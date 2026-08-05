Giãn, hoãn, miễn giảm hàng loạt thuế phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Áp lực lương tăng, giá cả tăng theo đã kéo dài từ nhiều năm nay khiến chính sách tăng lương nhiều khi bị giảm ý nghĩa. Đặc biệt, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo theo giá xăng dầu, nguyên nhiên vật liệu tăng vọt tiếp tục tạo áp lực giá lên hàng loạt chuỗi sản xuất, tiêu dùng.

Theo Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng CPI 7 tháng qua tăng 4,39%; lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng tăng 4,19%. Mặc dù vẫn nằm trong mục tiêu kiểm soát, nhưng dư địa còn lại so với mục tiêu giữ lạm phát dưới 4,5% không còn nhiều. Bài toán này càng khó khi vừa phải bảo đảm mục tiêu kiềm chế lạm phát, vừa phải ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định đời sống cho người dân.

Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng tăng 4,39%, lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng tăng 4,19%. Dư địa còn lại so với mục tiêu giữ lạm phát dưới 4,5% không còn nhiều. Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội, nhà báo Lý Hà - Trưởng ban Nội chính, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã trực tiếp hỏi về kế hoạch của Chính phủ trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước áp lực giá cả thị trường liên tục tăng?

Trả lời về vấn đề này, đại diện Bộ Tài chính khẳng định, Chính phủ đã chủ động có những giải pháp hướng tới mục tiêu bảo đảm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô với hàng loạt các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.

“Hiện đang giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng dịch vụ có mức thuế 10% xuống còn 8%, áp dụng đến hết 31/12/2026. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết 31/12/2030; Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026. Tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí, lệ phí từ 1/7/2025 đến hết 31/12/2026 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Riêng đối với xăng dầu thì chúng ta thấy rằng tác động của mặt hàng này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của nền kinh tế và tác động đến giá cả. Do đó, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu về 0% từ 9/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay.

Đại diện Bộ Tài chính cũng khẳng định đã giảm các thuế cấu thành trong giá xăng dầu gồm: thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt về 0 từ ngày 27/3/2026 đến hết ngày 30/6/2026 và tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026. Đồng thời, doanh nghiệp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026.

Ngân sách nhà nước cũng đã ứng 8.000 tỷ đồng cho quỹ bình ổn xăng dầu để hỗ trợ giá đối với các mặt hàng này trong trường hợp tăng đột biến, bảo đảm bình ổn giá.

Hiện Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương, Bộ ngành liên quan để xây dựng các phương án giá, phương án thuế phí, lệ phí nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống biến động phức tạp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường và đời sống người dân.