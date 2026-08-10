Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có phạm vi điều chỉnh bao gồm: kinh doanh nhà ở; kinh doanh công trình xây dựng; quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhà ở công trình xây dựng; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. Đồng thời quy định rõ về chuyển nhượng dự án bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng Vương Duy Dũng cho biết: "Sẽ sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo hướng chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho UBND cấp tỉnh thực hiện. Quy định ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai, thực hiện dự án theo các cam kết khi đề xuất dự án, đề nghị làm thủ tục đầu tư dự án. Sửa đổi, bỏ những vụ thanh tra của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với luật thanh tra năm 2025. Sửa đổi trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp".

Sẽ bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh bất động sản. Ảnh: Phan Nam

So với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, dự thảo sửa đổi lần này giảm khoảng 30% tổng số Điều. Thực hiện đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa các nhóm điều kiện kinh doanh gồm: điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; điều kiện của nhà ở công trình xây dựng có sẵn và hình thành tương lai đưa vào kinh doanh; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân, cá nhân và tổ chức; điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng trong dự án bất động sản với các cái quy định đầy đủ về hình thức giao dịch, điều kiện và trình tự thực hiện, bảo đảm đồng bộ, phân định rõ với pháp luật về đất đai, đầu tư và pháp luật có liên quan, làm rõ quyền nghĩa vụ của các bên trong giao dịch.

"Sửa đổi, bổ sung quy định về xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở thị trường bất động sản với dữ liệu đầy đủ, chính xác. Bổ sung quy định về quy trình giao dịch bất động sản. Đây là một nội dung mới trong dự thảo Luật. Bổ sung quy định về mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản”, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Vương Duy Dũng khẳng định.

Đại diện cơ quan chủ trì xây dựng Luật cũng cho biết, sẽ sửa đổi các quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản. Trong đó, quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản đều đã được quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Đầu tư năm 2020 thì nay sẽ được rà soát, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khắc phục chồng chéo, giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.