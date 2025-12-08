Việt Nam vươn lên trong danh sách điểm đến chiến lược của doanh nghiệp Trung Quốc tại Đông Nam Á

Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn “vàng” khi trở thành tâm điểm dòng vốn FDI châu Á. Đây chính là thời cơ để các khu công nghiệp sở hữu hạ tầng hiện đại và dịch vụ toàn diện bứt tốc đón dòng vốn chất lượng cao.

ĐÔNG NAM Á CÓ GÌ HẤP DẪN NHÀ ĐẦU TƯ TRUNG QUỐC?

Trong vòng 5 năm trở lại đây, Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Indonesia, Malaysia nổi lên như điểm đến đầu tư hàng đầu của doanh nghiệp Trung Quốc. Khu vực này với nhiều lợi thế, trong đó nổi bật là thuế quan hấp dẫn, chính trị ổn định đang tạo lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ.

Báo cáo do Bộ Thương mại, Cục Thống kê quốc gia và Cục Quản lý Ngoại hối quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy năm 2024, gần 80% đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc chảy vào châu Á, tăng 8,5% so với năm trước, trong đó đầu tư vào ASEAN đạt 34,36 tỷ USD, tăng 36,8%.

Các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam đang sở hữu loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA, CPTPP, RCEP). Điều này tạo lợi thế thuế quan vượt trội cho doanh nghiệp Trung Quốc khi sản phẩm được gắn nhãn Made in Vietnam, Made in ASEAN.

Nhiều quốc gia trong khu vực cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho FDI, đặc biệt là ngành sản xuất công nghệ, điện tử, cơ khí chính xác. Chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ thủ tục đầu tư giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai nhà máy.

Cùng với đó, năng lực cung ứng nguyên vật liệu ngày càng hoàn thiện và hệ thống logistics kết nối quốc tế giúp doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng biên lợi nhuận, phân tán rủi ro và tiến gần hơn tới khách hàng toàn cầu.

Hàng loạt lợi thế đó là lý do các doanh nghiệp Trung Quốc có ý định mở rộng nhà máy tại ASEAN.

Tổng giám đốc ROX iPark chia sẻ tại Hội thảo đầu tư Đông Nam Á 2025.

Tại Hội thảo đầu tư Đông Nam Á 2025 do Khu Phát triển Kinh tế Yuhang phối hợp cùng Hiệp hội Xuất hải Đông Nam Á tổ chức, diễn ra tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) ngày 26/11 vừa qua, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Tổng giám đốc ROX iPark đã chia sẻ những kinh nghiệm đồng hành cùng nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam trong gần 30 năm qua.

Trong đó, ROX iPark tham gia cùng nhà đầu tư toàn bộ hành trình từ khảo sát thị trường, tư vấn địa điểm, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng (điện mặt trời áp mái), đến các dịch vụ vận hành, nhân sự, tài chính để doanh nghiệp nhanh chóng ổn định hoạt động tại Việt Nam. Đây cũng là lợi thế khác biệt của ROX iPark mà không nhà phát triển BĐS công nghiệp nào tại Việt Nam có được.

ROX IPARK CHỦ ĐỘNG ĐÓN DÒNG VỐN FDI TỪ TRUNG QUỐC

ROX iPark (thành viên tập đoàn ROX Group) ra đời năm 1996 với tầm nhìn trở thành nhà phát triển KCN hàng đầu, mang tới cho nhà đầu tư một môi trường sản xuất – kinh doanh hiện đại, bền vững và kết nối toàn diện.

Trong làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ đó, ROX iPark hướng đến mô hình trở thành nhà phát triển bất động sản công nghiệp với hạ tầng hiện đại, dịch vụ vận hành chuyên nghiệp và tiêu chuẩn xanh theo định hướng quốc tế. Điều này giúp doanh nghiệp Trung Quốc đưa nhà máy vào vận hành nhanh, rút ngắn chu kỳ đầu tư.

Đại diện ROX iPark giới thiệu những tiềm năng và cơ hội đầu tư đến các doanh nghiệp Hàng Châu.

Với 14 khu công nghiệp đang chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp thông minh, ROX iPark sẵn sàng hỗ trợ đối tác xây dựng nhà máy nhanh, vận hành ổn định, tối ưu chi phí và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về ESG. Trong đó, khu công nghiệp Gia Lộc (198ha) tại Hải Phòng đang là điểm sáng chiến lược, nằm ngay trên trục phát triển kinh tế trọng điểm phía Bắc, kết nối nhanh đến Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - sân bay - cảng biển quốc tế. Mục tiêu khu công nghiệp Gia Lộc là thu hút các ngành cơ khí chế tạo, lắp ráp điện tử, y tế, logistics là những ngành thế mạnh và có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc.

Mới đây, ROX iPark hợp tác chiến lược cùng Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), mang đến gói giải pháp tài chính ưu việt cho nhà đầu tư. Qua đó, nhà đầu tư có thể tiếp cận nguồn vốn ngay từ khi ký hợp đồng thuê đất, thay vì phải mất nhiều thời gian xoay xở thủ tục vay vốn riêng lẻ.

Nhà đầu tư có thể vay đến 85% giá trị hợp đồng thuê đất, thời hạn vay lên tới 10 năm, ân hạn gốc tối đa 36 tháng giúp doanh nghiệp giảm áp lực vốn trong giai đoạn đầu tư ban đầu.

Với các doanh nghiệp cần vốn lưu động phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, MSB hỗ trợ các gói vay với ưu đãi lãi suất xuất nhập khẩu chỉ từ 4%/năm (đối với USD) và 4.5%/năm (đối với VNĐ), miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế online và chiều về, chuyển tiền Internet banking cùng nhiều ưu đãi khác.

ROX iPark ký kết hợp tác với MSB mang đến gói giải pháp tài chính ưu việt cho nhà đầu tư.

Làn sóng doanh nghiệp Trung Quốc dịch chuyển sang Đông Nam Á sẽ còn tiếp tục trong 5 - 10 năm tới. Doanh nghiệp nào có quỹ đất sạch, hạ tầng tốt, dịch vụ vận hành chuyên nghiệp và khả năng hỗ trợ thủ tục nhanh sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn nhất. ROX iPark đang hội tụ đầy đủ những yếu tố đó cùng với tầm nhìn dài hạn xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thông minh, bền vững, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.