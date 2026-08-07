Ba giải pháp chiến lược nhằm cán mốc xuất khẩu 74 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng qua tình hình xuất khẩu của nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức đến từ thị trường quốc tế và khu vực. Tuy nhiên, sự ứng phó kịp thời, chỉ đạo nhanh của Chính phủ và sự hưởng ứng tích cực của người dân, doanh nghiệp đã mang lại kết quả khá tích cực cho ngành nông nghiệp.

Cụ thể, 7 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu đạt 42,8 tỷ USD. Con số này đặc biệt có ý nghĩa bởi xấp xỉ đạt 60% mức Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đánh giá đây là cột mốc vững chắc để xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2026 hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đề ra. Thậm chí, phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD.

Tuy nhiên, 7 tháng qua ghi nhận sự sụt giảm của hàng loạt mặt hàng như gạo, cà phê, sầu riêng… Đây cũng là một trong các khó khăn đối với xuất khẩu nông, lâm, thủy sản những tháng cuối năm.

Xuất khẩu sầu riêng thời gian qua ghi nhận sự sụt giảm. Ảnh: Hạnh Vân

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường Võ Văn Hưng cho rằng: “Có nhiều nguyên nhân, trước hết là chúng ta hội nhập sâu rộng, tham gia rất nhiều thị trường và quy định kỹ thuật của những thị trường lớn đã có thay đổi rất ngặt nghèo, khó khăn. Mặt khác, đầu vào của nông nghiệp cũng khủng hoảng do chiến tranh, làm gia tăng thêm một số chi phí. Vấn đề thứ ba đó là thị trường tiêu thụ, gia tăng thêm vấn đề logistics, vận chuyển ảnh hưởng đến vấn đề xuất khẩu”.

Trước thực trạng đó, ngành Nông nghiệp xác định phải luôn tiếp cận với sản xuất của người dân, doanh nghiệp và các vấn đề từ thị trường. Từ đó có sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện, ứng phó kịp thời với thiên tai tự nhiên và nắm chắc thị trường với tư duy tập trung sản xuất, nâng cao giá trị và chuyển hướng từ một nền sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, mạnh dạn tìm kiếm, mở rộng thị trường, không lệ thuộc vào một số ít thị trường xuất khẩu.

Đại diện ngành Nông cũng khẳng định sẽ tập trung cắt giảm các chi phí một cách thực chất, hiệu quả cho doanh nghiệp, người dân. Đưa công nghệ khoa học, chuyển đổi số ứng dụng vào thực tiễn.

Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

Ba giải pháp quan trọng mang tính chiến lược lâu dài cũng được Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định rõ.

Thứ nhất là tiếp tục tổ chức cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyên sâu, gia tăng bền vững bởi dư địa về sản lượng đã hết nhưng dư địa về tăng trưởng, về năng lực, giá trị thương hiệu và chất lượng còn rất rộng mở. Thứ hai là áp dụng về giống và khoa học công nghệ theo chiều rộng, chiều sâu. Thứ ba là tích cực bám sát thị trường và mở rộng các thị trường lớn để nâng cao giá trị và đưa ngành nông nghiệp trở thành bệ đỡ của nền kinh tế.