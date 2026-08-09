Khởi nghiệp tuổi 50, người phụ nữ nông thôn thu tỷ đồng mỗi năm từ "hoa bất tử"

Ít ai biết rằng trước khi gắn bó với nghề ướp hoa, bà Lê Thị Việt từng là cán bộ huyện Nông Cống cũ. Sau khi nghỉ chế độ, bà nhiều lần đầu tư phát triển kinh tế nhưng đều không thành công. Năm 2001, bà quyết định sang Thái Lan làm giúp việc với mong muốn tích lũy vốn để bắt đầu lại.

Chính tại đây, bà được chủ nhà giới thiệu học nghề ướp hoa tươi – kỹ thuật có nguồn gốc từ Nhật Bản và được áp dụng phổ biến tại Thái Lan. Với sự cần cù, ham học hỏi, bà nhanh chóng nắm vững kỹ thuật. Suốt 6 năm nơi đất khách, bà vừa làm việc, vừa tích lũy kinh nghiệm với mong muốn một ngày mang nghề về quê hương.

Năm 2007, bà trở về Việt Nam. Hành trang mang theo không nhiều tiền bạc, nhưng đổi lại là một nghề mới mà bà tin có thể tạo dựng sinh kế bền vững.

Thế nhưng, mang nghề về quê không đồng nghĩa với thành công. Cuối năm 2008, khi hoàn thiện những sản phẩm đầu tiên, bà tự mình mang hoa đến Đà Nẵng, Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh) để khảo sát thị trường và tìm đầu ra.

Thời điểm đó chưa có mạng xã hội hay các nền tảng bán hàng trực tuyến. Muốn tìm khách hàng, bà phải trực tiếp mang sản phẩm đến từng cửa hàng để giới thiệu. Khó khăn lớn nhất là giá thành. Một bông hoa tươi chỉ có giá vài nghìn đồng nhưng sau khi xử lý có giá từ 100.000 đến 160.000 đồng, khiến nhiều người còn e ngại.

Bước ngoặt đến vào năm 2009 khi những mẫu hoa đầu tiên được đưa ra thị trường Thanh Hóa. Sản phẩm nhanh chóng bán hết và khách hàng tiếp tục đặt thêm. Thành công ban đầu giúp bà mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất.

Để nâng cao chất lượng, bà nhập cát ướp chuyên dụng của Nhật Bản thông qua các đầu mối tại Thái Lan, đồng thời điều chỉnh quy trình sản xuất để phù hợp với điều kiện khí hậu và nguồn nguyên liệu trong nước. Bà cũng đặt tên sản phẩm là "Hoa tươi bất tử", gửi gắm mong muốn lưu giữ vẻ đẹp của những bông hoa vốn chỉ nở trong thời gian ngắn.

Bà Việt chăm chút từng chi tiết để giữ màu sắc và hình dáng tự nhiên của hoa. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh, hoa phải được tuyển chọn kỹ lưỡng về độ nở và hình dáng. Sau đó, hoa được ướp trong cát chuyên dụng khoảng 7 ngày để rút nước, tiếp tục xử lý rồi đưa vào bình. Mỗi sản phẩm mất ít nhất 10 ngày để hoàn thiện.

Nguồn nguyên liệu chủ yếu là hoa hồng và hoa lan từ Đà Lạt, bên cạnh một số loại hoa thu mua tại địa phương. Theo bà Việt, đây là nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ bởi chỉ cần độ ẩm cao hoặc hoa chưa đạt độ khô cần thiết thì màu sắc và chất lượng sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng.

Sau gần 20 năm phát triển, thương hiệu Hoa tươi bất tử Việt Uyên đã có mặt tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều điểm du lịch trên cả nước. Năm 2023, sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, hiện cơ sở đang hoàn thiện hồ sơ để nâng hạng lên OCOP 4 sao.

Cơ sở hiện tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương, cùng với các thành viên trong gia đình, hiện cơ cở của bà có gần 10 lao động. doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Không dừng lại ở đó, bà Việt còn tích cực truyền nghề cho phụ nữ nông thôn thông qua các chương trình khởi nghiệp. Năm 2019, bà tham gia chương trình Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp và đến năm 2021 tiếp tục đào tạo nghề cho nhiều lao động địa phương.

Điều bà trăn trở nhất hiện nay là xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Phần lớn hoa hồng và hoa lan vẫn phải nhập từ Đà Lạt, trong khi cơ sở của bà mới chủ động được một số loại như hoa sen và hoa súng.