Thứ Hai, 08/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nguyên nhân giá khí đốt ở châu Âu giảm mạnh đúng lúc mùa đông bắt đầu

Bình Minh

08/12/2025, 14:14

Giá khí đốt ở châu Âu đang trên đà giảm nhanh, dù mùa đông đã bắt đầu và mức dự trữ khí đốt của khu vực thấp hơn so với trung bình hàng năm...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo trang Euronews, trong những tuần gần đây, giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu giảm liên tục, khiến chênh lệch giá khí đốt giữa châu Âu và Mỹ thu hẹp mạnh.

Trên sàn giao dịch khí đốt ảo Dutch Title Transfer Facility (TTF) của Hà Lan, giá khí đốt đã giảm xuống dưới mức 28 euro/MWh vào tuần vừa rồi, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2024. Giá khí đốt trên sàn TTF là giá tham chiếu của toàn bộ thị trường khí đốt châu Âu.

Điều đáng nói là giá khí đốt ở châu Âu giảm giữa lúc mùa đông năm nay ở châu Âu đến sớm hơn và lạnh hơn bình thường, chưa kể dự trữ khí đốt của các nước trong khu vực đang ở mức thấp. Tại thời điểm ngày 30/11, dự trữ khí đốt của châu Âu chỉ đạt 75% công suất, thấp hơn khoảng 10% so với mức trung bình của 5 năm qua. Đặc biệt, tại Đức, thị trường khí đốt lớn nhất châu Âu, mức dự trữ chỉ đạt 67%, thấp hơn hơn 20% so với bình quân hàng năm.

Euronews cho biết nguyên nhân chính khiến giá khí đốt của châu Âu giảm không nằm ở châu Âu mà bắt nguồn từ bên kia Đại Tây Dương. Mỹ đã tăng cường xuất khẩu LNG sang châu Âu, và nguồn cung từ Mỹ đã bù đắp cho sự suy giảm nguồn cung khí đốt từ Nga và tái định hình cân bằng năng lượng toàn cầu.

Theo dữ liệu từ công ty theo dõi vận tải biển Kpler, các chuyến hàng từ Mỹ chiếm khoảng 56% lượng nhập khẩu LNG của châu Âu trong năm nay. Với nhu cầu từ châu Á tương đối yếu và khả năng xuất khẩu mạnh mẽ của Mỹ, châu Âu đã trở thành điểm đến chính cho LNG xuất khẩu của Mỹ.

Dòng chảy liên tục này đã tạo áp lực giảm giá lên giá khí đốt ở châu Âu, thu hẹp khoảng cách giá giữa khí đốt tự nhiên của châu Âu và Mỹ. Lịch sử cho thấy, khí đốt của Mỹ - theo định giá tại cơ sở Henry Hub - thường thấp hơn so với giá khí đốt TTF do sản lượng khí đốt dồi dào ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể vào năm 2025, giảm từ khoảng 12 USD/1 triệu đơn vị nhiệt Anh (MMBtu) vào đầu năm xuống chỉ còn 4,8 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2021.

Hiện tại, giá khí đốt TTF giao dịch ở mức dưới 10 USD/MMBtu, chỉ gấp đôi giá khí đốt Henry Hub, trung bình 5,045 USD/MMBtu trong tuần này. Trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, giá TTF đã tăng vọt lên 350 euro/MWh (tương đương khoảng 100 USD/MMBtu), trong khi giá khí đốt ở Henry Hub chỉ gần 10 USD/MMbtu, tạo ra khoảng cách kỷ lục gần 90 USD/MMBtu.

Sự thu hẹp khoảng cách giá khí đốt giữa châu Âu và Mỹ phản ánh một sự tái định hình rộng lớn hơn trong dòng chảy năng lượng toàn cầu. LNG của Mỹ đã trở thành nguồn cung cấp an toàn cho châu Âu, xoa dịu nỗi lo thiếu hụt và mang lại cảm giác bình thường trở lại cho thị trường. Càng nhiều LNG mà Mỹ có thể xuất khẩu, áp lực giá khí đốt ở châu Âu càng có thể giảm bớt.

Giá khí đốt tự nhiên trên sàn TTF ở Hà Lan trong 5 năm qua. Đơn vị: euro/MWh - Nguồn: Trading Economics.
Giá khí đốt tự nhiên trên sàn TTF ở Hà Lan trong 5 năm qua. Đơn vị: euro/MWh - Nguồn: Trading Economics.

Nhìn về tương lai, các nhà phân tích tại ngân hàng Goldman Sachs dự đoán xu hướng tái cân bằng này sẽ tiếp tục trong những năm tới.

Bà Samantha Dart, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Goldman Sachs, kỳ vọng nguồn cung khí đốt toàn cầu tăng - đặc biệt từ Mỹ - sẽ nâng cao mức dự trữ của châu Âu và dần đẩy giá khí đốt trên sàn TTF xuống thấp hơn. Bà Dart dự báo giá khí đốt trên sàn TTF giảm về mức 29 euro/MWh vào năm 2026 và 20 euro/MWh vào năm 2027.

Đến năm 2028-2029, tình trạng dư thừa dự trữ khí đốt ở khu vực Tây Bắc châu Âu có thể đẩy giá khí đốt trên sàn TTF xuống thấp tới 12 euro/MWh, đóng cửa cơ hội xuất khẩu LNG của Mỹ và buộc phải hủy bỏ các chuyến hàng từ Mỹ. Một kịch bản như vậy sẽ làm giảm giá khí đốt ở Mỹ, với giá khí đốt ở Henry Hub có thể giảm xuống còn 2,7 USD/MMBtu.

Tuy nhiên, Goldman Sachs nhận thấy tiềm năng cho sự thắt chặt nguồn cung LNG mới sau năm 2030, mà nguyên nhân chính nằm ở chính sách phi carbon hóa của Trung Quốc và làn sóng đầu tư cơ sở hạ tầng gia tăng ở châu Á. Sự thay đổi đó có thể khôi phục chênh lệch giá khí đốt giữa hai bờ Đại Tây Dương, nâng giá khí đốt ở Henry Hub lên trên 4 USD và giá khí đốt ở TTF lên trên 30 euro/MWh từ năm 2033.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - châu Âu bấp bênh

19:04, 25/11/2025

Thỏa thuận thương mại Mỹ - châu Âu bấp bênh

Nga cảnh báo châu Âu về ý định sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

13:51, 05/12/2025

Nga cảnh báo châu Âu về ý định sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu chuẩn bị "siết" giám sát đầu tư để hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc

18:57, 24/11/2025

Châu Âu chuẩn bị

Từ khóa:

châu Âu khí đốt LNG Mỹ Nga thế giới

Đọc thêm

Phí bảo hiểm vận tải biển tăng mạnh vì các cuộc tấn công của Ukraine trên Biển Đen

Phí bảo hiểm vận tải biển tăng mạnh vì các cuộc tấn công của Ukraine trên Biển Đen

Phí bảo hiểm vận tải biển trên Biển Đen đang tăng mạnh, một phần do các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các tàu và cảng trong khu vực...

5 lý do nhà đầu tư lạc quan về triển vọng chứng khoán Mỹ

5 lý do nhà đầu tư lạc quan về triển vọng chứng khoán Mỹ

Tâm lý lạc quan trên Phố Wall đang gia tăng nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ, từ định giá cổ phiếu đến triển vọng kinh tế tích cực...

Cuộc khủng hoảng của Airbus

Cuộc khủng hoảng của Airbus

Hơn một tuần qua, hai sự cố liên tiếp của nhà sản xuất máy bay Airbus cho thấy ngay cả dòng A320 - mẫu máy bay bán chạy nhất thế giới - cũng không miễn nhiễm trước các rủi ro và cú sốc...

Nhiều công ty khốn đốn vì mua bitcoin

Nhiều công ty khốn đốn vì mua bitcoin

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ gần đây chứng kiến giá cổ phiếu của nhiều công ty giảm mạnh do chiến lược đầu tư vào bitcoin và các loại tiền điện tử khác...

Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng “cung cấp nhiên liệu không gián đoạn” cho Ấn Độ

Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng “cung cấp nhiên liệu không gián đoạn” cho Ấn Độ

Trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Ấn Độ vừa diễn ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng cung cấp nhiên liệu không có bất kỳ sự gián đoạn nào cho nước này...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tiêu điểm

2

Hải Phòng đã tổ chức hơn 100 phiên giao dịch, gần 40.000 người có việc làm

Dân sinh

3

Lộ trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế với cán bộ, công chức Hà Nội

Dân sinh

4

TP.HCM kích hoạt mùa lễ hội, bứt phá du lịch cuối năm

Du lịch

5

Blog chứng khoán: Tiếp tục màn “tra tấn tâm lý”

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy