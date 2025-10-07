KienlongBank ưu đãi kỷ niệm 30 năm thành lập với tổng giá trị kho quà tặng đến 8 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Ba, 07/10/2025
P.V
07/10/2025, 10:30
Năm 2025 là cột mốc vàng son khi KienlongBank kỷ niệm 30 năm thành lập (27/10/1995 - 27/10/2025), đánh dấu ba thập kỷ đồng hành cùng hàng triệu khách hàng trên khắp Việt Nam.
Nhân dịp đặc biệt này, KienlongBank ra mắt chương trình “Vui thả ga, rinh quà cực đã” - một chiến dịch MEGA SALE ưu đãi lớn nhất năm 2025, ghi dấu một hành trình tri ân đầy cảm xúc với khách hàng.
Theo đó, từ ngày 25/6 đến hết ngày 31/10/2025, tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch tại quầy và online đều có cơ hội nhận hàng ngàn quà tặng giá trị và tham gia chương trình quay số lớn nhất trong năm của KienlongBank, tổng giá trị kho quà tặng đến 8 tỷ đồng.
Chương trình khuyến mãi “Vui thả ga, rinh quà cực đã” mang đến cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy không chỉ hưởng lãi suất cạnh tranh mà rất nhiều quà giá trị thiết thực, tiện dụng và cao cấp. Khách hàng gửi tiền online trên ứng dụng KienlongBank Plus hoặc Internet Banking cũng sẽ nhận được các voucher mua hàng giá trị, sử dụng linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng.
Đặc biệt, cũng trong thời gian khuyến mại của chương trình, các khách hàng mở mới/ sử dụng tài khoản thanh toán và thực hiện giao dịch trên ứng dụng này còn nhận ngay 50.000 đồng vào tài khoản.
Một điểm ấn tượng trong chương trình khuyến mại đặc biệt lần này của KienlongBank là các combo ưu đãi khi khách hàng sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm như: Combo gửi chill (dành cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm và đăng ký thêm Tài khoản số đẹp hoặc Myshop); Combo sinh lời (áp dụng cho khách hàng mua trái phiếu của KienlongBank và sử dụng thêm Tài khoản số đẹp hoặc Myshop); Combo vay mượt (khách hàng tham gia vay vốn tại KienlongBank và đăng ký thêm Tài khoản số đẹp hoặc Myshop). Với các combo này khách hàng sẽ được nhận thêm nhiều phần quà hữu ích, giá trị và nhận mã tham gia quay số cuối chương trình.
Tâm điểm của chiến dịch chính là chương trình quay số cuối kỳ, nơi mọi nỗ lực tích lũy của khách hàng đều có thể được đền đáp xứng đáng. Mỗi giao dịch sử dụng sản phẩm tiền gửi, trái phiếu, thanh toán thẻ, mua/ bán ngoại tệ, dịch vụ MyShop… đều mang lại cho khách hàng mã số dự thưởng để có cơ hội trúng những giải thưởng "khủng":
3 Giải Đặc biệt: Mỗi giải 1 xe ô tô Vinfast VF3
10 Giải Nhất: Mỗi giải 1 xe máy điện Honda ICon E
30 Giải Nhì: Mỗi giải 1 máy lọc nước nóng lạnh RO Kangaroo 10 lõi KG10A15
60 Giải Ba: Mỗi giải 1 Xe đạp thể thao thống nhất SPD
300 Giải May Mắn: Mỗi giải 01 Nồi cơm điện cao cấp Toshiba 1.8 lít RC-18DR5UVN(W).
Thể lệ chương trình quay số tại: https://kienlongbank.com/Data/Sites/1/media/khuyenmai/2025/kienlongbank-megasale-dieu-khoan-dieu-kien-chung.pdf
“30 năm vui thả ga, rinh quà cực đã” không chỉ là một chuỗi ưu đãi, mà còn là minh chứng cho cam kết của KienlongBank trong việc đặt khách hàng làm trung tâm. Với tầm nhìn trở thành ngân hàng số hàng đầu, KienlongBank không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm và dịch vụ thông minh, giúp bạn quản lý tài chính dễ dàng và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Nhân dịp sinh nhật 30 năm, KienlongBank xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng triệu khách hàng đã tin tưởng và đồng hành.
* Để biết thêm chi tiết về chương trình, khách hàng liên hệ đến hotline 24/7: 1900 6929 hoặc đến các điểm giao dịch của KienlongBank để được tư vấn.
