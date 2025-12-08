Việt Nam xuất sắc giành 14 giải tại Chung kết Enjoy AI 2025 tại Trung Quốc

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Khánh Vy
08/12/2025, 14:15
Với 14 giải thưởng đạt được tại Chung kết Enjoy AI 2025, tăng mạnh so với 9 giải của mùa trước, đội tuyển Việt Nam cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và tiềm năng ngày càng lớn của học sinh Việt Nam trên đấu trường công nghệ quốc tế…
Từ ngày 5 đến 7/12, đoàn Việt Nam đã tham dự Vòng Chung kết Quốc tế cuộc thi Enjoy AI 2025 - một trong những cuộc thi Robotics và Trí tuệ Nhân tạo (AI) danh giá và quy mô lớn nhất thế giới. Sự kiện năm nay quy tụ các đội tuyển của 61 quốc gia, với hơn 65.000 thí sinh tham gia ở các bảng.
Enjoy AI là một trong những sân chơi công nghệ quốc tế lớn nhất hành tinh về Robotics và Trí tuệ Nhân tạo (AI), dành cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 3 đến 22 tuổi. Cuộc thi được tổ chức thường niên bởi Liên đoàn Trí tuệ nhân tạo Thanh niên Toàn cầu (Federation of Global Youth Artificial Intelligence) - một tổ chức phi lợi nhuận uy tín có trụ sở tại Hoa Kỳ. Với mục tiêu thúc đẩy giáo dục STEM và khuyến khích những người trẻ tham gia vào các thử thách sáng tạo về robot và lập trình, như một nền tảng để phát triển kỹ năng và là khởi đầu tuyệt vời vào thế giới công nghệ và AI.
Mỗi năm, Enjoy AI quy tụ hơn 1.000.000 thí sinh tham gia từ khắp các quốc gia trên thế giới, trong đó có những cường quốc công nghệ lớn như Mỹ, Nhật, Hàn… Điều này cho thấy quy mô vượt trội, độ uy tín và tầm ảnh hưởng của Enjoy AI trong cộng đồng công nghệ toàn cầu.
Tại Việt Nam, Enjoy AI đã trở thành một sự kiện nổi bật trong giáo dục công nghệ hàng năm, thu hút hàng ngàn học sinh từ nhiều tỉnh thành tham gia. Cuộc thi được OneSpace Education - đơn vị đại diện của Enjoy AI tại Việt Nam tổ chức đồng loạt tại ba miền Bắc - Trung - Nam, với quy trình đánh giá chặt chẽ, nghiêm túc và công bằng để tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tranh tài quốc tế.
Dù phải cạnh tranh với hàng nghìn thí sinh đến từ 61 quốc gia và hơn 65.000 thí sinh tham dự từ khắp các châu lục, đại diện Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần quyết tâm và đã xuất sắc giành nhiều thứ hạng cao tại các bảng đấu. Tổng cộng, đội tuyển Việt Nam đạt 14 giải thưởng, tăng mạnh so với 9 giải của mùa trước, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và tiềm năng ngày càng lớn của học sinh Việt Nam trên đấu trường công nghệ quốc tế.
Tham dự tại sự kiện, bà Tân Anh, Phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), cho biết: “Với vai trò là đơn vị bảo trợ cho Cuộc thi Enjoy AI tại Việt Nam, NIC đánh giá cao quy mô, chất lượng và sự chuyên nghiệp của Cuộc thi. Đặc biệt, tôi rất vui và tự hào tại khoảnh khắc Ban Tổ chức xướng tên các đội thi của Việt Nam đạt nhiều giải cao tại cuộc thi Enjoy AI toàn cầu. Các học sinh Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt các bạn quốc tế về sự quyết tâm, chuyên nghiệp và thân thiện”.
Bà Ngô Thị Thùy Dung, CEO của OneSpace, đơn vị đại diện tổ chức chính thức của Enjoy AI quốc tế tại Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ Việt Nam đều có tiềm năng trở thành công dân toàn cầu. Enjoy AI là nơi các em được thử sức, được tỏa sáng và được nhìn thấy tương lai của chính mình. Chúng tôi tự hào vì các em đã mang hình ảnh Việt Nam đầy bản lĩnh và năng lượng đến với bạn bè quốc tế”.
Enjoy AI 2025 khép lại với nhiều dấu ấn rực rỡ, không chỉ ở những thành tích mà các đội đã đạt được, mà còn ở tinh thần học hỏi, đoàn kết và khát vọng chinh phục tri thức của thế hệ trẻ Việt Nam. Hành trình năm nay là minh chứng rõ ràng rằng khi học sinh được trao cơ hội và môi trường đúng đắn, các em hoàn toàn có thể tự tin vươn ra đấu trường quốc tế.
08:37, 06/12/2025
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT...
Thu hút đầu tư nước ngoài trong 11 tháng năm 2025 tiếp tục ghi nhận những con số tích cực với số vốn đăng ký đạt gần 33,7 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 23,6 tỷ USD – mức cao nhất trong vòng 5 năm qua...
Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (dự án thành phần thuộc công trình tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương), dài 66 km, tổng mức đầu tư khoảng gần 14.500 tỷ đồng đã chọn được nhà đầu tư là Tập đoàn Sơn Hải…
Những chiếc xe mang nhãn mác “car-sharing” dự kiến sẽ xuất hiện trên đường phố TP. Hồ Chí Minh trong vài tháng tới, trước khi mở rộng sang các đô thị khác của Việt Nam...
Với việc ký kết hợp tác mới, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) sẽ đẩy mạnh trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế cũng như tạo cơ hội đầu tư của doanh nghiệp tỉnh Gyeongsangbuk tại Bắc Ninh trong thời gian tới ...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: