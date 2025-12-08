Nguyên nhân giá khí đốt ở châu Âu giảm mạnh đúng lúc mùa đông bắt đầu

Giá khí đốt ở châu Âu đang trên đà giảm nhanh, dù mùa đông đã bắt đầu và mức dự trữ khí đốt của khu vực thấp hơn so với trung bình hàng năm...

Theo trang Euronews, trong những tuần gần đây, giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu giảm liên tục, khiến chênh lệch giá khí đốt giữa châu Âu và Mỹ thu hẹp mạnh.

Trên sàn giao dịch khí đốt ảo Dutch Title Transfer Facility (TTF) của Hà Lan, giá khí đốt đã giảm xuống dưới mức 28 euro/MWh vào tuần vừa rồi, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2024. Giá khí đốt trên sàn TTF là giá tham chiếu của toàn bộ thị trường khí đốt châu Âu.

Điều đáng nói là giá khí đốt ở châu Âu giảm giữa lúc mùa đông năm nay ở châu Âu đến sớm hơn và lạnh hơn bình thường, chưa kể dự trữ khí đốt của các nước trong khu vực đang ở mức thấp. Tại thời điểm ngày 30/11, dự trữ khí đốt của châu Âu chỉ đạt 75% công suất, thấp hơn khoảng 10% so với mức trung bình của 5 năm qua. Đặc biệt, tại Đức, thị trường khí đốt lớn nhất châu Âu, mức dự trữ chỉ đạt 67%, thấp hơn hơn 20% so với bình quân hàng năm.

Euronews cho biết nguyên nhân chính khiến giá khí đốt của châu Âu giảm không nằm ở châu Âu mà bắt nguồn từ bên kia Đại Tây Dương. Mỹ đã tăng cường xuất khẩu LNG sang châu Âu, và nguồn cung từ Mỹ đã bù đắp cho sự suy giảm nguồn cung khí đốt từ Nga và tái định hình cân bằng năng lượng toàn cầu.

Theo dữ liệu từ công ty theo dõi vận tải biển Kpler, các chuyến hàng từ Mỹ chiếm khoảng 56% lượng nhập khẩu LNG của châu Âu trong năm nay. Với nhu cầu từ châu Á tương đối yếu và khả năng xuất khẩu mạnh mẽ của Mỹ, châu Âu đã trở thành điểm đến chính cho LNG xuất khẩu của Mỹ.

Dòng chảy liên tục này đã tạo áp lực giảm giá lên giá khí đốt ở châu Âu, thu hẹp khoảng cách giá giữa khí đốt tự nhiên của châu Âu và Mỹ. Lịch sử cho thấy, khí đốt của Mỹ - theo định giá tại cơ sở Henry Hub - thường thấp hơn so với giá khí đốt TTF do sản lượng khí đốt dồi dào ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể vào năm 2025, giảm từ khoảng 12 USD/1 triệu đơn vị nhiệt Anh (MMBtu) vào đầu năm xuống chỉ còn 4,8 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2021.

Hiện tại, giá khí đốt TTF giao dịch ở mức dưới 10 USD/MMBtu, chỉ gấp đôi giá khí đốt Henry Hub, trung bình 5,045 USD/MMBtu trong tuần này. Trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, giá TTF đã tăng vọt lên 350 euro/MWh (tương đương khoảng 100 USD/MMBtu), trong khi giá khí đốt ở Henry Hub chỉ gần 10 USD/MMbtu, tạo ra khoảng cách kỷ lục gần 90 USD/MMBtu.

Sự thu hẹp khoảng cách giá khí đốt giữa châu Âu và Mỹ phản ánh một sự tái định hình rộng lớn hơn trong dòng chảy năng lượng toàn cầu. LNG của Mỹ đã trở thành nguồn cung cấp an toàn cho châu Âu, xoa dịu nỗi lo thiếu hụt và mang lại cảm giác bình thường trở lại cho thị trường. Càng nhiều LNG mà Mỹ có thể xuất khẩu, áp lực giá khí đốt ở châu Âu càng có thể giảm bớt.

Giá khí đốt tự nhiên trên sàn TTF ở Hà Lan trong 5 năm qua. Đơn vị: euro/MWh - Nguồn: Trading Economics.

Nhìn về tương lai, các nhà phân tích tại ngân hàng Goldman Sachs dự đoán xu hướng tái cân bằng này sẽ tiếp tục trong những năm tới.

Bà Samantha Dart, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Goldman Sachs, kỳ vọng nguồn cung khí đốt toàn cầu tăng - đặc biệt từ Mỹ - sẽ nâng cao mức dự trữ của châu Âu và dần đẩy giá khí đốt trên sàn TTF xuống thấp hơn. Bà Dart dự báo giá khí đốt trên sàn TTF giảm về mức 29 euro/MWh vào năm 2026 và 20 euro/MWh vào năm 2027.

Đến năm 2028-2029, tình trạng dư thừa dự trữ khí đốt ở khu vực Tây Bắc châu Âu có thể đẩy giá khí đốt trên sàn TTF xuống thấp tới 12 euro/MWh, đóng cửa cơ hội xuất khẩu LNG của Mỹ và buộc phải hủy bỏ các chuyến hàng từ Mỹ. Một kịch bản như vậy sẽ làm giảm giá khí đốt ở Mỹ, với giá khí đốt ở Henry Hub có thể giảm xuống còn 2,7 USD/MMBtu.

Tuy nhiên, Goldman Sachs nhận thấy tiềm năng cho sự thắt chặt nguồn cung LNG mới sau năm 2030, mà nguyên nhân chính nằm ở chính sách phi carbon hóa của Trung Quốc và làn sóng đầu tư cơ sở hạ tầng gia tăng ở châu Á. Sự thay đổi đó có thể khôi phục chênh lệch giá khí đốt giữa hai bờ Đại Tây Dương, nâng giá khí đốt ở Henry Hub lên trên 4 USD và giá khí đốt ở TTF lên trên 30 euro/MWh từ năm 2033.