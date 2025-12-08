Việt Nam xuất sắc giành 14 giải tại Chung kết Enjoy AI 2025 tại Trung Quốc

Với 14 giải thưởng đạt được tại Chung kết Enjoy AI 2025, tăng mạnh so với 9 giải của mùa trước, đội tuyển Việt Nam cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và tiềm năng ngày càng lớn của học sinh Việt Nam trên đấu trường công nghệ quốc tế…

Từ ngày 5 đến 7/12, đoàn Việt Nam đã tham dự Vòng Chung kết Quốc tế cuộc thi Enjoy AI 2025 - một trong những cuộc thi Robotics và Trí tuệ Nhân tạo (AI) danh giá và quy mô lớn nhất thế giới. Sự kiện năm nay quy tụ các đội tuyển của 61 quốc gia, với hơn 65.000 thí sinh tham gia ở các bảng.

Enjoy AI là một trong những sân chơi công nghệ quốc tế lớn nhất hành tinh về Robotics và Trí tuệ Nhân tạo (AI), dành cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 3 đến 22 tuổi. Cuộc thi được tổ chức thường niên bởi Liên đoàn Trí tuệ nhân tạo Thanh niên Toàn cầu (Federation of Global Youth Artificial Intelligence) - một tổ chức phi lợi nhuận uy tín có trụ sở tại Hoa Kỳ. Với mục tiêu thúc đẩy giáo dục STEM và khuyến khích những người trẻ tham gia vào các thử thách sáng tạo về robot và lập trình, như một nền tảng để phát triển kỹ năng và là khởi đầu tuyệt vời vào thế giới công nghệ và AI.

Mỗi năm, Enjoy AI quy tụ hơn 1.000.000 thí sinh tham gia từ khắp các quốc gia trên thế giới, trong đó có những cường quốc công nghệ lớn như Mỹ, Nhật, Hàn… Điều này cho thấy quy mô vượt trội, độ uy tín và tầm ảnh hưởng của Enjoy AI trong cộng đồng công nghệ toàn cầu.

Danh sách các hạng mục đạt giải thưởng Enjoy AI 2025.

Tại Việt Nam, Enjoy AI đã trở thành một sự kiện nổi bật trong giáo dục công nghệ hàng năm, thu hút hàng ngàn học sinh từ nhiều tỉnh thành tham gia. Cuộc thi được OneSpace Education - đơn vị đại diện của Enjoy AI tại Việt Nam tổ chức đồng loạt tại ba miền Bắc - Trung - Nam, với quy trình đánh giá chặt chẽ, nghiêm túc và công bằng để tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tranh tài quốc tế.

Dù phải cạnh tranh với hàng nghìn thí sinh đến từ 61 quốc gia và hơn 65.000 thí sinh tham dự từ khắp các châu lục, đại diện Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần quyết tâm và đã xuất sắc giành nhiều thứ hạng cao tại các bảng đấu. Tổng cộng, đội tuyển Việt Nam đạt 14 giải thưởng, tăng mạnh so với 9 giải của mùa trước, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và tiềm năng ngày càng lớn của học sinh Việt Nam trên đấu trường công nghệ quốc tế.

Tham dự tại sự kiện, bà Tân Anh, Phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), cho biết: “Với vai trò là đơn vị bảo trợ cho Cuộc thi Enjoy AI tại Việt Nam, NIC đánh giá cao quy mô, chất lượng và sự chuyên nghiệp của Cuộc thi. Đặc biệt, tôi rất vui và tự hào tại khoảnh khắc Ban Tổ chức xướng tên các đội thi của Việt Nam đạt nhiều giải cao tại cuộc thi Enjoy AI toàn cầu. Các học sinh Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt các bạn quốc tế về sự quyết tâm, chuyên nghiệp và thân thiện”.

Bà Ngô Thị Thùy Dung, CEO của OneSpace, đơn vị đại diện tổ chức chính thức của Enjoy AI quốc tế tại Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ Việt Nam đều có tiềm năng trở thành công dân toàn cầu. Enjoy AI là nơi các em được thử sức, được tỏa sáng và được nhìn thấy tương lai của chính mình. Chúng tôi tự hào vì các em đã mang hình ảnh Việt Nam đầy bản lĩnh và năng lượng đến với bạn bè quốc tế”.

Enjoy AI 2025 khép lại với nhiều dấu ấn rực rỡ, không chỉ ở những thành tích mà các đội đã đạt được, mà còn ở tinh thần học hỏi, đoàn kết và khát vọng chinh phục tri thức của thế hệ trẻ Việt Nam. Hành trình năm nay là minh chứng rõ ràng rằng khi học sinh được trao cơ hội và môi trường đúng đắn, các em hoàn toàn có thể tự tin vươn ra đấu trường quốc tế.