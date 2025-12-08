Chênh lệch giữa tỷ giá tự do và chính thức co hẹp nhanh chóng

Kết thúc phiên sáng 8/12, tỷ giá USD trên thị trường tự do phục hồi nhẹ sau nhịp giảm sâu tuần trước. Mỗi USD chiều mua tăng 30 đồng, lên mức 27.230 VND; chiều bán tăng 40 đồng với 27.300 VND. Đáng chú ý, chênh lệch giữa tỷ giá tự do và tỷ giá chính thức thu hẹp rõ rệt, từ mức 1.522 đồng hồi giữa tháng 11 xuống còn khoảng 890 đồng/USD hiện nay…

Ngày 8/12, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.152 VND/USD, tăng 1 đồng so với cuối tuần trước (5/12). Tỷ giá trần và sàn được thiết lập lần lượt ở mức 26.409 và 23.894 VND/USD. Tỷ giá mua vào và bán ra của Cục Quản lý ngoại hối ở mức 23.945 và 26.359 VND/USD.

Song song, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá mua vào, bán ra và chuyển khoản cũng đồng loạt tăng nhẹ 1 đồng, lần lượt đạt 26.139 VND, 26.409 VND và 26.169 VND/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá tăng nhẹ 0,01% so với phiên cuối tuần trước, giao dịch ổn định tại 26.366 VND/USD. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng 3,46%.

Tuần này (8–12/12) thị trường tài chính toàn cầu sẽ đón nhận hàng loạt quyết định lãi suất quan trọng từ các ngân hàng trung ương lớn: Ngân hàng Dự trữ Úc (thứ Ba), Ngân hàng Trung ương Canada (thứ Tư), Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (thứ Năm), và đặc biệt là cuộc họp tháng 12 của Fed diễn ra vào rạng sáng thứ Năm.

Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do phục hồi nhẹ trong sáng 8/12 sau khi điều chỉnh mạnh vào tuần trước. Kết phiên ngày 5/12, tỷ giá tự do giảm mạnh 450 đồng ở chiều mua vào và 470 đồng ở chiều bán ra so với cuối tháng 11, giao dịch tại mức 27.200 VND/USD và 27.260 VND/USD. Tuy nhiên, bước sang sáng nay (8/12), tỷ giá mua vào tăng 30 đồng lên 27.230 VND/USD và giá bán ra tăng 40 đồng lên 27.300 VND/USD.

Trong bối cảnh chờ đợi các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giới phân tích dự báo tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục dao động trong vùng 26.320 – 26.380 trong tuần này.

Chênh lệch giữa tỷ giá tự do và chính thức đang thu hẹp (Nguồn: WiGroup)

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index giảm 0,1% trong phiên thứ Sáu, khi nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed dự kiến diễn ra vào ngày 10/12. Các số liệu kinh tế gần đây như chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và chỉ số tâm lý người tiêu dùng đều phù hợp với kỳ vọng, qua đó củng cố khả năng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách.

Trong nước, thanh khoản VND tiếp tục chịu áp lực khi lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn từ 1 đến 5/12: lãi suất qua đêm đạt 7,4%/năm, tăng 2,02 điểm cơ bản; 1 tuần và 2 tuần cùng đạt 7,5%/năm, lần lượt tăng 1,5 và 1,4 điểm; kỳ hạn 1 tháng tăng 1 điểm, lên mức 7,15%/năm.

Theo công cụ dự báo CME Fed Watch, xác suất Fed cắt giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp ngày 10/12 hiện ở mức 90%. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần điều chỉnh thứ ba liên tiếp, nối tiếp hai kỳ họp tháng 9 và 10.

Chuyên gia quốc tế nhận định Fed có thể tiếp tục hạ lãi suất thêm hai lần nữa trong năm 2026, bắt đầu từ tháng 3. Tuy nhiên, nội bộ Fed đang chia rẽ rõ rệt: một số thành viên lo ngại rủi ro lạm phát kéo dài, nhất là khi giá cả tăng do tác động từ thuế quan; trong khi đó, nhóm còn lại cho rằng vẫn còn dư địa để giảm lãi suất nhằm hỗ trợ thị trường lao động.

Trên thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu tổng cộng 133.000 tỷ đồng qua kênh cầm cố với kỳ hạn từ 7 đến 91 ngày. Đáng chú ý, lãi suất chào thầu được điều chỉnh tăng từ 4,0% lên 4,5% trong hai phiên cuối tuần. Tổng giá trị trúng thầu đạt 106.550,23 tỷ đồng, trong khi có 80.442,76 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu trong tuần qua, qua đó bơm ròng 26.107,47 tỷ đồng ra thị trường, nâng tổng lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên 356.672,73 tỷ đồng.

Trên thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu tổng cộng 133.000 tỷ đồng qua kênh cầm cố với kỳ hạn từ 7 đến 91 ngày. Đáng chú ý, lãi suất chào thầu được điều chỉnh tăng từ 4,0% lên 4,5% trong hai phiên cuối tuần. Tổng giá trị trúng thầu đạt 106.550,23 tỷ đồng, trong khi có 80.442,76 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu trong tuần qua, qua đó bơm ròng 26.107,47 tỷ đồng ra thị trường, nâng tổng lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên 356.672,73 tỷ đồng.