảm mạnh nhất 1 thập kỷ

Đồng USD sắp hoàn tất năm giảm mạnh nhất 1 thập kỷ

Đồng USD đang tiến tới hoàn tất năm giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2017, và các ngân hàng Phố Wall dự báo đồng tiền này sẽ tiếp tục mất giá trong năm tới do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn hạ lãi suất...

Chứng khoán Mỹ giảm 3 phiên liên tiếp, dầu thô trượt nhẹ

Chứng khoán Mỹ giảm 3 phiên liên tiếp, dầu thô trượt nhẹ

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/12), đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp, sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy sự bất đồng trong nội bộ...

Vàng và bạc hồi giá sau phiên bán tháo

Vàng và bạc hồi giá sau phiên bán tháo

Giá vàng và giá bạc hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/12), lấy lại một phần mất mát trong phiên bán tháo dữ dội trước đó...

Giới tỷ phú công nghệ kiếm đậm nhờ AI trong năm 2025

Giới tỷ phú công nghệ kiếm đậm nhờ AI trong năm 2025

Năm 2025 ghi nhận những bước phát triển lớn của các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), khi các mô hình mới liên tiếp ra mắt và đầu tư vào lĩnh vực này cũng tăng mạnh. Cùng với đó, tài sản của nhiều người giàu cũng được đẩy cao...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu trụ kéo mạnh, VN-Index áp sát đỉnh cao lịch sử

Chứng khoán

2

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai giao thông thông minh trên cao tốc Bắc – Nam

Đầu tư

3

Cảng HKQT Nội Bài,Tân Sơn Nhất dự báo đón lượng khách tăng mạnh dịp Tết Dương lịch 2026

Đầu tư

4

Đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân

Dân sinh

5

Nghệ An: Trong năm 2026 đặt mục tiêu công nghiệp tăng 17,5%, xuất khẩu đạt 5 tỷ USD

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy