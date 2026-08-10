Tài sản thực được mã hóa: Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số

Với Việt Nam, token hóa có thể mở thêm một kênh huy động vốn, kết nối tài sản trong nền kinh tế thực với dòng vốn trong nước và quốc tế. Nhưng để thị trường này phát triển, pháp lý, dữ liệu và niềm tin sẽ là những nền móng quyết định.

Token hóa tài sản thực không đơn thuần là đưa một tài sản lên blockchain. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng chuẩn hóa, minh bạch hóa và mở rộng khả năng tiếp cận vốn đối với những tài sản vốn khó giao dịch theo phương thức truyền thống.

Tuy nhiên, nền móng của thị trường này không nằm ở công nghệ, mà nằm ở niềm tin. Tài sản phải được xác thực, quyền sở hữu rõ ràng, dữ liệu có thể kiểm chứng và nhà đầu tư được bảo vệ bởi một hành lang pháp lý phù hợp.

Vì vậy, Việt Nam không nhất thiết phải token hóa mọi loại tài sản ngay từ đầu. Hướng đi phù hợp là bắt đầu với những tài sản có dòng tiền rõ ràng, dễ xác minh và dễ kiểm soát rủi ro, sau đó từng bước mở rộng sang năng lượng, hạ tầng và các tài sản có giá trị thực khác.

Việt Nam không nhất thiết phải token hóa mọi loại tài sản ngay từ đầu. Ảnh minh họa/VnEconomy

Nói cách khác, blockchain chỉ là công nghệ; dữ liệu tin cậy, pháp lý rõ ràng và tài sản thực mới là nền móng của thị trường RWA.

Bên cạnh Tiêu điểm về mã hóa tài sản thực, Số báo 32 phát hành ngày 10/8 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam cũng mang đến nhiều nội dung đáng chú ý khác.

Tại chuyên mục Kinh tế & Chính sách, là bài viết chuyên sâu nhìn lại bức tranh kinh tế 7 tháng năm 2026 với sản xuất công nghiệp khởi sắc, đầu tư và xuất nhập khẩu tăng trưởng, nhưng những ràng buộc mới về năng lực nội sinh, nhập siêu và sự phụ thuộc vào khu vực FDI cũng đang hình thành.

Với Đầu tư – Hạ tầng, là bài viết phân tích câu chuyện định vị lại dòng vốn FDI, từ “ưu đãi” sang “đồng hành” cùng những thông tin mới về Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong Giao thương – Thị trường, bài toán thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát rủi ro nhập siêu được đặt ra khi nhập khẩu 7 tháng tăng nhanh hơn xuất khẩu.

Tài chính – Ngân hàng tập trung vào nút thắt vốn dài hạn và trái phiếu doanh nghiệp, trong khi Chuyển đổi số – Startups đề cập những điểm nghẽn của công nghiệp bán dẫn và quản trị nhân lực số.

Và còn nhiều phân tích kinh tế chuyên sâu cùng những xu hướng đang định hình thị trường chờ đón quý vị trong các số báo của Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Đặt mua bản in hoặc bản điện tử tại premium.vneconomy.vn