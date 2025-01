TP.HCM tổ chức đón những vị khách quốc tế đầu tiên năm 2025

Thông qua sự kiện, thành phố mong muốn thể hiện lòng hiếu khách, thân thiện, tuyên truyền thông điệp TP.HCM “Cởi mở – Trẻ trung – Sống động – Hứng khởi – Hướng về tương lai” đến khách du lịch. Đón những vị khách tại băng chuyền số 4 và 5 ga đến quốc tế, ban tổ chức đã dành tặng cho những vị khách quý đã “xông đất” vào dịp đầu năm mới những món quà xinh xắn và ý nghĩa, đó là những sản phẩm đặc trưng như nón lá, túi vải, gấu bông, móc khóa, vật phẩm cài áo, tranh giấy xoắn du lịch, mỹ phẩm thuần chay, cà phê…

Du khách được chào đón bằng các hoạt động truyền thống mang đậm hương sắc ngày Tết như thưởng thức trà đạo, xem biểu diễn nhạc cụ dân tộc, chiêm ngưỡng nghệ thuật thư pháp như thưởng lãm ông đồ viết thư pháp trên liễn chúc Tết, nặn tò he, hay vẽ trang trí quạt giấy…

Ban tổ chức cũng chọn ra 8 vị khách đặc biệt may mắn trên chuyến bay quốc tế VN10 bay từ CDG, Pháp đến TP.HCM hạ cánh lúc 5h02 để trao tặng thêm các vé máy bay khứ hồi nội địa hạng thương gia; 5 vị khách trên chuyến bay quốc tế số hiệu bay JL079 xuất phát từ Tokyo, Japan đến TP.HCM đáp lúc 5h50 và 5 vị khách trên chuyến bay quốc tế số hiệu bay CX767 từ Hong Kong đến TP.HCM hạ cánh lúc 10h35 để trao tặng những phần quà đặc biệt nhất.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết năm 2025 sẽ là một năm bứt phá của du lịch Thành phố với các sản phẩm du lịch mới mẻ, phong phú và đa dạng, từ du lịch văn hóa đến các hoạt động du lịch khám phá và nghỉ dưỡng. “Lễ đón khách du lịch đầu năm 2025 không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là lời chào đón nồng ấm của TP.HCM đến với du khách trong nước và quốc tế, hướng đến hoàn thành mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025”, bà Ánh Hoa nhấn mạnh.

Tour "Saigon River Sightseeing" đưa du khách thưởng ngoạn toàn cảnh Sài Gòn - TP.HCM bằng tàu du lịch 2 tầng. Ảnh: SWG

Cũng theo lãnh đạo ngành du lịch TP.HCM, nhằm kéo dài thời gian lưu trú đồng thời tăng trải nghiệm cho du khách, Thành phố đã có nhiều công trình, dự án hạ tầng được đưa vào hoạt động như tuyến bus đường sông, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, công viên văn hóa bờ sông,… để phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Ngoài ra, ngành du lịch Thành phố đã nâng cao chất lượng dịch vụ các chương trình du lịch như chương trình tham quan trăng chiến khu tại Củ Chi góp phần tăng sức hấp dẫn cho phân khúc du lịch văn hóa lịch sử và mô hình kinh tế đêm; du lịch cộng đồng Thiềng Liềng ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến sự hài lòng cho du khách. Các sản phẩm du lịch đường thủy mới cũng được đông đảo du khách trong nước và quốc tế lựa chọn, nhất là tour “Saigon River Sightseeing” (thưởng ngoạn toàn cảnh thành phố nhìn từ sông) đưa du khách thưởng ngoạn thành phố bằng tàu hai tầng…

Trước đó, tại hội nghị tổng kết ngành du lịch TP.HCM năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2025 chiều 30/12/2024, Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong năm 2024, du lịch thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng lượng khách quốc tế đến Thành phố đạt khoảng 6 triệu lượt, tăng 20% so cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch nội địa ước đạt 38 triệu lượt, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu du lịch năm 2024 ước đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ năm 2023. Tổng lượt khách và doanh thu du lịch TP.HCM đều đạt 100% so với kế hoạch năm 2024.

Trên cơ sở đó, ngành du lịch TP.HCM mạnh dạn đặt ra mục tiêu cụ thể cho năm 2025 sẽ đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế, 45 triệu lượt khách du lịch nội địa, ước tổng doanh thu du lịch đạt 260.000 tỷ đồng.