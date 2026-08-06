Thanh Hóa khẩn trương làm rõ nguyên nhân nước suối Xú đổi màu

Sau khi kiểm tra thực tế, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị chuyên môn lấy mẫu nước tại khu vực xuất hiện hiện tượng bất thường và tổ chức quan trắc định kỳ liên tục trong 3 tháng nhằm xác định rõ nguyên nhân.

Trong thời gian chờ kết quả phân tích, UBND xã Thạch Quảng được giao tiếp tục phối hợp với Công an xã và các đơn vị chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến tại hiện trường, kịp thời báo cáo khi phát sinh tình huống mới.

Trước đó, đêm 1/8, trên địa bàn xã Thạch Quảng xảy ra mưa lớn. Đến sáng và trưa 2/8, nước tại suối Xú bất ngờ chuyển sang màu nâu xám, kèm theo mùi hôi tanh. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng này, bởi trong năm 2025, khu vực trên cũng từng ghi nhận tình trạng tương tự.

UBND xã Thạch Quảng đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về hiện tượng nước sông Ngang đổi màu, xuất hiện mùi hôi tanh, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời.

Qua kiểm tra ban đầu, dòng chính sông Ngang tại khu vực thượng lưu chỉ có màu nâu đục đặc trưng của nước mưa và chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, tại suối Xú xuất hiện dòng nước màu nâu xám, có mùi hôi tanh chảy vào sông Ngang, khiến đoạn sông dài khoảng 5 km cũng chuyển màu và xuất hiện mùi hôi.

Các đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước tại 3 vị trí. Theo đánh giá ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, tại thời điểm lấy mẫu ngày 3/8, nước tại suối Xú và mạch nước ngầm chảy từ trong núi vẫn còn màu xám.

Cơ quan chuyên môn cũng cho biết, trong bán kính khoảng 3 - 4 km quanh khu vực suối Xú, đồi Rổm, thôn Lâm Sơn hiện có 3 trang trại chăn nuôi đang hoạt động. Kết quả quan trắc và phân tích mẫu nước trong thời gian tới sẽ là cơ sở để xác định nguyên nhân và triển khai các giải pháp xử lý, bảo đảm an toàn môi trường và đời sống người dân.