Thiên Di
08/12/2025, 14:14
Sau khi được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đánh giá đủ điều kiện đưa vào sử dụng, Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến sẽ chính thức phát điện thương mại trước ngày 20/12/2025, đánh dấu việc đưa tổ hợp điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam vào vận hành…
Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án điện, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power), nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến phát điện thương mại trước ngày 20/12. Trước đó, nhà máy điện Nhơn Trạch 3 phát điện thương mại vào ngày 20/11/2025.
Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là dự án đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) theo Quy hoạch điện 8, thuộc dự án quan trọng quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 27/02/2019. Dự án do PV Power làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD.
Dự án được xây dựng tại Khu công nghiệp Ông Kèo, thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Hai nhà máy có tổng công suất thiết kế 1.624 MW, dự kiến cung cấp 9 - 12 tỷ kWh điện mỗi năm. Mỗi nhà máy điện có công suất 812 MW, sử dụng tuabin khí chu trình hỗn hợp, được thiết kế sử dụng chung một số hạng mục như: Nhà điều khiển trung tâm, nhà khí nén, điều chế hydro, lò hơi phụ, nhà hành chính...
Ngày 3/12, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã họp đánh giá kết quả nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 thuộc dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.
Hội đồng đánh giá Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý trong đầu tư xây dựng như đánh giá tác động môi trường, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, giấy phép môi trường và các giấy phép khác có liên quan. Chất lượng tổng thể công trình cơ bản phù hợp với yêu cầu thiết kế. Công trình đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu chất lượng, đủ điều kiện để đưa vào vận hành phát điện thương mại.
Đại diện Chủ đầu tư dự án cho biết đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các hạng mục công trình thuộc dự án đã hoàn thành theo đúng thiết kế được phê duyệt. Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 đã hoàn tất công tác thử nghiệm chạy tin cậy 72 giờ với các thông số kỹ thuật vận hành nằm trong giới hạn cho phép.
Việc hoàn thành dự án theo tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, đóng góp nguồn thu ngân sách cho tỉnh, thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ quanh Cảng biển Phước An và các khu công nghiệp, bảo đảm an ninh năng lượng cho tỉnh và vùng Đông Nam Bộ, góp phần chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế xanh.
Trong bối cảnh Việt Nam đang cập nhật Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC 3.0) và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, các khu rừng đặc dụng và phòng hộ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong hấp thụ và lưu giữ carbon tự nhiên. Việc bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái rừng được xác định là giải pháp bền vững, mang lại hiệu quả đo đếm được trong ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học...
Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội không chỉ đóng vai trò là trung tâm kết nối dữ liệu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu tầm cỡ quốc tế, mà còn được kỳ vọng tạo ra động lực mới thúc đẩy nền kinh tế số, phấn đấu đưa Hà Nội trở thành điểm sáng về giao dịch công nghệ hàng đầu Đông Nam Á...
Nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được xu hướng tích cực khi tổng số vốn FDI đăng ký trong 11 tháng đạt hơn ạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; thương mại cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ ghi tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong giai đoạn này đạt hơn 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước...
Trong 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Ninh Bình đã cán mốc 25,391 tỷ USD, tăng tới 61,3% so với cùng kỳ năm trước và vượt 11,6% kế hoạch năm 2025. Kết quả này là nhờ sự bứt phá của nhóm sản phẩm điện tử, dệt may, da giày và thiết bị điện...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: