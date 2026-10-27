Khơi thông khả năng chi tiêu của người tiêu dùng để thúc đẩy sức mua

Theo các chuyên gia, cuối năm là thời điểm cần lưu ý khi đánh giá sức mua. Thị trường có thể tăng trưởng về doanh thu nhưng chưa đồng nghĩa người dân đang chi tiêu mạnh tay hơn. Thu nhập và tâm lý an toàn tài chính vẫn là những yếu tố quyết định tốc độ phục hồi tiêu dùng…

Ảnh minh họa: Siêu thị WinMart

Theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-CP, mục tiêu tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm được đặt ở mức 13 - 15%. Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng kinh tế cả năm ở mức cao, việc phát huy sức mua trong nước càng trở nên quan trọng. Các chương trình khuyến mại tập trung, bình ổn thị trường và kích thích mua sắm vì vậy cần tiếp tục được triển khai.

Hiện tại, hệ thống siêu thị Lotte Mart đang triển khai nhiều ưu đãi lên đến 50%, mua 1 tặng 1 và các sản phẩm đồng giá 79.000 đồng, 99.000 đồng và 119.000 đồng. Ngoài ra, hệ thống siêu thị còn giảm giá đến 20% đối với thực phẩm tươi sống, rau xanh và trái cây, Song song với các chương trình khuyến mại, Lotte Mart có thêm nhiều ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 299.000 đồng.

Từ ngày 22/10/2026 đến 11/11/2026, hệ thống Saigon Co.op cũng tung chương trình khuyến mãi quy mô lớn, khuấy động mùa mua sắm cuối năm với hàng loạt ưu đãi giảm giá sâu, hoàn tiền, nhân ba điểm thưởng và quà tặng dành cho khách hàng. Triển khai đồng loạt tại hơn 800 điểm bán trên cả nước cùng các kênh mua sắm trực tuyến, chương trình ưu đãi từ thực phẩm thiết yếu cho bữa ăn gia đình đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ dùng và quà tặng.

Các chương trình khuyến mại tập trung, bình ổn thị trường cần được triển khai để kích thích sức mua. Ảnh: Lotte Mart Vietnam

Trong khi đó, Tops Market duy trì chương trình giảm giá 10% cho bà nội trợ mua thực phẩm tươi sống trước 10h các ngày trong tuần. Tương tự, siêu thị MM Mega Market đưa ra chương trình giảm giá 19% cho mặt hàng thủy sản tươi sống, còn hệ thống GO! triển khai chương trình tri ân khách hàng với mức giảm giá từ 18 - 38%. Winmart cũng đưa ra chương trình giảm giá thịt và rau xanh thương hiệu MEATDeli, WinEco 20%...

Dự báo về thị trường quý 4/2026, công ty Nghiên cứu và Tư vấn Thương mại Điện tử dựa trên dữ liệu lớn YouNet ECI cho rằng, người tiêu dùng không còn tâm lý “mua bằng mọi giá” chỉ vì khuyến mại, dù cuối năm vẫn là giai đoạn hội tụ nhiều chương trình kích cầu. Nhận định này cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng, là giá rẻ vẫn quan trọng, nhưng không còn đủ sức quyết định sức mua như trước.

Từ những dịp "siêu sale ngày đôi" như 10/10, 11/11... các sàn thương mại điện tử đã mở rộng thành những chiến dịch diễn ra gần như quanh năm. Bên cạnh sale sinh nhật, còn có chương trình “lương về”, đầu tháng, cuối tháng, ngày chẵn - lẻ, ngày lễ hoặc khuyến mại theo ngành hàng. Tần suất dày đặc giúp các sàn duy trì lưu lượng truy cập, kích thích giao dịch và gia tăng tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV).

Tuy nhiên, khi cơ hội mua hàng giảm giá xuất hiện liên tục, tính khan hiếm của mỗi chiến dịch cũng mất đi. Người tiêu dùng không còn cảm thấy cần thiết phải mua ngay trong một khoảng thời gian nhất định, bởi họ có thể chờ đợi một đợt ưu đãi khác. Song song, khi một phần lớn thu nhập phải dành cho các khoản chi bắt buộc, người dân có xu hướng cắt giảm hoặc trì hoãn những nhu cầu chưa thực sự cần thiết.

Giá rẻ vẫn quan trọng, nhưng không còn đủ sức quyết định sức mua như trước. Ảnh: Co.opXtra

Do đó, hiệu quả kích thích sức mua sẽ cao hơn nếu đi cùng các giải pháp hỗ trợ trực tiếp khả năng chi tiêu của người dân. Một trong những giải pháp được đặt ra là thúc đẩy thu nhập và dòng tiền đến tay người lao động trong những tháng cuối năm. Việc doanh nghiệp chủ động chăm lo tiền lương, thưởng và phúc lợi, nếu có điều kiện, có thể giúp người lao động chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu dịp Tết.

Chẳng hạn, để kích cầu tiêu dùng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp chi thưởng Tết sớm, ngay trong tháng 11, tháng 12, để người lao động có thể mua sắm vào giai đoạn giá cả dễ chịu hơn so với cận Tết Âm lịch. Để kích cầu tiêu dùng, TP.HCM cũng sẽ thông qua thương mại điện tử và ví điện tử, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua trước, trả sau trong dịp cuối năm.

TP.HCM cũng chuẩn bị triển khai chuỗi hoạt động mua sắm từ tháng 11 đến Tết Nguyên đán 2027, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng, mở rộng điểm bán và tăng nguồn cung. Với 66 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường, thành phố đặt mục tiêu vừa thúc đẩy tiêu dùng, vừa hạn chế nguy cơ khan hàng, tăng giá bất hợp lý trong mùa cao điểm.

Để thúc đẩy tiêu dùng, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, gắn hoạt động mua sắm với du lịch, văn hóa, ẩm thực và giải trí. Mở đầu là tuần lễ mua sắm từ ngày 11 đến ngày 15/11/2026, với các không gian mua sắm, trải nghiệm quy mô lớn, quy tụ thương hiệu trong nước và quốc tế.

Hiệu quả kích thích sức mua sẽ cao hơn nếu đi cùng các giải pháp hỗ trợ trực tiếp khả năng chi tiêu của người dân. Ảnh: MM Mega Market Thăng Long

Trong tháng 12, chương trình “Vibrant HCMC - Festive Season 2026” sẽ kết nối các hoạt động Giáng sinh, lễ hội cuối năm, âm nhạc, nghệ thuật và thể thao với mạng lưới trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, cơ sở giải trí và vận chuyển. Từ ngày 1/1/2027 đến trước Tết Nguyên đán, chương trình “Vibrant HCMC - Lunar New Year 2027” tiếp tục gắn mua sắm Tết với các hoạt động văn hóa, du lịch, đồng thời kết nối chương trình cung ứng hàng hóa và bình ổn thị trường.

Tại Hà Nội, chương trình khuyến mại tập trung và kế hoạch bình ổn thị trường đã được triển khai nhằm tăng kết nối giữa các kênh phân phối, thúc đẩy thương mại số và bảo đảm cân đối cung cầu. Bộ Công Thương cũng dự kiến triển khai chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 2 năm 2026 từ ngày 1/12/2026 đến ngày 5/1/2027 trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, để những chương trình này thực sự tạo sức lan tỏa, điều quan trọng là hàng hóa phải có giá hợp lý, chất lượng bảo đảm và tiếp cận đúng nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc duy trì các chính sách hỗ trợ về thuế, kiểm soát giá hàng hóa thiết yếu và bảo đảm nguồn cung cũng có ý nghĩa quan trọng. Khi giá cả được kiểm soát, phần thu nhập dành cho tiêu dùng sẽ được cải thiện, qua đó tạo thêm dư địa cho các khoản chi ngoài nhu cầu thiết yếu.

Khi giá cả được kiểm soát, phần thu nhập dành cho tiêu dùng sẽ được cải thiện. Ảnh: Tops Market

Do đó, kích cầu cuối năm cần được nhìn nhận theo hướng rộng hơn: vừa tạo thêm động lực mua sắm, vừa củng cố khả năng chi trả. Khi người dân cảm thấy thu nhập ổn định, chi phí sinh hoạt được kiểm soát và hàng hóa có mức giá phù hợp, nhu cầu mua sắm sẽ không còn bị trì hoãn. Đây là yếu tố quyết định để sức mua quý 4 không chỉ tăng về doanh thu, mà thực sự trở thành động lực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.